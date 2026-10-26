México

Cómo armar una ofrenda tradicional de Día de Muertos en casa: elementos esenciales para honrar la memoria de niños, adultos y mascotas difuntas

Agua, sal, veladoras y flores de cempasúchil forman la base del altar, mientras niños, adultos y mascotas reciben elementos distintos según la tradición mexicana que marca fechas y significados propios para cada memoria

Altar con retrato de un niño, perro de peluche, flores de cempasúchil, velas, recipientes con alimentos y papel picado en el fondo.
El mantel blanco simboliza pureza y alegría, y es la base sobre la que se colocan el resto de los elementos del altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ofrenda de Día de Muertos reúne agua, sal, veladoras, copal, flores de cempasúchil, pan y el retrato del difunto, pero la selección cambia según se recuerde a un niño, a un adulto o a una mascota.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) explica que cada elemento del altar tiene un significado específico dentro de este ritual que vincula a los vivos con sus muertos.

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El calendario tradicional divide la celebración en dos momentos. El 1 de noviembre corresponde a los “muertos chiquitos” o niños fallecidos, mientras que el 2 de noviembre se dedica a los adultos.

Los niveles de la ofrenda y cruces también tienen un significado, con los cuales cada persona puede agregar más simbolismos para honrar la memoria de su ser querido. (YouTube/ TV UNAM)

El agua, la sal y las velas forman la base de cualquier ofrenda

La ofrenda descansa sobre un mantel blanco, símbolo de pureza y alegría. Encima se coloca un vaso con agua, que mitiga la sed del alma tras su largo recorrido, junto con sal, que purifica el cuerpo para que no se corrompa en el viaje de ida y vuelta.

Las velas y veladoras cumplen una función de guía. La flama ilumina el camino de regreso al hogar y, en varias comunidades indígenas, cada una representa a un difunto distinto, de modo que el número de veladoras depende de las almas que la familia desea recibir.

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Un vaso con agua y un plato con sal descansan frente a flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, pan de muerto y velas encendidas.
El agua y la sal son dos de los elementos más antiguos de la ofrenda: mitigan la sed del alma y purifican su paso entre los dos mundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El copal y el incienso limpian el espacio de energías negativas antes de que el alma pueda entrar sin riesgo.

Este elemento sustituyó al copal prehispánico, que los pueblos originarios ofrecían a sus dioses antes de que el incienso se conociera en el territorio.

El cempasúchil traza el camino entre la puerta y el altar

La flor de cempasúchil funciona como señal visual y olfativa para orientar a las ánimas. Su color amarillo, asociado al sol, marca senderos de pétalos que van desde la entrada de la casa hasta la mesa de la ofrenda.

El papel picado representa el aire, uno de los cuatro elementos naturales que debe estar presente en toda ofrenda junto con el fuego de las velas, la tierra y el agua.

Mesa con un retrato enmarcado, flores de cempasúchil, una vela encendida, pan de muerto, un cuenco con comida y una calavera de azúcar.
Los pétalos de cempasúchil forman senderos que guían a las almas desde la entrada de la casa hasta el altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto simboliza la fraternidad y el regalo de la tierra hacia quienes ya partieron.

El petate, tradicionalmente usado como cama o mortaja, sirve en esta fecha para que las almas descansen tras el trayecto. El retrato del difunto completa el conjunto esencial: indica a quién está dirigida la ofrenda esa noche.

La ofrenda para niños usa flores blancas y evita el picante

Cuando el altar se dedica a un niño fallecido, los candelabros y las flores cambian de color.

El alhelí y la nube, en tono blanco, sustituyen o acompañan al cempasúchil porque su color representa pureza y ternura, de acuerdo con un documento elaborado por la Dirección General de Personal de la UNAM.

Tres altares con retratos de un perro, una niña y un hombre, junto a velas, flores de cempasúchil, papel picado, alimentos y juguetes.
El 1 de noviembre está dedicado a los "muertos chiquitos" o niños fallecidos, según la tradición mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida tampoco se condimenta con chile, “porque les haría daño”, según esa misma publicación de la UNAM. En su lugar se colocan arroz con leche, frutas de temporada y dulces como la calabaza en tacha.

El dulce de alfeñique, una pasta elaborada con azúcar, se moldea en forma de animalitos, canastitas, zapatos o ataúdes pequeños para las ofrendas infantiles.

El perrito xoloizcuintle de juguete también es común en este altar, pues según la tradición ayuda al alma del niño a cruzar el río que separa el mundo de los vivos del de los muertos.

Altar con niveles, flores de cempasúchil, velas, calavera central, marcos y cuatro figuras esqueléticas vaporosas de aspecto humano alrededor.
La comida para los altares de niños se prepara sin chile, pues se cree que el picante podría dañarles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los objetos del altar de los “angelitos” se elaboran a escala reducida. Ninguno debe ser de tamaño grande ni pertenecer al altar de los adultos, porque de lo contrario, según la creencia, los niños se enojarían y no comerían lo ofrecido. La ofrenda debe mantener los gustos que el infante tenía en vida.

El altar de adultos se distingue por los platillos y gustos personales del difunto

La ofrenda para adultos conserva los platillos que la persona disfrutaba en vida. Mole con pollo, tamales, atole o champurrado aparecen entre los más comunes.

A diferencia del altar infantil, este espacio puede incluir bebidas alcohólicas y cigarros si el difunto tenía esos hábitos. El licor se coloca para que el alma recuerde los momentos de alegría vividos.

Pan de muerto en un plato de barro junto a una botella, un vaso con licor, una calavera artesanal, velas encendidas y flores anaranjadas.
El altar de adultos puede incluir bebidas y otros gustos personales que el difunto disfrutaba en vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las calaveritas de azúcar de tamaño grande corresponden a este altar, mientras que las piezas pequeñas se reservan para el espacio de los niños.

Esta separación por tamaño también se aplica a otros dulces y panes dentro de la misma mesa, cuando ambos grupos se honran en un solo altar.

La ofrenda para mascotas se coloca comúnmente desde el 27 de octubre

La tradición de recordar a mascotas fallecidas no tiene carácter tradicional ni está establecida en todo el país, pero ha ganado terreno en los hogares mexicanos en años recientes.

Esta conmemoración se consolidó en los últimos años y se ha incorporado en numerosos hogares como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Ilustración de un gato siamés ante un altar con flores de cempasúchil, velas encendidas, alimento y papel picado morado.
Croquetas, premios y agua son los elementos básicos para recibir el alma de un perro o gato fallecido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El altar para perros, gatos u otros animales de compañía incluye fotografía, agua, croquetas y premios, además de una correa u otros objetos que los representen.

También se suelen colocar flores y veladoras, aunque se recomienda sustituir las velas de fuego por luces eléctricas si hay otras mascotas vivas en casa, para evitar accidentes.

El papel picado integra el altar a la decoración tradicional del resto de la casa. Algunas familias agregan una carta o un mensaje de despedida dirigido a la mascota, ya que no existe una lista obligatoria de elementos para este altar.

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