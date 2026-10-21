Amenazan con narcomanta al gobierno en Mexicali, advierten que Los Rusos son apoyados por dependencias

La narcomanta fue localizada afuera del jardín de niños José Vasconcelos, en la colonia González Ortega, al oriente de Mexicali. (X @AugustoMaximus_)

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Una narcomanta con amenazas contra autoridades policiales y funcionarios fue localizada la mañana de este miércoles 21 de octubre en las inmediaciones del jardín de niños José Vasconcelos, en la colonia González Ortega, al oriente de Mexicali, Baja California. El mensaje también contiene señalamientos de presunta colaboración con el grupo criminal conocido como Los Rusos, vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa.

El hallazgo provocó una movilización de agentes de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron al exterior del preescolar tras recibir el reporte a la central de emergencias.

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De acuerdo con la información difundida por Semanario ZETA, la manta incluía amenazas dirigidas a dependencias gubernamentales, exfuncionarios de la corporación municipal y personal de la Fiscalía estatal. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

El mensaje señalaba directamente a personas identificadas por los nombres de Pedro Mendívil, Madera y Palomo, a quienes atribuía presuntos vínculos con delitos como robo y homicidio. Sin embargo, las acusaciones contenidas en la manta no constituyen por sí mismas pruebas de responsabilidad penal y deberán ser investigadas por las autoridades.

El mensaje y el hallazgo de un cadáver en el ejido Hermosillo

El texto colocado frente al jardín de niños advertía sobre supuestos apoyos a Los Rusos y amenazaba con represalias contra quienes, según sus autores, colaboraran con ese grupo.

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Agentes de seguridad acudieron al preescolar José Vasconcelos tras el reporte de una manta con amenazas contra autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto va para el gobierno y todos los que siguen apoyando a los rusos y a las dependencias de gobierno”, se lee en el mensaje, que también lanza una advertencia de “ojo por ojo” contra quienes señala como responsables de ataques contra civiles.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer quién colocó la manta ni confirmar la identidad de sus autores. Tampoco se ha acreditado de manera independiente la veracidad de los señalamientos contra funcionarios o particulares mencionados en el escrito.

De forma simultánea, en las inmediaciones del ejido Hermosillo, en el valle de Mexicali, fue localizado un cadáver con impactos de arma de fuego. Junto al cuerpo también había un narcomensaje dirigido contra un grupo rival de Los Rusos.

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La coincidencia de ambos hallazgos durante la misma mañana coloca nuevamente la atención sobre la violencia criminal en el municipio. No obstante, con los datos disponibles no es posible confirmar si los dos mensajes están relacionados entre sí o si los hechos forman parte de una misma disputa.

Los Rusos, una célula vinculada con La Mayiza

Los Rusos son identificados en reportes periodísticos y de seguridad como una estructura armada vinculada con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa asociada con Ismael “El Mayo” Zambada. El grupo tiene presencia en Mexicali y zonas fronterizas de Baja California y Sonora, donde se le relaciona con el control de rutas de trasiego de drogas.

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Crimen organizado · Baja California Narcomanta de Los Rusos amenaza a autoridades a las afueras de un preescolar en Mexicali El mensaje intimidatorio apareció junto a un cadáver con impactos de arma de fuego en Mexicali. Explora quién es Los Rusos y cómo se consolidó como brazo armado de La Mayiza. "Esto va para el Gobierno y todos los que sigan apoyando a Los Rusos y a las dependencias de Gobierno. Pedro Mendívil Madera y Palomo, robos, homicidios, todos los locales que apoyan dejen de matar gente inocente porque va a ser ojo por ojo. Están ubicados". 2010 Origen del grupo como célula de sicarios 19 años Edad de “El Ruso” al iniciar su carrera criminal 20-30 Sicarios bajo su mando, según la DEA 2013 Año del abatimiento de “El Machoprieto” Cadena de mando de Los Rusos Ismael “El Mayo” Zambada Mando superior Gonzalo Inzunza, “El Machoprieto” Jefe de sicarios Juan José Ponce Félix, “El Ruso” Líder actual José Alonso Rocha Lazcano, “El Caimán” Operador en Mexicali Gonzalo Inzunza Inzunza, "El Machoprieto". Operó como jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa bajo las órdenes directas de Ismael "El Mayo" Zambada. Su base de operaciones estaba en Mexicali, desde donde coordinaba envíos de drogas por el corredor Calexico-Mexicali hacia California. Fue abatido por la Secretaría de Marina el 18 de diciembre de 2013 en Puerto Peñasco, Sonora; su cuerpo nunca fue recuperado oficialmente. Territorio y rutas bajo control de la célula Mexicali Corredor Calexico-Mexicali San Luis Río Colorado Valle de Mexicali Sonoyta Ciudad donde apareció la narcomanta a las afueras del jardín de niños José Vasconcelos, en la colonia González Ortega. También fue la base histórica de operaciones de "El Machoprieto". Cronología del grupo Inicia la carrera criminal de “El Ruso” ▾ Juan José Ponce Félix comienza a operar a los 19 años bajo las órdenes de Gonzalo Inzunza, dirigiendo entre 20 y 30 sicarios, según la DEA. Los Rusos surgen como célula de sicarios ▾ El grupo comienza su transformación en el noroeste de México bajo la tutela de Gonzalo Inzunza Inzunza, "El Machoprieto". La DEA documenta un rancho de tortura en Culiacán ▾ "El Ruso" ya opera al frente de un grupo del Cártel de Sinaloa dedicado al secuestro, toma de rehenes, torturas y asesinatos. La Marina abate a “El Machoprieto” en Puerto Peñasco ▾ Tras su muerte, Juan José Ponce Félix consolida el liderazgo de la célula. Los Rusos no intervienen en el Culiacanazo ▾ El grupo recibe la instrucción de no participar en el intento fallido de rescatar a Ovidio Guzmán, lo que marca una fractura entre Los Zambada y Los Chapitos. Avanzan de San Luis Río Colorado hacia Mexicali ▾ La célula se establece en Sonora y avanza hacia Mexicali para contener el crecimiento territorial de Los Chapitos, consolidando el control de rutas en el Valle de Mexicali y Agua Caliente. Narcomanta y cadáver aparecen en Mexicali ▾ Una narcomanta amenazante aparece a las afueras de un preescolar, mientras en el ejido Hermosillo se localiza un cadáver con impactos de arma de fuego y un narcomensaje dirigido al grupo rival.

De acuerdo con un recuento publicado por Infobae México el 25 de agosto de 2026, los orígenes de la organización se remontan a la estructura de sicarios encabezada por Gonzalo Inzunza Inzunza, alias “El Machoprieto”, operador del Cártel de Sinaloa con actividades en Mexicali.

Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, comenzó su trayectoria criminal bajo las órdenes de Inzunza y posteriormente consolidó su posición dentro de la célula. Tras la muerte de El Machoprieto en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, ocurrido en diciembre de 2013 en Puerto Peñasco, Sonora, Ponce Félix quedó identificado como el principal dirigente del grupo.

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La organización amplió su presencia desde San Luis Río Colorado, Sonora, hacia Mexicali y su valle. En esa región, los reportes sobre su operación la sitúan dentro de la disputa territorial entre las facciones de Los Zambada y Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La disputa criminal en la frontera norte

La importancia de Mexicali para estas estructuras radica, entre otros factores, en su ubicación fronteriza y en las rutas que conectan Baja California con Estados Unidos. La zona ha sido señalada como un corredor para el tráfico de drogas y como un territorio donde distintas células buscan conservar o ampliar su influencia.

En agosto y septiembre de 2026, distintos medios reportaron operativos y detenciones relacionados con presuntos integrantes de Los Rusos, además de señalamientos sobre su actividad en el corredor fronterizo. El grupo también ha sido objeto de investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses.

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La aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a corporaciones policiales ocurre en un escenario donde las amenazas contra funcionarios y los señalamientos de presunta protección institucional pueden formar parte de las disputas entre organizaciones criminales. Sin embargo, no se ha confirmado que Los Rusos hayan colocado la manta localizada en el jardín de niños, ni que sean responsables del cadáver encontrado cerca del ejido Hermosillo.

Las investigaciones sobre ambos hallazgos deberán establecer el origen de los mensajes, la identidad de las personas involucradas y si existe una conexión entre los hechos registrados este miércoles en Mexicali.