Amenazan con narcomanta al gobierno en Mexicali, advierten que Los Rusos son apoyados por dependencias

Una narcomanta con amenazas contra autoridades policiales y funcionarios fue localizada la mañana de este miércoles 21 de octubre en las inmediaciones del jardín de niños José Vasconcelos, en la colonia González Ortega, al oriente de Mexicali, Baja California. El mensaje también contiene señalamientos de presunta colaboración con el grupo criminal conocido como Los Rusos, vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa.
El hallazgo provocó una movilización de agentes de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron al exterior del preescolar tras recibir el reporte a la central de emergencias.
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De acuerdo con la información difundida por Semanario ZETA, la manta incluía amenazas dirigidas a dependencias gubernamentales, exfuncionarios de la corporación municipal y personal de la Fiscalía estatal. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.
El mensaje señalaba directamente a personas identificadas por los nombres de Pedro Mendívil, Madera y Palomo, a quienes atribuía presuntos vínculos con delitos como robo y homicidio. Sin embargo, las acusaciones contenidas en la manta no constituyen por sí mismas pruebas de responsabilidad penal y deberán ser investigadas por las autoridades.
El mensaje y el hallazgo de un cadáver en el ejido Hermosillo
El texto colocado frente al jardín de niños advertía sobre supuestos apoyos a Los Rusos y amenazaba con represalias contra quienes, según sus autores, colaboraran con ese grupo.
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“Esto va para el gobierno y todos los que siguen apoyando a los rusos y a las dependencias de gobierno”, se lee en el mensaje, que también lanza una advertencia de “ojo por ojo” contra quienes señala como responsables de ataques contra civiles.
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer quién colocó la manta ni confirmar la identidad de sus autores. Tampoco se ha acreditado de manera independiente la veracidad de los señalamientos contra funcionarios o particulares mencionados en el escrito.
De forma simultánea, en las inmediaciones del ejido Hermosillo, en el valle de Mexicali, fue localizado un cadáver con impactos de arma de fuego. Junto al cuerpo también había un narcomensaje dirigido contra un grupo rival de Los Rusos.
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La coincidencia de ambos hallazgos durante la misma mañana coloca nuevamente la atención sobre la violencia criminal en el municipio. No obstante, con los datos disponibles no es posible confirmar si los dos mensajes están relacionados entre sí o si los hechos forman parte de una misma disputa.
Los Rusos, una célula vinculada con La Mayiza
Los Rusos son identificados en reportes periodísticos y de seguridad como una estructura armada vinculada con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa asociada con Ismael “El Mayo” Zambada. El grupo tiene presencia en Mexicali y zonas fronterizas de Baja California y Sonora, donde se le relaciona con el control de rutas de trasiego de drogas.
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Crimen organizado · Baja California
Narcomanta de Los Rusos amenaza a autoridades a las afueras de un preescolar en Mexicali
El mensaje intimidatorio apareció junto a un cadáver con impactos de arma de fuego en Mexicali. Explora quién es Los Rusos y cómo se consolidó como brazo armado de La Mayiza.
Cadena de mando de Los Rusos
Territorio y rutas bajo control de la célula
Cronología del grupo
De acuerdo con un recuento publicado por Infobae México el 25 de agosto de 2026, los orígenes de la organización se remontan a la estructura de sicarios encabezada por Gonzalo Inzunza Inzunza, alias “El Machoprieto”, operador del Cártel de Sinaloa con actividades en Mexicali.
Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, comenzó su trayectoria criminal bajo las órdenes de Inzunza y posteriormente consolidó su posición dentro de la célula. Tras la muerte de El Machoprieto en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, ocurrido en diciembre de 2013 en Puerto Peñasco, Sonora, Ponce Félix quedó identificado como el principal dirigente del grupo.
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La organización amplió su presencia desde San Luis Río Colorado, Sonora, hacia Mexicali y su valle. En esa región, los reportes sobre su operación la sitúan dentro de la disputa territorial entre las facciones de Los Zambada y Los Chapitos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La disputa criminal en la frontera norte
La importancia de Mexicali para estas estructuras radica, entre otros factores, en su ubicación fronteriza y en las rutas que conectan Baja California con Estados Unidos. La zona ha sido señalada como un corredor para el tráfico de drogas y como un territorio donde distintas células buscan conservar o ampliar su influencia.
En agosto y septiembre de 2026, distintos medios reportaron operativos y detenciones relacionados con presuntos integrantes de Los Rusos, además de señalamientos sobre su actividad en el corredor fronterizo. El grupo también ha sido objeto de investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses.
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La aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a corporaciones policiales ocurre en un escenario donde las amenazas contra funcionarios y los señalamientos de presunta protección institucional pueden formar parte de las disputas entre organizaciones criminales. Sin embargo, no se ha confirmado que Los Rusos hayan colocado la manta localizada en el jardín de niños, ni que sean responsables del cadáver encontrado cerca del ejido Hermosillo.
Las investigaciones sobre ambos hallazgos deberán establecer el origen de los mensajes, la identidad de las personas involucradas y si existe una conexión entre los hechos registrados este miércoles en Mexicali.
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