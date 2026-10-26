Luna del Cazador octubre de 2026: su luminosidad máxima deslumbrará en todo México en estos días y horarios (Foto: NASA)

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La Luna del Cazador iluminó México entre el domingo 25 y el martes 27 de octubre de 2026, con su mayor brillo durante la noche del 25, cuando alcanzó el plenilunio a las 22:12 horas en el centro del país.

El fenómeno se observó desde todo el territorio nacional, de acuerdo con información que Star Walk difundió, y recibió su nombre por antiguas jornadas de caza posteriores a la cosecha.

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El plenilunio exacto se registró durante la madrugada del lunes 26 de octubre en Tiempo Universal. La diferencia de husos horarios colocó el momento de máxima iluminación en México durante la noche previa, lo que permitió que habitantes del país observaran el disco lunar completamente iluminado.

La Luna comenzó a elevarse sobre el horizonte a partir de las 17:40 horas del domingo. Su ascenso permitió observar cambios en su tonalidad aparente, sobre todo durante los primeros minutos posteriores a la salida.

La Luna llena alcanzó su máximo a las 22:12 horas

El momento de mayor iluminación ocurrió a las 22:12 horas del domingo 25 de octubre para el centro de México. En esa fase, la Tierra quedó situada entre el Sol y la Luna, lo que permitió que el satélite natural reflejara la mayor cantidad de luz hacia el planeta.

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La observación no requirió telescopio ni equipo astronómico. La Luna llena pudo verse a simple vista desde zonas urbanas y rurales, aunque la contaminación lumínica redujo el contraste del cielo en las principales ciudades.

Las condiciones meteorológicas determinaron la calidad de la vista. Las personas que buscaron observar el fenómeno necesitaron un cielo despejado, sin nubes densas ni lluvia durante las horas de mayor iluminación.

En sitios con nubosidad parcial, la Luna se alcanzó a distinguir entre claros momentáneos. La visibilidad disminuyó en regiones con tormentas o capas de nubes bajas que cubrieron el horizonte.

Star Walk ubicó el fenómeno entre el 25 y el 27 de octubre . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Star Walk ubicó el fenómeno entre el 25 y el 27 de octubre

La información de Star Walk, sitio especializado en astronomía, indicó que la última fase lunar completa de octubre de 2026 se pudo apreciar principalmente entre el domingo 25 y el martes 27 de octubre.

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Aunque el punto exacto del plenilunio ocurrió en una hora determinada, la Luna mantuvo una apariencia prácticamente llena durante varias noches. Esa condición permitió que la observación no dependiera únicamente de los minutos cercanos al máximo de iluminación.

Durante la noche del domingo 25, el disco lunar mostró una luminosidad que destacó sobre el cielo nocturno. El fenómeno también se mantuvo visible durante las primeras horas del lunes 26, cuando el satélite continuó con una iluminación casi total.

La cercanía de la Luna al horizonte provocó que algunas personas la percibieran más grande y con tonos amarillos, naranjas o rojizos. Esa apariencia no respondió a una modificación física del satélite.

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La atmósfera generó tonos naranjas cerca del horizonte

El Instituto Geográfico Nacional, conocido como IGN, situó a la Luna en la constelación de Tauro durante este plenilunio. La posición aparente del satélite permitió asociar el fenómeno con esa zona del cielo nocturno.

La tonalidad anaranjada que se observó cerca del horizonte se explicó por el paso de la luz lunar a través de una mayor capa de atmósfera. Las partículas suspendidas filtraron parte de las longitudes de onda, lo que modificó la percepción del color.

El aparente aumento de tamaño también respondió a un efecto visual. La Luna no cambió sus dimensiones ni se acercó de manera extraordinaria a la Tierra durante la Luna del Cazador.

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La presencia de edificios, árboles, anuncios espectaculares y montañas pudo alterar la percepción del tamaño lunar. Esos elementos ofrecieron referencias visuales que hicieron que el disco pareciera mayor al elevarse.

Zonas sin alumbrado ofrecieron una mejor vista en México

Las personas que observaron la Luna del Cazador desde México tuvieron mejores condiciones en zonas alejadas de fuentes intensas de luz artificial. El alumbrado público, los anuncios luminosos y las luces de vehículos redujeron la visibilidad del cielo nocturno.

Los espacios abiertos permitieron seguir el ascenso de la Luna desde su salida. Azoteas, miradores, campos y áreas sin construcciones altas ofrecieron un panorama más amplio durante la noche del domingo 25 de octubre.

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Zonas sin alumbrado ofrecieron una mejor vista en México FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA / CUARTOSCURO.COM

La recomendación consistió en permanecer en un punto sin edificios, árboles o espectaculares que bloquearan el horizonte. También resultó útil evitar el uso constante de pantallas, ya que su brillo redujo la adaptación de la vista a la oscuridad.

Las personas que eligieron zonas rurales o puntos alejados de las áreas metropolitanas encontraron menor contaminación lumínica. Esa condición permitió distinguir con mayor claridad los detalles generales de la superficie lunar.

The Old Farmer’s Almanac vinculó el nombre con la cosecha

La denominación Luna del Cazador se relacionó con tradiciones agrícolas de comunidades del hemisferio norte. The Old Farmer’s Almanac explicó que este plenilunio apareció inmediatamente después de la Luna de la Cosecha, que se registró el 26 de septiembre de 2026.

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Tras la recolección de cultivos, los terrenos quedaron más despejados. La luz de la Luna llena facilitó las jornadas de caza durante las noches previas al invierno, de acuerdo con la explicación histórica difundida por la publicación.

La NASA también recuperó la relación entre el brillo lunar y las costumbres desarrolladas antes de la temporada invernal. La iluminación nocturna permitió a distintas comunidades desplazarse y buscar alimento después de terminar la cosecha.

El nombre no describió una transformación astronómica de la Luna. La expresión conservó una referencia cultural vinculada con el calendario agrícola y con las actividades que se realizaron durante el otoño en regiones del norte.

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