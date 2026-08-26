Decomisos y detenciones: los golpes contra Los Rusos que precedieron la alerta de seguridad de EEUU en Mexicali

"Los Rusos" se han consolidado como el brazo armado de la facción que encabezan los Zambada dentro del Cártel de Sinaloa (Infobae México / Jovany Pérez)

Guardar

Ciento veinte kilogramos de pastillas de fentanilo —más de 4 millones de dosis— decomisados en un fraccionamiento de Mexicali el 20 de agosto fueron el último eslabón de una cadena de operativos que las autoridades mexicanas y estadounidenses han ejecutado desde enero contra Los Rusos, el brazo armado de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

Cuatro días después, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad en Mexicali y suspendió actividades de su personal, en medio de información sobre una amenaza que Washington no detalló públicamente.

La ofensiva acumulada en ocho meses arroja números sin precedente reciente en la zona: más de 60 detenidos vinculados a la estructura, decenas de armas aseguradas, dos avionetas decomisadas en el Valle de Mexicali, 44 cuerpos hallados en 22 fosas clandestinas en el Valle de Mexicali atribuidas al grupo, mandos medios y altos capturados o abatidos. El grupo sigue operando, pero ha perdido jefes territoriales, infraestructura logística y rutas de distribución que tardó años en construir.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son Los Rusos?

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los Rusos son identificados por la DEA y el FBI como el principal brazo operativo de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Su líder es Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alexander Sánchez Félix, alias “El Ruso”, por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, anunciada en septiembre de 2025 por la DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, describió entonces a Ponce Félix como líder de “una facción despiadada y violenta del Cártel de Sinaloa, responsable de devastar familias al alimentar la crisis del narcotráfico en Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

El Departamento del Tesoro también sancionó a Ponce Félix y a La Mayiza ese mismo mes. Las autoridades estadounidenses lo acusan además de pagar sobornos que superan 1 millón de dólares mensuales a funcionarios, policías y militares mexicanos para mantener sus operaciones.

(Foto: FESC)

El círculo más cercano a Ponce Félix —donde se ubican Cipriano Alfonso Peralta Cázares, alias “El P1”, y Jesús Gilberto Peralta Cázares, alias “El 02”— no ha sido tocado.

La estructura lleva años enraizada en Mexicali: a ella se atribuyen las desapariciones de jóvenes en la Zona Hotelera en 2022 y 2023, y en 2024 integrantes del grupo fueron exhibidos públicamente siendo escoltados por policías municipales que ingresaban a un residencial privado de la Zona Dorada de la ciudad.

PUBLICIDAD

Golpes escalonados a la red de distribución, protección y logística

El punto de inflexión no ocurrió en 2026. El 19 de diciembre de 2025, autoridades estatales ejecutaron un operativo en los alrededores del Kilómetro 57, en el Valle de Mexicali, y detuvieron a Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, acompañado de su escolta Juan Alfonso Aguilar Cisneros, apodado “El Chabelo”.

La Piruja era uno de los jefes territoriales de mayor peso en la estructura: dirigía al menos a 11 sicarios y coordinaba operadores de distintos rangos. Su captura abrió huecos en la cadena de mando que los operativos de 2026 fueron aprovechando uno a uno.

Diez días después, el 30 de diciembre, agentes de la FGE de Baja California detuvieron a Alejandro Avilés Carrillo, alias “El Grillo”, vinculado a un homicidio. Las autoridades estadounidenses habían solicitado información al gobierno de México sobre sus actividades antes de su captura. Actualmente enfrenta proceso judicial en el Centro de Reinserción Social del Hongo.

PUBLICIDAD

Foto: SSC Baja California

Después, el año arrancó con una señal de hasta dónde habían penetrado Los Rusos en las corporaciones locales. En enero, la FGE de Baja California detuvo a tres policías municipales de Mexicali por desaparición forzada. Las investigaciones los relacionaron con un convoy que habría brindado protección a Josué “El Pitufo”, señalado como integrante del grupo.

El 4 de enero, una llamada ciudadana al 911 desencadenó una persecución en Mexicali que terminó con la detención de dos integrantes identificados por fuentes de seguridad como parte de la estructura. En la camioneta Jeep Gladiator Mojave blanca en que viajaban se aseguraron cuatro armas largas, tres chalecos balísticos, 18 cargadores abastecidos, dos radios de comunicación y siete bolsas con marihuana.

PUBLICIDAD

En febrero, autoridades detuvieron en Mexicali a Ramón Eduardo “N”, de 21 años, con armas de fuego. Al momento de su captura declaró ser cercano a un líder del grupo. Fuentes lo identificaron como hijastro de Alfonso Cipriano “El P1”, señalado como jefe de sicarios de la estructura.

El arresto de Omar Alfonso Beltrán Cárdenas ocurrió el pasado 5 de marzo en Mexicali. Crédito: FGR

La Operación Bacanora del 5 y 6 de marzo fue el primer golpe coordinado de gran escala en 2026. El Ejército, la Guardia Nacional, la FGR y la SSPC ejecutaron 12 cateos simultáneos en Mexicali, San Luis Río Colorado y Culiacán.

El resultado: 12 detenidos —11 hombres y una mujer—, entre ellos Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias “El Güero Beltrán”, señalado como encargado del tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia California, y Régulo Gilberto, alias “Tobilio”, identificado como líder de una red de distribución de fentanilo. Ambos contaban con orden de arresto en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

También fue detenida Karina Guadalupe, encargada de la logística y adquisición de precursores químicos. En los cateos se aseguró además un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas, tres armas largas, 407 cartuchos, 24 celulares y una computadora.

El 10 de abril, agentes de seguridad respondieron a reportes de ruido en una fiesta en la colonia Venustiano Carranza de Mexicali y encontraron algo más que música norteña. Entre los asistentes estaba Germán Eduardo Martínez Rangel, alias “El Mike de la Carranza”, señalado como principal distribuidor de droga al menudeo de Los Rusos en esa zona, y quien contaba con orden de aprehensión por homicidio.

PUBLICIDAD

El Mike estaría entre las personas detenidas tras el operativo que duró cerca de 18 horas. Crédito: FGE Baja California

El operativo derivó en la detención de 28 personas. Entre los capturados también estaba Antonio Eduardo “N”, alias “El Walo”, identificado como generador de violencia. Drones desplegados en el operativo localizaron armas abandonadas en los techos de casas vecinas.

Junio concentró uno de los golpes más duros a la infraestructura logística del grupo. Fuerzas federales y estatales intervinieron hangares clandestinos en el Valle de Mexicali y decomisaron dos avionetas con números de serie alterados, 20 kilogramos de droga y varios vehículos con reporte de robo.

El 24 de junio, agentes estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional abatieron a Mauricio Alarcón Fiscal, alias “El Compa Wicho”, cuñado de Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, identificado como uno de los jefes del control territorial en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. El abatimiento ocurrió tras una persecución y enfrentamiento en los alrededores del kilómetro 57.

PUBLICIDAD

Las investigaciones apuntan a que la caída de El Compa Wicho desencadenó el posterior asesinato de dos policías estatales que se encontraban fuera de servicio, uno de ellos acribillado junto a su esposa.

Ese mismo mes, la FGE de Baja California capturó a Miguel “N”, alias “El Rodilla”, señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de al menos cinco personas halladas posteriormente entre los 44 cuerpos localizados en 22 fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali. Los trabajos de búsqueda en la zona, activos desde enero de 2026, revelaron restos con data de entre algunos meses y siete años.

Julio y agosto: el arsenal, el fentanilo y la alerta de Estados Unidos

Cinco días después de que Harfuch anunciara el decomiso, el Comando Norte de Estados Unidos celebró el operativo conjunto entre autoridades mexicanas y la DEA. Crédito: Comando Norte de EEUU / SSPC

El 25 de julio llegó uno de los golpes más contundentes a la capacidad militar del grupo. El Ejército, la Guardia Nacional y la FGR aseguraron en la colonia Federal de San Luis Río Colorado, Sonora, una bodega señalada como centro de acopio de Los Rusos.

El decomiso incluyó 81 armas largas —entre ellas una ametralladora Browning calibre .50, dos ametralladoras calibre 7.62 mm y 72 fusiles tipo AK-47—, 128 cargadores y 274,800 cartuchos. No hubo detenidos.

El 10 de agosto cayó Luis Felipe de Jesús Cortés Escobedo, alias “El Canelo” o “El Rojo”, en el kilómetro 57. Las autoridades lo identificaron como el sucesor operativo de La Piruja en la zona sur del Valle de Mexicali. Fue detenido en compañía de su escolta con dos armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15. Permanece en prisión preventiva por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

(Cortesía)

El 14 de agosto fue capturado Édgar Hurtado Navarro, alias “El Sargento Phoenix” o “La Pulga”, en Ciudad Guadalupe Victoria, en el Valle de Mexicali. Circulaba en un Chevrolet Cruze acompañado de una mujer de nombre Inés Marlen, ambos originarios de Michoacán. Al momento de su detención llevaban envoltorios de droga con los logos Versace y Ford, atribuidos a células de Los Rusos. Era conocido como distribuidor y cobrador del narcomenudeo en la zona sur del Valle.

Cinco días después, el 20 de agosto, la FGR, la Secretaría de Marina y la SSPC catearon un inmueble en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, al sur de Mexicali, vinculado al grupo. El operativo fue coordinado con información de la DEA. Se aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo equivalentes a más de 4 millones de dosis, un arma corta, un cargador, una motocicleta y dos vehículos. En paralelo, en San Luis Río Colorado, autoridades liberaron a dos personas cautivas y detuvieron a tres sicarios —dos de ellos colombianos— de la célula de El Isra, en una casa de seguridad del grupo en la colonia Independencia.

Sara Carter, designada “zar” antidrogas por el presidente Donald Trump, celebró el operativo en X y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, y al embajador Ronald Johnson por “ayudar a salvar vidas”.

El Comando Norte de Estados Unidos difundió también un mensaje en esa red social en el que señaló que el compromiso de México para contrarrestar a los cárteles estaba reduciendo el tráfico ilícito en la frontera sur.

La amenaza

La noche del 24 de agosto, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali y suspendió actividades de su personal en la ciudad para el día siguiente.

Horas más tarde, el periodista Luis Chaparro reportó que fuentes de la DEA en San Diego le confirmaron que la agencia había interceptado al menos una llamada en la que miembros de Los Rusos planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y la FGR en Mexicali.

Ed Calderon, consultor de seguridad y exfuncionario de la Policía Estatal de Baja California, dijo al New York Post que “la facción de Los Rusos ha estado en una racha de buscar y ejecutar personas que trabajan para corporaciones policiales estatales” y atribuyó las amenazas a una represalia directa por los operativos recientes.

La presidenta Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina del 25 de agosto que la alerta se debió a “la posibilidad de un grupo delictivo”, pero dijo que la información “no estaba asegurada” y que provenía de agencias estadounidenses.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, y el director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan, declararon que no tenían información sobre el origen de la alerta ni si se derivaba de algún decomiso o acción contra el crimen organizado.

El general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, informó que los protocolos de vigilancia se reforzaron en coordinación con la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la SSPC, por instrucción directa de la gobernadora Marina del Pilar.

Al cierre del 25 de agosto, el Centro Coordinador Operativo Estatal de Baja California informó que no se registraron hechos sospechosos en Mexicali.