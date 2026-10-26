México

Pensiones Bienestar 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre noviembre-diciembre

La distribución de los recursos se llevará a cabo del martes 3 al viernes 27 de noviembre

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre este lunes
Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre este lunes
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Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre este lunes durante “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional.

La distribución de los recursos se llevará a cabo del martes 3 al viernes 27 de noviembre de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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La dispersión es para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Las Becas y Pensiones del Bienestar mantienen actividades durante octubre de 2026 (Gobierno de México)
Las Becas y Pensiones del Bienestar mantienen actividades durante octubre de 2026 (Gobierno de México)

Calendario de pagos de las Pensiones Bienestar noviembre-diciembre

Los beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra A recibirán este martes 3 de noviembre la dispersión de recursos.

Asimismo, los montos bimestrales de Bienestar previstos para 2026 varían según el programa y la población beneficiaria. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales.

Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzaron desde el pasado 2 de septiembre

La Pensión Mujeres Bienestar contempla un apoyo de 3,100 pesos cada dos meses, mientras que las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales a través de su pensión.

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Por su parte, el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, otorga 1,650 pesos bimestrales.

  • Letra A: martes 3 de noviembre
  • Letra B: miércoles 4 de noviembre
  • Letra C: jueves 5 de noviembre
  • Letra C: viernes 6 de noviembre
  • Letra D, E y F: lunes 9 de noviembre
  • Letra G: martes 10 de noviembre
  • Letra G: miércoles 11 de noviembre
  • Letra H, I, J y K: jueves 12 de noviembre
  • Letra L: viernes 13 de noviembre
  • Letra M: martes 17 de noviembre
  • Letra M: miércoles 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre
  • Letra P y Q: viernes 20 de noviembre
  • Letra R: lunes 23 de noviembre
  • Letra R: martes 24 de noviembre
  • Letra S: miércoles 25 de noviembre
  • Letra T, U y V: jueves 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre
Tabla con un calendario de pagos organizado por letras y días de noviembre, con nombres de programas sociales y motivos de Día de Muertos
Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

Formas de saber si ya llegó el pago de las pensiones

Puedes consultar el saldo de tu tarjeta del Banco del Bienestar desde su aplicación móvil, disponible gratis en Google Play y App Store; por teléfono, al 800 900 2000, donde el sistema solicitará los 16 dígitos de la tarjeta; o mediante la Línea del Bienestar, 800 639 42 64, para orientación sobre programas sociales. También puedes revisar tus saldos en la banca por internet del Banco del Bienestar o acudir a un cajero automático de cualquiera de sus sucursales.

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  • Aplicación móvil del Banco del Bienestar: Descárgala gratis desde Google Play o App Store. Inicia sesión para consultar el saldo de tu cuenta y revisar tus movimientos recientes.
  • Línea del Banco del Bienestar: Llama sin costo al 800 900 2000, desde teléfono fijo o celular. El sistema automático solicitará los 16 dígitos de tu tarjeta para informarte sobre el estado de tu depósito.
  • Línea del Bienestar: Comunícate al 800 639 42 64 para recibir orientación general sobre los programas sociales.
  • Banca por internet: Entra al sitio oficial del Banco del Bienestar con tu CURP o usuario. Después, selecciona la opción “Estado de cuenta” para consultar tus saldos.
  • Cajeros automáticos: Acude a cualquier sucursal del Banco del Bienestar, inserta tu tarjeta y consulta tu saldo directamente en el cajero.

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