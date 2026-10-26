México

Exige el PAN un proceso público e independiente para renovar la presidencia del INE después de la renuncia de Taddei

Elías Lixa, coordinador del Grupo Parlamentario del blanquiazul, demanda que el relevo del organismo electoral impida que los partidos definan la selección del nuevo titular

Elección Judicial
El coordinador parlamentario rechazó que el Comité Técnico de Evaluación quede subordinado a los intereses del gobierno y de Morena. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
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Elías Lixa exigió a la Cámara de Diputados un proceso público, transparente e independiente para designar a quien presida el INE, tras el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei Zavala y en medio de investigaciones por posibles irregularidades en el manejo de recursos y contrataciones del Instituto.

En un boletín difundido este 25 de octubre, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Baja planteó que el relevo en la presidencia del organismo electoral obliga a impedir que intereses partidistas o de Morena definan la selección de la nueva persona titular.

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El legislador sostuvo que la salida de Taddei Zavala no debe frenar la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades en recursos públicos y contrataciones del INE. Pidió que las indagatorias continúen hasta esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El PAN pide un Comité Técnico sin vínculos con gobierno ni partidos

El PAN propuso que los integrantes del Comité Técnico acrediten experiencia electoral y carezcan de vínculos con partidos políticos. EFE/ José Méndez
El PAN propuso que los integrantes del Comité Técnico acrediten experiencia electoral y carezcan de vínculos con partidos políticos. EFE/ José Méndez

Lixa Abimerhi afirmó que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad constitucional en la designación, ante los cuestionamientos sobre la conducción y credibilidad del INE por posibles hechos de corrupción, conflictos de interés y malos manejos de recursos.

“El Congreso no puede repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. No vamos a aceptar un Comité de Evaluación diseñado para favorecer intereses políticos ni una designación previamente decidida desde las oficinas del gobierno y Morena. México necesita una autoridad electoral independiente, no una presidencia subordinada al poder, sostuvo el diputado.

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El coordinador panista recordó que el artículo 41 de la Constitución establece el procedimiento para nombrar consejerías electorales. Bajo ese marco, consideró que la integración del Comité Técnico de Evaluación determinará la independencia, el profesionalismo y la imparcialidad de quienes intervengan en la revisión de perfiles.

Propuso que las personas integrantes del Comité acrediten una trayectoria profesional sólida, experiencia electoral, integridad e independencia de criterio. También planteó que no tengan vínculos con el gobierno ni con partidos políticos, para evitar conflictos de interés durante el procedimiento.

Lixa exigió que cada etapa de evaluación tenga máxima publicidad, criterios verificables, exámenes objetivos e informes que expliquen las razones de cada determinación. El propósito, afirma, es que los perfiles con mejores resultados sean considerados para encabezar el INE.

La ASF debe esclarecer posibles irregularidades en el INE

Elías Lixa demandó a la Junta de Coordinación Política que evite convertir el relevo en el organismo electoral en un reparto de cuotas. Crédito: X/ @AccionNacional
Elías Lixa demandó a la Junta de Coordinación Política que evite convertir el relevo en el organismo electoral en un reparto de cuotas. Crédito: X/ @AccionNacional

El diputado señaló que la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados deben ejercer sus atribuciones legales y constitucionales sin convertir el nombramiento en un reparto de cuotas partidistas.

“La salida de una persona no resuelve los problemas de una institución ni cancela las investigaciones. Los hechos de corrupción que se acrediten deben sancionarse hasta sus últimas consecuencias. México necesita respuestas claras sobre el manejo de los recursos públicos y garantías de que estas prácticas no se repetirán, afirmó.

Lixa Abimerhi pidió a las autoridades fiscalizadoras actuar con independencia y rigor para esclarecer los posibles conflictos de interés, garantizar la rendición de cuentas y evitar que alguna responsabilidad quede sin investigación o sanción.

El dirigente parlamentario del PAN afirmó que la designación de la nueva presidencia debe servir para fortalecer la autonomía del INE, recuperar la confianza ciudadana y asegurar que los próximos procesos electorales se desarrollen con certeza, imparcialidad e independencia frente a intereses políticos.

Presidente del PAN acusa a Morena de llevar a Taddei al INE

El dirigente panista atribuyó al partido oficialista la llegada de la funcionaria al INE. (Foto: PAN)
El dirigente panista atribuyó al partido oficialista la llegada de la funcionaria al INE. (Foto: PAN)

Jorge Romero Herrera acusó a Morena de haber llevado a Guadalupe Taddei al INE y exigió que el partido responda por el escándalo relacionado con su renuncia.

Romero advirtió que la salida no resolverá el problema si se impone otro perfil morenista. También exigió autonomía y transparencia, al sostener que el árbitro electoral no puede estar controlado por un partido.

Guadalupe Taddei anuncia su renuncia ante la Cámara de Diputados

La dimisión será presentada este lunes 26 de octubre y ocurre mientras la ASF indaga posibles anomalías en adquisiciones y vínculos del INE. (Foto: redes sociales)
La dimisión será presentada este lunes 26 de octubre y ocurre mientras la ASF indaga posibles anomalías en adquisiciones y vínculos del INE. (Foto: redes sociales)

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, anunció este domingo 25 de octubre su renuncia al cargo, que prevé formalizar el lunes 26 ante la Cámara de Diputados. La salida ocurrió mientras la ASF investiga posibles irregularidades en contrataciones y eventuales conflictos de interés con proveedores del organismo electoral.

Por lo tanto, la Cámara de Diputados deberá nombrar a la persona que sustituya a Taddei mediante un procedimiento que, de acuerdo con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, tomará entre cuatro y cinco semanas. Durante ese lapso, el instituto tendrá una presidencia provisional.

Taddei asumió la presidencia del INE en abril de 2023. Su renuncia se presenta durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que inició el pasado 10 de septiembre.

El comunicado sobre la dimisión fue difundido por el INE este domingo 25 de octubre, aunque el documento fue retirado poco después y volvió a publicarse sin una explicación sobre su eliminación temporal.

Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, explicó que el relevo comenzará con la emisión de una convocatoria. Después se integrará un comité técnico que recibirá y revisará los registros de aspirantes.

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