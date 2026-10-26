“El Exorcista” llega al Teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: fechas y precios de los boletos

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El Exorcista estrena este 28 de octubre en el Teatro México una adaptación teatral que promete recrear los momentos más perturbadores de la novela de William Peter Blatty, con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir al frente del elenco.

La temporada regular arranca el 30 de octubre y se extiende hasta el 29 de noviembre. El montaje se presenta en el Centro Cultural Manolo Fábregas, ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

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Rafael Perrín promete recrear las escenas más extremas de la película original

La dirección está a cargo de Rafael Perrín, quien en conferencia de prensa adelantó el nivel de fidelidad que tendrá la puesta en escena respecto al filme estrenado hace más de 50 años. “Sí va a girar la cabeza, sí va a levitar la niña, sí va a vomitar la niña, sí va a hacer todas las salvajadas que Linda Blair hizo hace 50 años”, dijo Perrín.

El Exorcista Obra de Teatro

La dramaturgia corresponde a John Pielmeier y la producción es responsabilidad de Omar Suárez y César Perrín. La obra apuesta por el impacto visual para recrear una historia donde la fe se enfrenta a lo inexplicable.

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El elenco encarna a los personajes centrales de la trama

Ana Claudia Talancón interpreta a Chris MacNeil, madre de Regan, mientras que Bruno Bichir da vida al padre Damien Karras. Completan el reparto Vicente Torres, Eugenio Bartilotti, Javier Díaz Dueñas, Edgar Calles y Ricardo Silva.

La protagonista infantil es Camila Suárez, de 12 años, quien debuta en los escenarios teatrales con el papel de Regan MacNeil, la niña poseída por el demonio Pazuzu.

(Facebook Ana Claudia Talancón)

Camila Suárez cuenta con acompañamiento psicológico durante los ensayos

Dada la intensidad emocional del personaje, Suárez recibe apoyo psicológico durante los ensayos y su psicóloga la acompañará en cada función. El elenco adulto también la cuida en cada momento del proceso.

Talancón reconoció que el género de terror no es de su preferencia, pero consideró el proyecto como un reto personal. “El guion me encantó. Soy muy miedosa y normalmente no me gusta ir a ver películas de miedo”, confesó la actriz.

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La actriz también señaló que el elenco le explicó los temas complejos que aborda la historia. “Como lo que es una persona pederasta, como lo que es el abuso físico, mental, palabras específicas, groserías”, dijo Talancón.

Linda Blair como Regan en “El exorcista” (1973).Crédito...Warner Bros.

Bruno Bichir interpreta la obra como una lucha entre el bien y el mal

Para Bichir, la historia trasciende la posesión demoníaca y conecta con conflictos humanos universales. “Y siempre estará entre nosotros, creo yo. Entonces, pues como está anidado ahí, ¿no? Nuestros miedos pareciera infundados a cualquier cosa que nos enfrentemos”, expresó el actor.

La trama sigue a Chris, quien busca ayuda de la Iglesia ante fenómenos que desafían las explicaciones médicas de su hija. Los padres Damien Karras y Merrin emprenden entonces un exorcismo que pondrá a prueba su fe.

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El Exorcista: precio de las entradas para el teatro

Los boletos para las funciones de El Exorcista en el Teatro México tienen un costo de 1,062 pesos en Plata Baja y 855 pesos en Balcón, a la venta en Ticketmaster y taquillas del recinto.

Horarios y funciones especiales de estreno

El 28 y 29 de octubre se realizarán dos funciones especiales de estreno a las 8:30 de la noche. Las funciones regulares serán los viernes a las 8:30, sábados a las 6:00 y 8:30, y domingos a las 6:00.

Funciones y boletos:

Estreno: 28 y 29 de octubre, funciones especiales a las 8:30 p.m.

Funciones regulares: viernes 8:30 p.m., sábados 6:00 y 8:30 p.m., domingos 6:00 p.m.

Temporada disponible hasta el 29 de noviembre

Precios: Plata Baja $1,062 pesos, Balcón $855 pesos (más cargos por servicio en Ticketmaster)

(Shutterstock) - The Exorcist - 1973

El Teatro México se ubica en la calle Joaquín Velázquez de León número 31, en la colonia San Rafael. Los precios de los boletos aumentan por cargos de servicio cuando se adquieren a través de Ticketmaster.

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