México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Santiago Ixcuintla este 26 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Santiago Ixcuintla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 36.5 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 25%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 7.4 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 22.0 grados, mientras que la nubosidad del 76%, mientras que las ráfagas de viento serán de 5.6 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit que se caracteriza por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

PUBLICIDAD

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Santiago IxcuintlaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan a balazos a un dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz

Santiago Vali Castillo comía dentro de un restaurante cuando un sujeto entro y le disparo a quemarropa

Asesinan a balazos a un dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz

Receta de bolita de atún y queso: ideales para bajar de peso y para los más pequeños del hogar

El queso suaviza el sabor del atún y la zanahoria aporta un toque dulce

Receta de bolita de atún y queso: ideales para bajar de peso y para los más pequeños del hogar

Exige el PAN un proceso público e independiente para renovar la presidencia del INE después de la renuncia de Taddei

Elías Lixa, coordinador del Grupo Parlamentario del blanquiazul, demanda que el relevo del organismo electoral impida que los partidos definan la selección del nuevo titular

Exige el PAN un proceso público e independiente para renovar la presidencia del INE después de la renuncia de Taddei

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 23 de octubre

Como todos los viernes, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 23 de octubre

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1

La afición americanista honró a su legendario portero, pese al buen arranque del equipo de Guillermo Almada, no logró sacar la victoria

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Encuentran y destruyen casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco

Procesan a "El Árabe" por extorsionar comerciantes en Chimalhuacán: se presentaba como miembro de La Familia Michoacana

Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades"

Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“El Exorcista” llega al Teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: fechas y precios de los boletos

“El Exorcista” llega al Teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: fechas y precios de los boletos

Itati López es la segunda integrante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

Qué hacer en la Noche de Museos de octubre en CDMX: ofrendas, talleres y recorridos nocturnos por Día de Muertos

Gabriel Soto se pronuncia sobre la millonaria deuda de Laura Bozzo tras su hospitalización

Diego Schoening revela por qué nunca dejó Timbiriche: la historia del único integrante que resistió hasta el final

DEPORTES

Canelo Álvarez llega a Riad bajo alerta por posibles ataques: así fue recibido antes de su pelea contra Mbilli

Canelo Álvarez llega a Riad bajo alerta por posibles ataques: así fue recibido antes de su pelea contra Mbilli

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1

El emotivo mensaje que Memo Ochoa dedicó al América y a Emilio Azcárraga durante su homenaje en el Azteca

¿Estadio Memo Ochoa?: el gesto del club América con el ex portero previo a su homenaje

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México