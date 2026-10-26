México

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Puebla de Zaragoza este 26 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas.

Lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 26 de octubre en Puebla de Zaragoza.

PUBLICIDAD

El clima para este lunes 26 de octubre en Puebla alcanzará los 21.9 grados, mientras que la temperatura mínima será de 10.2 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 11%, con una nubosidad del 95%, durante el día, además de una nubosidad del 52%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con diferentes grados de humedad, siendo el verano cuando más lluvias se presentan aunque la falta de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

PUBLICIDAD

Por zonas, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual ronda entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les recomienda visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los últimos años la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan a balazos a un dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz

Santiago Vali Castillo comía dentro de un restaurante cuando un sujeto entro y le disparo a quemarropa

Asesinan a balazos a un dirigente sindical en un restaurante de Tuxpan, Veracruz

Receta de bolita de atún y queso: ideales para bajar de peso y para los más pequeños del hogar

El queso suaviza el sabor del atún y la zanahoria aporta un toque dulce

Receta de bolita de atún y queso: ideales para bajar de peso y para los más pequeños del hogar

Exige el PAN un proceso público e independiente para renovar la presidencia del INE después de la renuncia de Taddei

Elías Lixa, coordinador del Grupo Parlamentario del blanquiazul, demanda que el relevo del organismo electoral impida que los partidos definan la selección del nuevo titular

Exige el PAN un proceso público e independiente para renovar la presidencia del INE después de la renuncia de Taddei

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 23 de octubre

Como todos los viernes, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 23 de octubre

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1

La afición americanista honró a su legendario portero, pese al buen arranque del equipo de Guillermo Almada, no logró sacar la victoria

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Encuentran y destruyen casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco

Procesan a "El Árabe" por extorsionar comerciantes en Chimalhuacán: se presentaba como miembro de La Familia Michoacana

Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades"

Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“El Exorcista” llega al Teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: fechas y precios de los boletos

“El Exorcista” llega al Teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: fechas y precios de los boletos

Itati López es la segunda integrante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

Qué hacer en la Noche de Museos de octubre en CDMX: ofrendas, talleres y recorridos nocturnos por Día de Muertos

Gabriel Soto se pronuncia sobre la millonaria deuda de Laura Bozzo tras su hospitalización

Diego Schoening revela por qué nunca dejó Timbiriche: la historia del único integrante que resistió hasta el final

DEPORTES

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1

El emotivo mensaje que Memo Ochoa dedicó al América y a Emilio Azcárraga durante su homenaje en el Azteca

¿Estadio Memo Ochoa?: el gesto del club América con el ex portero previo a su homenaje

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cuándo empiezan y dónde ver las competencias en México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios reciben su pago mañana lunes 26 de octubre