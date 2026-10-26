México

Itati López es la segunda integrante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

La empresaria de belleza se suma al elenco junto a Karely Ruiz y promete cerrar sus plataformas digitales si no gana la competencia

La influencer de belleza Itati López se suma como la segunda habitante oficial.
La influencer de belleza Itati López se suma como la segunda habitante oficial de la nueva temporada del reality producido por HotSpanish. (Especial )
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La influencer Itati López ingresa a la segunda temporada de La Mansión VIP tras alcanzar la meta de seguidores fijada por la producción para su destape. La creadora de contenido de belleza compite a partir del 8 de noviembre en el reality show transmitido por YouTube.

La empresaria cuenta con 14 millones de seguidores en TikTok y más de 2.4 millones en Instagram. Además de su presencia digital, dirige la firma de cosméticos Viyant Beauty desde Bakersfield, California, ciudad donde reside actualmente.

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Nacida en Estados Unidos y con raíces familiares en Michoacán, Itati López llega al programa como la segunda habitante oficial.

Su integración ocurre cuatro días después de la revelación de la modelo regiomontana Karely Ruiz como la primera participante del elenco.

Itati López promete abandonar sus plataformas si no gana La Mansión VIP

El anuncio del fichaje ocurrió el domingo 25 de octubre, el productor y creador digital Roberto González, conocido como HotSpanish, condicionó la revelación del nuevo integrante a que la cuenta oficial del programa en TikTok alcanzara 1,000,000 de seguidores.

Tras confirmarse su entrada, la influencer publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde fijó una postura sobre su desempeño. Declaró que saldrá con la victoria o cerrará de forma definitiva sus perfiles públicos en internet.

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“De esta madr* sino salgo primero borro mis redes sociales”, advirtió López en sus videos. Añadió que busca mostrar una faceta más calmada y un mensaje de superación personal dirigido a su comunidad digital.

“Vamos a ir con todo, darles contenido, una personalidad que no han visto porque lo han visto todo, mi lado más calmado y relax, pero yo quiero entrar con el propósito de enseñarles que si yo pude que no puedas tú”, afirmó la creadora.

Con más de 14,000,000 de seguidores en TikTok, la empresaria Itati López competirá en la segunda edición del reality.
Con más de 14 millones de seguidores en TikTok, la empresaria Itati López competirá en la segunda edición del reality transmitido por YouTube. (IG: itati3211)

La confirmación valida las listas filtradas en redes sociales

El ingreso de López coincide con una lista no oficial difundida el 6 de octubre en plataformas digitales. Dicho documento ubicaba a la empresaria junto a Paola Suárez, Adrián Marcelo y Juan de Dios Pantoja dentro de los prospectos de la producción.

El nombre de Juan de Dios Pantoja circula vinculado al proyecto desde junio. La versión cobró fuerza tras la visita de HotSpanish al podcast del cantante, aunque la oficina del productor no ha emitido una ratificación sobre ese contrato.

En julio, la producción reveló que mantenía negociaciones cerradas con al menos ocho habitantes. Entre las figuras contempladas durante las etapas de planeación figuraron Kimberly Loaiza, Kenia Os y la cantante de música regional Ángela Aguilar.

El público también propuso nombres a través de una convocatoria abierta en agosto. Entre los perfiles más solicitados por los usuarios destacaron Yeri Mua, Gala Montes, Lupita TikTok, Yetus y Aldo de Nigris, sin confirmación de acuerdos formales.

La controversia aumentó tras la nominación de Karina Torres, quien figura en la lista de habitantes en riesgo de abandonar la competencia.
Una lista no oficial ubicaba a la empresaria junto a Paola Suárez, Adrián Marcelo y Juan de Dios Pantoja dentro de los prospectos de la producción. (IG: paolitasuarez28)

El formato digital reúne a creadores en transmisiones de 24 horas

La Mansión VIP arranca transmisiones el domingo 8 de noviembre en el canal oficial de HotSpanish en YouTube. El programa mantiene un esquema de encierro total durante 30 días con cámaras en vivo las 24 horas.

La dinámica somete a los concursantes a retos diarios para ganar provisiones de alimentos, el uso de habitaciones exclusivas y beneficios semanales de salvación. La permanencia de cada integrante depende de las expulsiones semanales definidas por el público.

El sistema de eliminación opera de manera directa mediante la función de Super Chat en la plataforma de videos. Los espectadores emiten sus votos durante las transmisiones en vivo para respaldar a sus participantes favoritos.

Karely Ruiz inauguró la lista de participantes el 21 de octubre mediante un video promocional, la modelo de 25 años cuenta con 10.8 millones de seguidores en Instagram y factura cerca de 250,000 dólares mensuales en OnlyFans.

Póster del programa La Mansión VIP mostrando a dieciséis personas, hombres y mujeres, sonriendo con un fondo rojo y azul
La Mansión VIP arranca transmisiones el domingo 8 de noviembre en el canal oficial de HotSpanish en YouTube. (La Mansión VIP: Instagram)

Sol León ganó la primera edición del proyecto en mayo

La temporada inicial del programa concluyó el 10 de mayo de 2026, en esa entrega, la empresaria Sol León obtuvo el primer lugar del certamen y recibió un premio en efectivo de 2 millones de pesos.

El segundo sitio correspondió a El Mazclán, mientras que la creadora Katy Cardona finalizó en la tercera posición.

Sol León, una mujer de cabello negro liso y blazer blanco, sonríe ampliamente con maquillaje notorio y labios rojos, levantando su mano izquierda
la empresaria Sol León obtuvo el primer lugar del certamen y recibió un premio en efectivo de 2 millones de pesos. (La Mansión VIP)

La primera edición reunió a 16 figuras del entretenimiento digital como Niurka Marcos, Alfredo Adame, Naim Darrechi y Queen Buenrostro.

Las semanas de transmisión generaron debates continuos en redes por los enfrentamientos entre los habitantes. Para esta segunda entrega, el equipo de producción busca replicar las cifras de audiencia con una selección renovada de creadores de contenido.

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