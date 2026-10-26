Gabriel Soto se pronuncia sobre la millonaria deuda de Laura Bozzo tras su hospitalización

(IG: @irinabaeva // Captura Venga la Alegría)

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Gabriel Soto se pronuncia sobre la deuda millonaria que mantiene Laura Bozzo con él, en medio de la hospitalización que la conductora peruana enfrenta desde hace casi dos semanas.

El actor asegura que ya la perdonó desde el momento en que ella se disculpó, aunque aclara que el pago de la indemnización sigue bajo criterio de sus abogados.

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El conflicto entre Gabriel Soto y Laura Bozzo nace por declaraciones sobre Irina Baeva

La disputa legal entre ambos surge por comentarios que Bozzo hizo sobre la relación de Soto con Irina Baeva, entonces pareja del actor. Soto consideró ofensivas las declaraciones y emprendió acciones legales por daño moral.

Laura Bozzo deberá pagar millonaria cifra tras perder demanda contra Irina Baeva y Gabriel Soto.

Un juez falla a favor del actor y condena a la conductora peruana a pagarle 2,500,000 pesos por reparación del daño. El pago permanece pendiente.

Gabriel Soto se pronuncia sobre la deuda de Laura Bozzo

Gabriel Soto distingue entre el plano personal y el legal al ser cuestionado sobre si condonará la deuda. “Eso es cosa de mi abogado. Yo le perdono ya desde el momento que ella pidió perdón”, dijo el actor a los medios de comunicación.

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El actor insiste en que su intención nunca fue perjudicar económicamente a la conductora, sino sentar un precedente de respeto entre figuras públicas. “Creo que todos nos merecemos respeto y nadie tiene el derecho a juzgar a nadie sin saber cómo están las cosas”, agregó.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Sobre las especulaciones que vinculan la hospitalización de Bozzo en un nosocomio público con problemas económicos derivados de la demanda, Soto se desmarca. “No creo que sea ese caso. La verdad desconozco. Mi objetivo era otro, que era marcar un precedente de respeto”, declaró el actor en el mismo intercambio con los medios de comunicación.

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Laura Bozzo permanece hospitalizada desde el 13 de octubre

La conductora ingresa de emergencia al Hospital General de Acapulco “El Quemado” la noche del 13 de octubre tras presentar fuertes dolores abdominales. Los médicos detectan una úlcera perforada que requiere cirugía inmediata.

Tras la intervención, el cuadro se complica. El programa Venga la Alegría reporta que Bozzo presenta peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo. La conductora es trasladada al Hospital General de México en la capital del país.

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Desde entonces, Bozzo permanece intubada y bajo sedación en la unidad de cuidados intensivos. Su hija Alejandra de la Fuente señaló que: “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”.

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Reportes apuntan a una posible mejoría

El periodista Ernesto Buitrón informa en Magaly TV que, según un parte médico filtrado, existe una “probable mejoría” en el estado de la conductora de 75 años. La información se basa en comunicación con Aarón Guerrero, chófer y asistente personal de Bozzo.

Según Buitrón, los médicos lograron controlar la septicemia y la paciente podría ser trasladada a piso, lo que implicaría su salida de terapia intensiva. Hasta el momento, ni las hijas de Bozzo ni su asistente han confirmado oficialmente este reporte.

Laura Bozzo habría cambiado su penthouse de Acapulco por deudas acumuladas

El último reporte disponible, difundido este 25 de octubre, describe el estado de la conductora como grave pero estable. La familia no ha emitido declaraciones adicionales sobre una posible fecha de alta.

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