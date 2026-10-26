México

Diego Schoening revela por qué nunca dejó Timbiriche: la historia del único integrante que resistió hasta el final

El cantante reveló que preparaba su debut como solista, pero directivos frenaron su salida y lo forzaron a continuar en la banda

Diego Schoening reveló los motivos por los que la directiva bloqueó su salida de Timbiriche.
Diego Schoening reveló los motivos por los que la directiva bloqueó su salida de Timbiriche a finales de los años ochenta (Especial )
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El cantante Diego Schoening reveló que los ejecutivos encargados del grupo le impidieron abandonar Timbiriche para lanzar su carrera como solista.

El intérprete aseguró que aceptó permanecer doce años continuos en el proyecto porque cualquier intento de renuncia ponía en riesgo el empleo de sus padres dentro de la televisora.

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Schoening explicó que la directiva lo colocó entre “la espada y la pared” para frenar su salida, mientras sus compañeros originales negociaban proyectos individuales fuera de la banda.

La producción solista que la empresa frenó

El actor afirmó que a finales de los años ochenta pactó la grabación de un disco independiente con la productora Mildred Villafañe.

La preparación de las canciones ya estaba avanzada cuando los directivos de la compañía se opusieron a su partida del grupo juvenil.

“Cuando empezamos a trabajarlo y cuando había la idea, pues no me dejaron. No me dejaron salir, no me dejaron ir”, sostuvo Schoening sobre la orden que detuvo su debut en solitario.

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A diferencia de integrantes fundadores como Benny Ibarra, quien salió en 1985 para estudiar música en Boston, Schoening recibió la negativa de los ejecutivos.

Sasha Sokol abandonó la formación en 1986 y Mariana Garza hizo lo mismo a finales de 1987 para enfocarse en la actuación, sin bloqueos corporativos.

Pese a pactar un disco en solitario con Mildred Villafañe, los ejecutivos bloquearon la partida de Diego Schoening y cancelaron su lanzamiento independiente. (Archivo)
Pese a pactar un disco en solitario con Mildred Villafañe, los ejecutivos bloquearon la partida de Diego Schoening y cancelaron su lanzamiento independiente. (Archivo)

El peso vocal en los sencillos de mayor venta

Schoening detalló que la exigencia de retenerlo provino del éxito comercial de las canciones que interpretaba como voz principal dentro del grupo.

El cantante citó testimonios de Carlos Murray, colaborador del ejecutivo Víctor Hugo O’Farrill, sobre las decisiones tomadas en la oficina discográfica.

“Carlos Murray me decía que yo traía el peso como que de los sencillos y de la imagen”, afirmó el músico.

Murray le reveló que, al definir los lanzamientos de álbumes como la entrega de los discos VIII y IX, los directivos priorizaban sus temas para la radio nacional.

“Preguntaban en la disquera: ‘¿Qué cantó Diego? No, pues esta, esa. Vámonos con esa de una vez’”, relató sobre la selección de temas comerciales.

Bajo esa dinámica, la disquera impulsó canciones como Tú y yo somos uno mismo, una de las pistas con mayor rotación en las estaciones durante 1988.

Alix Bauer dejó la alineación en ese mismo periodo, mientras que Eduardo Capetillo y Thalía cerraron su ciclo en julio de 1989.

Timbiriche
Schoening detalló que la exigencia de retenerlo provino del éxito comercial de las canciones que interpretaba como voz principal. Foto: Instagram / @retrx.memories

Jornadas dobles entre conciertos y foros de grabación

El artista combinó los traslados internacionales de Timbiriche con llamados diarios para telenovelas producidas por Televisa.

Schoening sostuvo que la carga de trabajo aumentaba tras la publicación de cada nuevo material discográfico.

“Llegaba y me iba tres meses en el disco siete, en el ocho, nueve. Llegaba a mi casa, ponía la ropa a lavar y vámonos de nuevo”, recordó sobre las giras.

Las temporadas de conciertos fuera de la capital se prolongaban hasta seis meses consecutivos sin pausas en el calendario.

Al regresar de los viajes, la producción lo enviaba de inmediato a los estudios para integrarse a elencos televisivos.

El cantante descartó que la actuación representara una ganancia económica superior frente al ritmo de presentaciones en vivo.

Retrato de un joven con camisa de estampado cachemira en blanco y negro, apoyando una mano sobre su cabeza
El actor y cantante Diego Schoening durante la etapa de la telenovela Muchachitas en 1991. (Arhivo)

El temor al despido familiar como método de control

Schoening admitió que cuestionó las condiciones impuestas por la empresa, pero evitó la confrontación para proteger a su entorno cercano.

“Lo que yo decidiera o hiciera iba a perjudicar a la gente que estaba viviendo conmigo, a mis papás”, declaró el actor.

Sus padres trabajaban en la misma compañía de medios, por lo que una disputa contractual implicaba represalias laborales inmediatas.

Schoening admitió que cuestionó las condiciones impuestas por la empresa, pero evitó la confrontación para proteger a su entorno cercano. (RS)
Schoening admitió que cuestionó las condiciones impuestas por la empresa, pero evitó la confrontación para proteger a su entorno cercano. (RS)

El control administrativo mantuvo a Schoening en la alineación titular mientras el resto de los fundadores finalizaba sus contratos.

Paulina Rubio y Erik Rubín cerraron su etapa en 1991 tras la promoción del décimo álbum de estudio para lanzar sus materiales solistas.

Schoening encabezó los discos once y doce con alineaciones renovadas, hasta que la salida de Alexa Lozano en un concierto de Monterrey precipitó la disolución definitiva en 1994.

Tras la desintegración del grupo, Schoening continuó su carrera en la actuación y la conducción televisiva. Años después volvió a compartir los escenarios con los mismos compañeros fundadores durante las giras de reencuentro de 1998, 2007 y 2017.

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