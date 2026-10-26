México

Pronóstico del clima en Mérida este 26 de octubre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
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Antes de partir a tu destino, consulta la predicción del clima en Mérida para las próximas horas para hoy.

La probabilidad de lluvia para este 26 de octubre en Mérida es de 55% durante el día.

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Por otro lado, la nubosidad será del 24% en el transcurso del día y del 7% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30.0 grados y un mínimo de 20.7 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 7.4 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con precipitaciones durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

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Esta zona de Yucatán también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, sin embargo, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época con más calor es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

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