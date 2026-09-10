Él es Rollo, la mascota del bienestar emocional que adoptó el gobierno de Claudia Sheinbaum y que ahora vive en Palacio Nacional

Rollo tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos.

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Rollo, un cachorro mestizo adoptado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, vive y recorre jardines y oficinas de Palacio Nacional bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, donde su función es acompañar al personal y apoyar su bienestar emocional.

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales del Gobierno de México, Roolo fue presentado como el nuevo cachorro habitante de Palacio Nacional, un espacio donde desde hace años conviven trabajadores, visitantes y animales bajo cuidado institucional.

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En el tierno video se ve a Rollo divirtiéndose entre jardines y oficinas de uno de los recintos más emblemáticos de México y hogar de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia está ligada a actividades de acompañamiento para las personas que laboran en el recinto, una tarea que lo coloca como la mascota del bienestar emocional dentro de la Presidencia, junto a las otras que ya lo habitan.

El Palacio Nacional cuenta con una población de gatos conocida por reporteros y por los equipos de comunicación del gobierno federal. Los felinos también recorren áreas verdes, pasillos y espacios del complejo ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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Rollo se suma a los animales que habitan Palacio Nacional

Rollo es descrito como un cachorro mestizo adoptado. La Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia mantiene su resguardo y lo integra a la rutina diaria de quienes trabajan en el recinto.

La presencia de mascotas en espacios de trabajo ha ganado atención en dependencias públicas y privadas por su relación con la convivencia entre equipos. En el caso de Rollo, el gobierno federal lo presenta como parte del entorno cotidiano de las oficinas presidenciales.

La mascota comparte territorio con los gatos que viven en los jardines del inmueble. Algunos de ellos han sido vistos durante las conferencias de prensa y en las actividades que se realizan en el recinto.

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Rollo, el perro del bienestar de Palacio Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos de Palacio Nacional cuentan con cuidados de por vida

En abril de 2024, había 19 gatos en Palacio Nacional serían reconocidos como “activos fijos vivos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La medida contempla recursos para su alimentación y atención durante el resto de sus vidas.

Entre los felinos mencionados están Aria, Balam, Bowie, Coco, Leona, Nube, Ollin, Topacio, Rufino y Yema. Los animales reciben atención de especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

El caso de Zeus, uno de los gatos más conocidos entre la fuente presidencial, mostró la cercanía que algunos animales alcanzan con los reporteros que cubren las actividades en Palacio Nacional. El felino incluso entró a una conferencia matutina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

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La presidenta Claudia Sheinbaum también ha mostrado a algunos de los gatos en sus redes sociales. En un video difundido en TikTok, la mandataria recorrió el inmueble e interactúa con varios animales que viven en el complejo.

La publicación exhibe a los gatos en zonas verdes y espacios del recinto, donde cuentan con alimentación, atención veterinaria y áreas designadas. Sheinbaum nombra a algunos de los felinos mientras realiza el recorrido.

Con Rollo, la convivencia animal en Palacio Nacional incorpora a un perro cachorro que, de acuerdo con la información difundida, tiene una encomienda centrada en acompañar a las personas que trabajan en las oficinas de la Presidencia.

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