Los desconocidos riesgos a la salud de no lavar el plato de comida de tu perro de manera cotidiana

Un perro de raza golden retriever come alimento balanceado servido en un cuenco de cerámica sobre el suelo de madera de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El plato de comida y agua de un perro puede acumular restos de alimento, saliva, humedad y bacterias si no se lava con regularidad.

Esta falta de higiene no sólo provoca malos olores: también puede aumentar el riesgo de problemas digestivos y otras afectaciones para la salud de la mascota, en especial si consume comida húmeda, preparada en casa o cruda.

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Y a pesar de que pueda parecer algo evidente especialistas estiman que muchos dueños no tiene las medidas de higiene adecuadas con los platos de comida de sus mascotas.

Es por eso que aquí te decimos cuál es la manera correcta de lavarlos y cada cuánto se recomienda realizar la limpieza.

Una mano humana coloca un plato de comida de acero inoxidable en el suelo mientras un perro de pelaje marrón claro y blanco espera obedientemente en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto se debe lavar el traste de comida y agua del perro

Lava los trastes de comida y agua todos los días, con agua caliente y jabón, y enjuágalos muy bien.

Traste de comida: lávalo después de cada comida, sobre todo si le das alimento húmedo o comida preparada en casa. No dejes restos varias horas.

Traste de agua: cambia el agua al menos una vez al día y lava el recipiente diariamente. Si se ensucia con tierra, baba o comida, hazlo antes.

Desinfección: una vez por semana puedes desinfectarlos, especialmente si hay varios animales en casa o si tu perro está enfermo. Enjuaga a fondo antes de volver a usarlos.

Material: los de acero inoxidable o cerámica sin grietas suelen ser más fáciles de mantener limpios que los de plástico rayado.

Una mujer lava con agua y jabón el plato de acero inoxidable de su perro en el fregadero de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los riesgos a la salud de no lavar de manera regular los recipientes de comida y agua de tu perro

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que los alimentos para mascotas pueden contener bacterias que causan enfermedades y recomienda aplicar medidas de higiene al manipular la comida, utensilios y superficies de contacto.

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Acumulación de bacterias: los restos de comida, la saliva y la humedad pueden favorecer la proliferación de microorganismos en los recipientes. La FDA advierte que los alimentos para mascotas pueden contaminarse con bacterias como Salmonella y Listeria .

Problemas gastrointestinales en el perro: si el perro come o bebe de un recipiente contaminado, podría presentar vómito, diarrea, falta de apetito o malestar digestivo, especialmente si el alimento permanece húmedo o echado a perder.

Riesgo de contagio para las personas: al tocar un plato sucio, el alimento o superficies contaminadas, las personas pueden exponerse a bacterias. El riesgo es mayor para niñas y niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con defensas bajas.

Contaminación cruzada en la cocina: usar el recipiente como cuchara medidora o lavarlo junto con utensilios de uso humano sin una higiene adecuada puede trasladar bacterias a otras superficies y alimentos. La FDA recomienda no usar el plato de la mascota para servir o medir su comida.

Formación de biopelícula en el recipiente de agua: una capa viscosa compuesta por microorganismos puede desarrollarse en los trastes que no se lavan con regularidad. Esto deteriora la calidad del agua que toma el perro y aumenta la carga microbiana a la que se expone.

Mayor riesgo si consume dieta cruda o comida húmeda: estos alimentos exigen más cuidado, porque los restos pueden descomponerse y la comida cruda tiene mayor posibilidad de contener bacterias dañinas.

La FDA recomienda lavar el traste de comida con jabón y agua caliente después de cada uso, y el de agua todos los días.

Un Golden Retriever yace en el suelo de madera junto a su plato de comida lleno, mostrando una notable falta de interés por el alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forma correcta de lavar los trastes de comida y agua

Lávate las manos antes y después de manipular el alimento y los recipientes. Usa agua y jabón durante al menos 20 segundos. Retira los restos de comida. No los dejes en el plato hasta la siguiente comida, sobre todo si se trata de alimento húmedo, preparado en casa o crudo. Lava con agua caliente y jabón para trastes. Talla el interior, exterior, borde y base del recipiente con una esponja o cepillo destinado de preferencia sólo a los utensilios del perro. Enjuaga muy bien. No deben quedar restos de jabón, comida ni una capa babosa en el plato de agua. Seca por completo antes de volver a usarlo. Puedes dejarlo escurrir en una superficie limpia o secarlo con una toalla limpia. Lava el plato de comida después de cada uso. Esta medida es especialmente necesaria con comida húmeda o cruda, que puede favorecer el crecimiento de bacterias. Cambia el agua y lava el recipiente todos los días. Hazlo antes si el agua tiene pelos, tierra, alimento, baba o cualquier suciedad visible. Usa lavavajillas si el recipiente lo permite. Revisa la etiqueta del fabricante. El ciclo de lavado con agua caliente puede ser una opción para lavar y desinfectar los trastes. No uses el mismo utensilio para el alimento del perro y la comida de las personas. Mantén separados las cucharas medidoras, cepillos y esponjas, en particular si el perro consume dieta cruda. Reemplaza recipientes muy rayados, rotos o con grietas. Las hendiduras dificultan la limpieza y pueden retener residuos y microorganismos. Los de acero inoxidable o cerámica en buen estado suelen facilitar el aseo.

Una infografía detalla las pautas de higiene para la limpieza diaria de los recipientes de comida y agua de los perros mediante el uso de utensilios separados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) recomienda lavar con frecuencia los platos de alimento y agua con agua caliente y jabón.