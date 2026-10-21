México

Alfonso Cuarón es condecorado con la Medalla Filmoteca UNAM y celebra con un goya

El cineasta mexicano recordó su paso por la universidad

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón posa con la medalla otorgada por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México —en reconocimiento a sus contribuciones al cine— durante el Festival de Cine de Morelia, en Morelia, México, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista)
El cineasta mexicano Alfonso Cuarón posa con la medalla otorgada por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México —en reconocimiento a sus contribuciones al cine— durante el Festival de Cine de Morelia, en Morelia, México, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista)
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Alfonso Cuarón recibió la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, en una ceremonia donde el público coreó el tradicional grito de “¡Goya!” al momento de entregarle la distinción. El cineasta mexicano celebró el reconocimiento como el primero que recibe de parte de la institución, pese a no haber concluido sus estudios en ninguna de las dos carreras que cursó en ella.

La condecoración le fue entregada de manos de Jorge Martínez, subdirector de la Filmoteca de la UNAM, y de Daniela Michel, directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia, durante una ceremonia realizada en el auditorio del Centro Cultural Clavijero. El reconocimiento se dio en el marco de una charla especial que el director ofreció a los asistentes del encuentro cinematográfico.

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Cuarón recibió la medalla entre aplausos y el grito universitario de Goya

Alfonso Cuarón celebró con un goya REUTERS/Manon Cruz
Alfonso Cuarón celebró con un goya REUTERS/Manon Cruz

“Muchas gracias a la Filmoteca. Este es un gran, gran, gran honor”, expresó Alfonso Cuarón al recibir la presea, visiblemente emocionado y acompañado por los aplausos del auditorio. El público presente coreó al unísono el grito tradicional de “¡Goya!”, al que el propio director se unió entre risas antes de dirigirse a la audiencia.

Es el primer reconocimiento que tengo de la Universidad”, declaró el cineasta, en referencia a su paso por dos escuelas de la UNAM en las que nunca llegó a titularse. La frase generó un momento de complicidad con el público, que respondió con nuevos aplausos ante la confesión del director.

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El cineasta reveló que no terminó sus estudios en el CUEC ni en Filosofía y Letras

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Cuarón recuerda su paso por la UNAM. REUTERS/Mike Segar

Alfonso Cuarón recordó durante su intervención su paso por la Facultad de Filosofía y Letras y por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, instituciones en las que, según reveló, nunca concluyó sus estudios. “Debo decir que sí, yo soy ‘cuejero’ y de la Facultad de Filosofía. No terminé en ninguna de las dos. Una, corrido con razón y la otra porque por los avatares de la vida tuve que dejar la carrera y dedicarme a trabajar”, confesó el realizador.

Pese a no haber obtenido un título formal en ninguna de las dos escuelas, el director reconoció que su paso por la UNAM determinó por completo su formación artística. “Esos estudios crearon toda mi formación. La filmoteca ha sido y fue fundamental en mi educación fílmica desde antes de ir a la universidad”, aseguró.

Cuarón advirtió sobre los riesgos que enfrenta la conservación del cine mexicano

Alfonso Cuarón
Filmmaker Alfonso Cuaron attends the Fundacion Telmex Mexico Siglo XXI (Telmex Foundation Mexico XXI Century) event in Mexico City, Mexico September 1, 2023. REUTERS/Henry Romero

Más allá de la celebración personal, Alfonso Cuarón aprovechó el micrófono para alertar sobre las amenazas que enfrenta la preservación del cine del pasado frente a la evolución tecnológica e industrial. El director citó el incendio de la Cineteca Nacional como un recordatorio de la fragilidad del material fílmico original.

Quería contar la historia del incendio de la Cineteca porque creo que es una advertencia. Obras maestras y negativos de obras maestras se perdieron en ese incendio. Películas que nunca podremos volver a ver. Por eso el trabajo de conservación y de restauración es fundamental”, aseveró el cineasta ante el público del Centro Cultural Clavijero.

El director cerró su mensaje con un llamado directo a las audiencias jóvenes para que respalden la labor de conservación que realiza la Filmoteca de la UNAM, institución a la que atribuyó buena parte de su formación como cineasta antes incluso de ingresar a la universidad.

El reconocimiento llega tras su trabajo en la serie Disclaimer con Cate Blanchett

Disclaimer
Alfonso Cuarón decidió agregar gatos en varias escenas como una forma de representar caos dentro de una aparente perfección (Créditos: Apple TV+)

La Medalla Filmoteca UNAM corona un periodo de intensa actividad creativa para Alfonso Cuarón, quien recientemente adaptó, dirigió y produjo la serie “Disclaimer”, protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline. El proyecto se suma a una trayectoria que incluye títulos como “Y tu mamá también”, “Children of Men”, “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, “Gravity” y “Roma”, esta última merecedora de un premio Óscar.

El Festival Internacional de Cine de Morelia continúa con sus actividades en 2026, reuniendo a figuras de la industria cinematográfica nacional e internacional en distintas sedes de la capital michoacana, entre ellas el Centro Cultural Clavijero, escenario donde se realizó la entrega de la medalla a Cuarón.

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