México

¿Qué es la solastalgia? El padecimiento de la Generación Z que mezcla nostalgia e incertidumbre

El psicoterapeuta José Ángel Gutiérrez Piña, de la Universidad Iberoamericana, señala que el cambio climático genera incertidumbre y falta de control sobre el futuro

Silueta de una persona que encierra un paisaje dividido entre un árbol verde sobre césped y un árbol seco sobre tierra agrietada
Una silueta humana contiene un paisaje dividido entre un campo fértil y un terreno árido para ilustrar el concepto de solastalgia. (Jesús Avilés )
Guardar

¿Has notado cambios en el lugar en el que vives? Quizá ahora hay más centros comerciales, oficinas y menos vegetación. Esa sensación de pérdida tiene nombre: solostalgia, el malestar emocional que surge cuando el entorno se transforma de manera negativa sin que la persona tenga que abandonarlo. El concepto lo retoma José Ángel Gutiérrez Piña, psicoterapeuta de la Universidad Iberoamericana, en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, que se conmemora este 24 de octubre.

A diferencia de la nostalgia tradicional —que aparece cuando alguien extraña un sitio que dejó atrás—, la solastalgia se presenta mientras la persona continúa habitando un espacio que ya no reconoce como antes. Las altas temperaturas, los cambios en el paisaje y la escasez de agua detonan sensaciones de pérdida, incertidumbre y falta de control sobre el futuro.

PUBLICIDAD

El calor extremo afecta el descanso y la concentración

Gutiérrez Piña explicó al medio universitario que los efectos del cambio climático no se limitan al plano emocional. El calor extremo también incide en el descanso, incrementa el cansancio y dificulta procesos como la concentración y la toma de decisiones.

Entre los síntomas asociados a este padecimiento destacan:

  • Estrés e irritabilidad ante fenómenos como inundaciones o incendios.
  • Miedo y tristeza derivados de la exposición a desastres climáticos.
  • Incertidumbre constante sobre el futuro del entorno habitado.
  • Sensación de impotencia o culpa por contribuir, incluso sin intención, a la contaminación.

Las juventudes no son “generación de cristal”, según el especialista

El psicoterapeuta de la IBERO cuestiona la idea de que las personas que pertenecen a las nuevas generaciones nombradas como “Generación Z” son demasiado sensibles. Sostiene que, en realidad, enfrentan condiciones que antes no existían con la misma intensidad, y que el acceso a la información les permite identificar problemas ambientales y buscar maneras concretas de participar.

PUBLICIDAD

“Creo que también los jóvenes ven la forma en la cual alzar la voz o ver la manera de mejorar ese futuro que se les avecina”, señala Gutiérrez Piña.

Para el especialista, reducir estas inquietudes a la etiqueta de “generación de cristal” ignora que responden a transformaciones reales del entorno. En algunos casos, agrega, la ansiedad climática funciona como motor para la acción colectiva, no solo como fuente de malestar.

El psicoterapeuta José Ángel Gutiérrez Piña descarta el término generación de cristal frente a las inquietudes ecológicas de las juventudes. | EFE/ Francisco Guasco
El psicoterapeuta José Ángel Gutiérrez Piña descarta el término generación de cristal frente a las inquietudes ecológicas de las juventudes. | EFE/ Francisco Guasco

Un ejemplo de esta situación y que se encuentra relacionado con otros aspectos políticos y socioculturales que enfrenta México son las megamarchas convocadas en Guadalajara, donde personas de distintas edades protestaron para exigirle al gobierno solucionar la falta de agua potable. A esta movilización se suman muchos otros ejemplos relacionados con la preocupación de que aumenten proyectos de urbanización y se ponga en peligro a la población y al medio ambiente.

La ansiedad climática también impulsa la organización juvenil

La preocupación por el planeta no siempre conduce a la resignación. Gutiérrez Piña destaca que también puede llevar a jóvenes a informarse, sumarse a causas colectivas y exigir mejores condiciones para su futuro.

Ilustración de joven angustiada apoyada en globo con plantas marchitas. Nubes alrededor muestran fábricas, botellas de plástico, sequía y deshielo.
El especialista de la Universidad Iberoamericana propone abrir espacios de diálogo intergeneracional para validar las preocupaciones ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto advierte, además, que la solastalgia no es el único factor de incertidumbre para esta generación. Las condiciones económicas y sociales actuales —como las dificultades para adquirir una vivienda o formar una familia— se suman a la preocupación ambiental como fuentes de presión psicológica.

Las comunidades vulnerables enfrentan mayor riesgo climático

Los efectos del cambio climático no se distribuyen de forma uniforme. Las comunidades con menos recursos, las personas que dependen de la agricultura y quienes habitan zonas de riesgo enfrentan más dificultades para recuperarse de los fenómenos climáticos extremos.

Campo de maíz seco con tallos infestados por plaga y tierra agrietada bajo un cielo nublado, junto a una mesa rústica con un tazón vacío y mazorcas.
El calor extremo altera el descanso de la población, incrementa el cansancio y entorpece la toma de decisiones. | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gutiérrez Piña insiste en que una clave para abordar la solastalgia es evitar minimizar o ridiculizar las emociones de las juventudes. Propone construir espacios de diálogo donde la experiencia de generaciones mayores se combine con las nuevas formas de informarse y actuar de los jóvenes.

Validar estas emociones, reconocer sus causas y escuchar las preocupaciones juveniles, son, según el especialista de la Universidad Iberoamericana, pasos necesarios para enfrentar la incertidumbre que acompaña a la crisis ambiental.

Temas Relacionados

cambio climáticoGeneración ZpsicologíaIberomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo calcular las semanas cotizadas y el monto de la pensión del IMSS paso a paso

El reporte de semanas cotizadas se obtiene en IMSS Digital y es el punto de partida para calcular la pensión, ya sea mediante el simulador del IMSS o la calculadora de la Consar

Cómo calcular las semanas cotizadas y el monto de la pensión del IMSS paso a paso

Militantes del PAN se concentran en Ciudad Judicial de Chihuahua para exigir libertad de César Jáuregui, exfiscal estatal

Los simpatizantes se concentraron en Ciudad Judicial con pancartas para pedir que el exfuncionario estatal lleve su causa penal fuera de prisión y con respeto a su defensa legal, sin anticipar el fallo

Militantes del PAN se concentran en Ciudad Judicial de Chihuahua para exigir libertad de César Jáuregui, exfiscal estatal

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre? La L4 Ruta Norte del MB presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre? La L4 Ruta Norte del MB presenta retrasos

Yuri evita hablar del concierto de Leonardo Aguilar con baja asistencia y recuerda la funa por defender a Ángela

La cantante explicó las razones por las que un artista podría no llenar un recinto

Yuri evita hablar del concierto de Leonardo Aguilar con baja asistencia y recuerda la funa por defender a Ángela

Más de 3.5 millones de niños y adolescentes trabajan en México, 51% de ellos realiza una ocupación no permitida

El INEGI reportó un incremento marginal entre 2015 y 2025, con mayor incidencia constante entre los niños que entre las niñas

Más de 3.5 millones de niños y adolescentes trabajan en México, 51% de ellos realiza una ocupación no permitida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina: la ofensiva contra los cárteles que no tendría impacto, según expertos

Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina: la ofensiva contra los cárteles que no tendría impacto, según expertos

Atacan a balazos a chofer de autobús escolar en Escuinapa, Sinaloa

Celulares, drogas y extorsiones en las cárceles de la CDMX: los retos para frenar las llamadas y los cobros ilegales

Detienen a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico en Chiapas con armas y camioneta robada

Entre homenaje y reclamo de justicia: Grecia Quiroz devela busto de Carlos Manzo en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa responde a las críticas por su voz tras su show en La Maraka y defiende su talento: “Claro que nunca dudo de mí”

Mariana Ochoa responde a las críticas por su voz tras su show en La Maraka y defiende su talento: “Claro que nunca dudo de mí”

Yuri evita hablar del concierto de Leonardo Aguilar con baja asistencia y recuerda la funa por defender a Ángela

El antes y después de la iglesia donde Pedro Infante y Luis Aguilar pelearon por el amor de Rosita Arenas

Joy Huerta defiende a su familia ante rumores de ruptura por pelea con Jesse

Iztacalco tendrá baile sonidero gratuito este viernes 23 de octubre: horario, lugar y quién tocará

DEPORTES

México vs Chile: sigue EN VIVO el minuto a minuto del segundo juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

México vs Chile: sigue EN VIVO el minuto a minuto del segundo juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

Apertura 2026: partidos de la jornada 14 que se podrán ver por televisión abierta

Gran Premio de Estados Unidos 2026: a qué hora y dónde ver en vivo desde México a Checo Pérez en el circuito de las américas

Jornada 12 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y canales para ver cada uno de los partidos EN VIVO

Karim López relegado a la banca en el comienzo de la NBA: ¿por qué no pudo debutar el mexicano?