México

Día Mundial del Pan Dulce: por qué se celebra el 16 de octubre y qué promociones hay en México

La celebración permite reconocer la diversidad de sabores y recetas que acompañan los desayunos y las meriendas en el país

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El pan dulce ocupa un lugar importante en la gastronomía mexicana. Acompañar una taza de café o chocolate con una concha, comprar una oreja para la merienda o disfrutar un pan de muerto durante octubre son costumbres que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Este viernes 16 de octubre de 2026, la tradición cobra relevancia con la celebración conocida en México como Día del Pan de Dulce, en el marco del Día Mundial del Pan. La fecha permite reconocer la importancia cultural de este alimento y el trabajo de quienes mantienen vivas las recetas y técnicas de elaboración.

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La panadería mexicana destaca por su variedad de formas, texturas y sabores. En las panaderías de barrio, los mercados y los establecimientos especializados es posible encontrar desde piezas sencillas para acompañar bebidas calientes hasta preparaciones vinculadas con festividades específicas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Pan el 16 de octubre?

El Día Mundial del Pan se conmemora el 16 de octubre, una fecha que coincide con el Día Mundial de la Alimentación, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La celebración busca destacar la importancia del pan como alimento básico y reconocer el trabajo de quienes participan en su elaboración, desde los productores de materias primas hasta los panaderos.

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Una charola metálica con conchas de dulce sobre un mostrador de madera y una mujer con pinzas frente a una vitrina con pan.
Una cliente elige pan dulce con pinzas de metal frente a una vitrina en una panadería de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su historia se remonta a las primeras sociedades agrícolas, cuando el cultivo de cereales permitió desarrollar preparaciones que evolucionaron hasta convertirse en diferentes variedades de pan. Con el paso de los siglos, cada región incorporó ingredientes, técnicas y formas de cocción propias.

Actualmente, existen numerosas variedades: panes elaborados con trigo, centeno o maíz; piezas de masa fermentada; preparaciones planas y productos enriquecidos con grasas, semillas o azúcares.

¿Cuáles son los panes más populares en México?

La panadería mexicana se distingue por su diversidad. Las recetas y formas de preparación varían de acuerdo con la región, mientras que algunas piezas se han convertido en parte de las costumbres gastronómicas de todo el país.

Entre las variedades más conocidas destacan:

  • Concha: pan dulce cubierto por una capa azucarada que suele presentar un diseño similar a una concha marina.
  • Bolillo: pieza de corteza crujiente y miga suave, utilizada para preparar tortas y acompañar distintas comidas.
  • Telera: pan de forma ovalada con hendiduras en la superficie, habitual en la preparación de tortas.
  • Oreja: pieza de hojaldre con azúcar caramelizada y una forma que recuerda a una oreja.
  • Cuernito: pan de forma curva que puede elaborarse en versiones dulces o saladas.
  • Pan de muerto: preparación tradicional de la temporada de Día de Muertos, decorada habitualmente con figuras de masa que representan huesos.

Esta variedad refleja la influencia de diferentes tradiciones culinarias y la adaptación de recetas a los ingredientes y gustos locales.

¿Qué promociones comerciales hay por el Día Mundial del Pan?

La celebración también es aprovechada por algunas cadenas de panaderías para realizar actividades especiales. En el caso de Pastelerías La Esperanza, reportó una promoción para obtener una pieza de pan dulce sin costo este viernes 16 de octubre.

El beneficio está sujeto a condiciones relacionadas con la aplicación móvil de la empresa y su cuenta oficial de Instagram. Los detalles sobre el procedimiento, la disponibilidad y las restricciones deben consultarse en los canales oficiales del establecimiento.

Estas iniciativas forman parte de las acciones comerciales que suelen acompañar fechas conmemorativas. No obstante, el Día Mundial del Pan va más allá de las promociones: también permite reflexionar sobre la importancia de este alimento en la dieta, las tradiciones familiares y el trabajo de los establecimientos dedicados a su elaboración.

En México, comprar pan en una panadería de barrio, compartir una concha durante la merienda o acompañar una comida con bolillo son prácticas que muestran cómo un alimento de origen ancestral conserva un lugar en la vida cotidiana.

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