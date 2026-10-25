México

Movimiento de transportistas se divide y frena participación en la protesta del 26 de octubre: ¿Qué organización se manifestará?

La Secretaría de Gobernación ha hecho un llamado a priorizar el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía

Movimiento de transportistas se divide y frena participación en la protesta del 26 de octubre: ¿Qué organización se manifestará?
Movimiento de transportistas se divide y frena participación en la protesta del 26 de octubre: ¿Qué organización se manifestará?
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La protesta nacional de transportistas prevista para el próximo lunes 26 de octubre enfrenta una fractura en el gremio, luego de que la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), encabezada por David Estévez Gamboa, anunciara que se deslinda de la movilización y no participará, al considerar que faltan propuestas concretas para atender los problemas de quienes trabajan en las carreteras.

La decisión marca una diferencia frente al respaldo que la organización había expresado inicialmente a la convocatoria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), y abre interrogantes sobre el alcance de la jornada de protesta.

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ANTAC se baja de la movilización del 26 de octubre

A través de un comunicado oficial, la ANTAC informó que decidió retirar su respaldo a la movilización después de señalar que no existe suficiente claridad sobre los planteamientos ni propuestas que respondan a las necesidades del sector transportista.

La asociación explicó que su apoyo inicial a la convocatoria de la CANACAR estaba condicionado a que se tratara de una protesta seria, legítima, formal y sustentada en objetivos concretos. Sin embargo, sostuvo que esos elementos no están suficientemente definidos, por lo que determinó no sumarse a las acciones anunciadas.

La organización también aclaró que respeta el derecho de otros grupos a manifestarse, aunque insistió en que una convocatoria nacional debe contar con objetivos definidos, soluciones viables y un compromiso directo con los operadores y los llamados hombres-camión.

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Los transportistas exigen mayor seguridad en carreteras de México. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera
Los transportistas exigen mayor seguridad en carreteras de México. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

¿Qué organización sí mantiene la convocatoria a la protesta?

La movilización del 26 de octubre fue convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y los estados contemplados son los siguientes:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Hidalgo
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Zacatecas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Tamaulipas

Otra de las organizaciones convocantes es la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), que citó a participar desde las 6:00 horas en las 32 entidades del país.

En Morelos, las unidades permanecerían a un costado de corredores federales considerados estratégicos; y enn Guanajuato, los transportistas proyectan movilizaciones en autopistas y otras vías federales, con el compromiso de no realizarlas durante los horarios de mayor tráfico por la mañana y la tarde.

Diálogo con Segob entre demandas de inseguridad en las carreteras

La protesta prevista para el 26 de octubre se produce en un contexto de inconformidad por los problemas de seguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras, entre ellos los robos y las extorsiones, estas preocupaciones forman parte del escenario en el que se anunció la movilización.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ofreció abrir conversaciones con los transportistas ante el paro anunciado, para el sector convocante, el desafío no consiste únicamente en una movilización, sino en establecer compromisos que respondan a las condiciones de quienes recorren las carreteras y dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

La ANTAC, por su parte, aseguró que continuará trabajando de manera independiente en la defensa del autotransporte mexicano y que no respaldará iniciativas que, a su juicio, carezcan de objetivos claros o no coloquen al transportista en el centro de las decisiones.

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