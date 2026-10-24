Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro indefinido programado para el próximo 26 de octubre

La Segob busca con el diálogo evitar el paro indefinido de transportistas del próximo 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

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Este sábado, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció las preocupaciones de los transportistas y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas.

Lo anterior, después de que, en la semana, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que llevará a cabo un paro indefinido el próximo lunes 26 de octubre.

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Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro del 26 de octubre

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez informó que ofreció una mesa permanente de trabajo con autoridades para avanzar en la construcción de acuerdos.

“Ante las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes, la Secretaría de Gobernación mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y reitera la disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

“Desde el primer momento, Segob ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos”, expuso la Segob.

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Los transportistas de carga mexicanos sufrieron el retiro masivo de visas estadounidenses. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

Dependencia reconoce preocupaciones del sector

En otra parte de la nota informativa, la Segob reconoce las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

“En este marco, hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

“Gobernación continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional”, agregó la dependencia federal.

Canacar exige a las autoridades combatir la inseguridad

Previamente, la Canacar anunció un paro a nivel nacional por tiempo indefinido a partir del próximo lunes 26 de octubre, debido a la inseguridad, el mal estado de las carreteras y el costo excesivo de grúas, informó Augusto Ramos, presidente de la Cámara.

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También buscan expresar su desacuerdo con la modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027, que contempla reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las empresas accedan al beneficio fiscal. Este esquema permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

No basta con exponer los problemas que aquejan a las empresas

Bajo el lema “¡No aguanta más!”, el líder transportista señaló que el autotransporte de carga llegó a un punto en el que ya no basta con exponer los problemas que aquejan a las empresas del ramo.

“¡Necesitamos soluciones, México no aguanta más. Vamos a un paro nacional. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras se enfrenta a la inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales”, expresó Ramos.

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De cara a 2026, la industria de vehículos pesados en México se enfrenta al desafío de recuperar volúmenes en un entorno aún incierto (Imagen: Shutterstock)

Varias organizaciones tienen contemplado sumarse al paro

Ayer, en conferencia de prensa, reveló que al paro tienen contemplado sumarse la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), y otras organizaciones que gusten ser parte.

También comentó que “el autotransporte necesita cambios en la estrategia de seguridad en las carreteras, apertura con las autoridades estatales y municipales derivado de las extorsiones y detenciones sin justificación, el mal estado de las autopistas que no compensan el pago del peaje de las autopistas”, entre otros.

Millones de dólares se movilizan a diario por las carreteras del país

Además, recordó que a diario se realizan 21 mil cruces entre México y Estados Unidos, mil 800 millones de dólares cada día en mercancías están cruzando.

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También explicó que en carreteras del país se movilizan diariamente 1.6 millones de toneladas de mercancías de los sectores industrial, agrícola, pecuario, minero y de combustibles, entre otros.

En puertos marítimos, el líder transportista señaló que entran y salen 370 mil toneladas cada día, mientras que en aeropuertos la cifra asciende a mil 600 toneladas diarias.

La Canacar habló sobre las consecuencias del desabasto de diésel. Crédito: Canacar

Paro dejaría afectaciones por más de 21 mil millones de pesos

Por su parte, Carlos García Álvarez, presidente de HAMOTAC, detalló que el paro –en caso de llevarse a cabo– dejaría afectaciones por 21 mil 500 millones de pesos por día que se van a dejar de generar.

“La intención es manifestarnos de manera pacífica y respetuosa. No vamos a bloquear (las carreteras) no queremos afectar a quien no tiene la culpa. Por eso pedimos la comprensión de la sociedad y todos los sectores. El impacto económico sí va a ser muy fuerte”, explicó García Álvarez.

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Ante las diversas afectaciones que puede generar el paro programado para el 26 de octubre, sobre todo económicas, la Segob reiteró su apertura al diálogo con los transportistas.