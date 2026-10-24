México

Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro indefinido programado para el próximo 26 de octubre

La dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez busca evitar las afectaciones que traería la medida tomada por los inconformes

La Segob busca con el diálogo evitar el paro indefinido de transportistas del próximo 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro
La Segob busca con el diálogo evitar el paro indefinido de transportistas del próximo 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

Este sábado, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció las preocupaciones de los transportistas y aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus demandas.

Lo anterior, después de que, en la semana, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que llevará a cabo un paro indefinido el próximo lunes 26 de octubre.

PUBLICIDAD

Segob ofrece diálogo a transportistas ante paro del 26 de octubre

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez informó que ofreció una mesa permanente de trabajo con autoridades para avanzar en la construcción de acuerdos.

“Ante las movilizaciones anunciadas para el próximo lunes, la Secretaría de Gobernación mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas y reitera la disposición para atender sus planteamientos mediante las vías institucionales.

“Desde el primer momento, Segob ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos”, expuso la Segob.

PUBLICIDAD

Los transportistas de carga mexicanos sufrieron el retiro masivo de visas estadounidenses. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera
Los transportistas de carga mexicanos sufrieron el retiro masivo de visas estadounidenses. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

Dependencia reconoce preocupaciones del sector

En otra parte de la nota informativa, la Segob reconoce las preocupaciones expresadas por las organizaciones y considera que el entendimiento y la colaboración permiten encontrar soluciones a sus planteamientos.

“En este marco, hace un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

“Gobernación continuará abierta a la comunicación con el sector para atender sus demandas y favorecer acuerdos por la vía institucional”, agregó la dependencia federal.

Canacar exige a las autoridades combatir la inseguridad

Previamente, la Canacar anunció un paro a nivel nacional por tiempo indefinido a partir del próximo lunes 26 de octubre, debido a la inseguridad, el mal estado de las carreteras y el costo excesivo de grúas, informó Augusto Ramos, presidente de la Cámara.

También buscan expresar su desacuerdo con la modificación contemplada en la Ley de Ingresos 2027, que contempla reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para que las empresas accedan al beneficio fiscal. Este esquema permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta el 50 por ciento del gasto en casetas.

No basta con exponer los problemas que aquejan a las empresas

Bajo el lema “¡No aguanta más!”, el líder transportista señaló que el autotransporte de carga llegó a un punto en el que ya no basta con exponer los problemas que aquejan a las empresas del ramo.

“¡Necesitamos soluciones, México no aguanta más. Vamos a un paro nacional. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras se enfrenta a la inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, una sobrerregulación, reducción de estímulos fiscales”, expresó Ramos.

Logística
De cara a 2026, la industria de vehículos pesados en México se enfrenta al desafío de recuperar volúmenes en un entorno aún incierto (Imagen: Shutterstock)

Varias organizaciones tienen contemplado sumarse al paro

Ayer, en conferencia de prensa, reveló que al paro tienen contemplado sumarse la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), y otras organizaciones que gusten ser parte.

También comentó que “el autotransporte necesita cambios en la estrategia de seguridad en las carreteras, apertura con las autoridades estatales y municipales derivado de las extorsiones y detenciones sin justificación, el mal estado de las autopistas que no compensan el pago del peaje de las autopistas”, entre otros.

Millones de dólares se movilizan a diario por las carreteras del país

Además, recordó que a diario se realizan 21 mil cruces entre México y Estados Unidos, mil 800 millones de dólares cada día en mercancías están cruzando.

También explicó que en carreteras del país se movilizan diariamente 1.6 millones de toneladas de mercancías de los sectores industrial, agrícola, pecuario, minero y de combustibles, entre otros.

En puertos marítimos, el líder transportista señaló que entran y salen 370 mil toneladas cada día, mientras que en aeropuertos la cifra asciende a mil 600 toneladas diarias.

La Canacar habló sobre las consecuencias del desabasto de diésel. Crédito: Canacar
La Canacar habló sobre las consecuencias del desabasto de diésel. Crédito: Canacar

Paro dejaría afectaciones por más de 21 mil millones de pesos

Por su parte, Carlos García Álvarez, presidente de HAMOTAC, detalló que el paro –en caso de llevarse a cabo– dejaría afectaciones por 21 mil 500 millones de pesos por día que se van a dejar de generar.

“La intención es manifestarnos de manera pacífica y respetuosa. No vamos a bloquear (las carreteras) no queremos afectar a quien no tiene la culpa. Por eso pedimos la comprensión de la sociedad y todos los sectores. El impacto económico sí va a ser muy fuerte”, explicó García Álvarez.

Ante las diversas afectaciones que puede generar el paro programado para el 26 de octubre, sobre todo económicas, la Segob reiteró su apertura al diálogo con los transportistas.

Temas Relacionados

SegobMéxicoEconomíaRosa Icela RodríguezPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

La actriz pidió discreción hace unos días

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Es el turno de la defensa de exponer sus argumentos ante un juez federal del Altiplano, luego de que la FGR presentara cerca de 150 datos de prueba

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Victoria Mata mantiene el sueño olímpico y consigue histórico sexto lugar para México en Gimnasia Artística

La gimnasta regiomontana superó a Yeo Seo-jeong y Abigail Martin, quedando a menos de tres décimas del bronce en Róterdam

Victoria Mata mantiene el sueño olímpico y consigue histórico sexto lugar para México en Gimnasia Artística

Así fue el emotivo homenaje a Juan Gabriel en el Festival Santa Lucía 2026 de Monterrey por parte de Majo Aguilar y otros artistas

EL Divo de Juárez sigue presente a diez años de su ausencia

Así fue el emotivo homenaje a Juan Gabriel en el Festival Santa Lucía 2026 de Monterrey por parte de Majo Aguilar y otros artistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: cae en Jalisco El Compa Mike, buscado en California por homicidio y narcotráfico

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

No eran suplementos alimenticios: transportaban hidrocodona clandestinamente en el aeropuerto de CDMX desde Colombia

Crisis de desaparecidos en México: hallan 24 cuerpos por identificar y 417 restos óseos en Panteón de Dolores en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

Así fue el emotivo homenaje a Juan Gabriel en el Festival Santa Lucía 2026 de Monterrey por parte de Majo Aguilar y otros artistas

Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Wendy Guevara manda mensaje a Kimberly por la muerte de su mamá pese a que ya no son amigas

Diego Luna triunfa en el Festival de Cine de Roma por “Ceniza en la boca” con el premio a Mejor Guion

DEPORTES

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

Rayados vs Chivas: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Mx

Victoria Mata mantiene el sueño olímpico y consigue histórico sexto lugar para México en Gimnasia Artística

Termina la Qualy para Checo Pérez: en qué lugar saldrá el piloto mexicano en el Gran Premio de Estados Unidos

Desde las calles de Jardín Balbuena y con el sueño de ser como Pelé: así fue el debut de Hugo Sánchez con Pumas