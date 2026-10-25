Pensión Bienestar 2026: hoy 25 de octubre es el último día de registro para recibir 6 mil 400 pesos | Ubica tu módulo y los requisitos

La Secretaría de Bienestar cierra este domingo 25 de octubre el registro a dos programas de pensión. (Foto: Gobierno de México)

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Este domingo 25 de octubre concluye el periodo de registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que entrega 6,400 pesos bimestrales.

También cierra el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, con un apoyo de 3,100 pesos cada dos meses.

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El trámite se realiza de manera presencial en los módulos habilitados en todo el país, de 09:00 a 16:00 horas, sin necesidad de cita previa.

El periodo de inscripción comenzó el 19 de octubre y se organizó por la primera letra del primer apellido de cada solicitante.

El horario de atención en los módulos es de 09:00 a 16:00 horas. (Foto: Programas para el Bienestar)

Este domingo 25, los módulos reciben a personas de todas las letras, lo que permite que quienes no acudieron en la fecha asignada completen su registro antes del cierre.

Quiénes pueden registrarse y cuánto recibe cada programa

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a quienes tienen 65 años o más y otorga 6,400 pesos por bimestre.

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La Pensión Mujeres Bienestar corresponde a mexicanas de entre 60 y 64 años y entrega 3,100 pesos durante los mismos plazos.

En ambos casos se requiere nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización, y residencia en el territorio nacional.

El trámite de inscripción a ambos programas de pensión es gratuito en todo el territorio. (Foto: Programas del Bienestar)

Cuando una beneficiaria de Mujeres Bienestar cumple 65 años, no pierde el apoyo: pasa de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con lo que su depósito bimestral aumenta de 3,100 a 6,400 pesos.

El pago en ambos programas llega a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, de forma directa y sin intermediarios.

El registro nacional abarca más de 2,400 módulos distribuidos en las 32 entidades federativas del país.

Dónde ubicar el módulo correspondiente

La Secretaría de Bienestar pone a disposición el portal Ubica tu Módulo, en la dirección ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde el usuario selecciona su entidad federativa y municipio o alcaldía para conocer la dirección exacta de atención más cercana.

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El sitio ofrece también un mapa interactivo para facilitar el traslado.

Solo es necesario indicar dos datos para conocer la ubicación del módulo de registro más cercano. (Captura de pantalla)

La Secretaría recuerda que el registro y la entrega de la tarjeta son gratuitos y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales del gobierno federal.

Documentos que exige la Secretaría de Bienestar

Para completar el trámite, la dependencia solicita identificación oficial vigente con fotografía, que puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.

También se exige acta de nacimiento legible y CURP de impresión reciente.

La identificación oficial vigente debe tener los datos legibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se suma un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, que puede ser recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial.

El solicitante debe presentar además un teléfono de contacto, celular y fijo, para dar seguimiento al trámite.

La persona auxiliar debe presentar su propia documentación completa

Quien solicita la incorporación a cualquiera de los dos programas tiene derecho a registrar a una persona auxiliar que lo represente en trámites posteriores, como la recolección de la tarjeta o la gestión de aclaraciones ante el Banco del Bienestar.

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Esta figura resulta útil para adultos mayores con movilidad reducida o sin posibilidad de acudir de manera constante al módulo.

La persona auxiliar debe ser mayor de edad y presentar, a su nombre, los mismos documentos que se exigen al solicitante principal:

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto.

La Secretaría de Bienestar aclara que el auxiliar no sustituye al beneficiario, sino que funciona como apoyo adicional durante el proceso.

El solicitante debe aportar un número telefónico como parte de los datos de contacto. (Foto: Programas del Bienestar)

En caso de que la persona adulta mayor no pueda trasladarse al módulo por enfermedad u otra causa de fuerza mayor, un familiar puede iniciar el trámite y solicitar una visita domiciliaria, para que personal de Bienestar acuda directamente al domicilio a realizar la inscripción correspondiente.

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La persona auxiliar también es la beneficiaria en caso de fallecimiento del adulto mayor, recibiendo un pago único correspondiente a un bimestre de apoyo.

El trámite es gratuito y la Secretaría habilitó canales oficiales de consulta

La Secretaría de Bienestar subraya que el registro, la entrega de la tarjeta y la operación de ambos programas no tienen costo alguno, por lo que cualquier cobro relacionado con el trámite debe reportarse como un intento de fraude.

La Secretaría de Bienestar no cobra comisiones ni solicita depósitos previos para procesar ninguna solicitud.

La dependencia recomienda realizar el proceso únicamente a través de los módulos autorizados y el portal oficial.

El sitio oficial de Bienestar incluye un mapa interactivo para llegar al módulo asignado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver dudas, la Secretaría puso a disposición el teléfono 800 63 94 264, además del sitio programasparaelbienestar.gob.mx, donde se concentra información sobre estas y otras convocatorias vigentes, como las Becas Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión para Personas con Discapacidad.

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Qué sigue después de presentar la solicitud

Una vez entregada la documentación en el módulo, el personal de Bienestar revisa la información y valida la incorporación del solicitante al programa correspondiente.

Si el trámite se aprueba, la persona recibe una notificación por mensaje de texto para acudir a recoger su Tarjeta del Banco del Bienestar.

En caso de extravío de la tarjeta del Banco del Bienestar, la Secretaría el Bienestar informa los pasos a seguir. (Programas del Bienestar)

Quienes no logren completar el registro en este periodo deberán esperar a una nueva convocatoria, ya que la Secretaría de Bienestar no ha anunciado fechas adicionales fuera del calendario del 19 al 25 de octubre.

El calendario por apellido definió el orden de atención durante la semana

La Secretaría de Bienestar organizó el registro conforme a la primera letra del primer apellido del solicitante, con el fin de distribuir la afluencia en los módulos a lo largo de los siete días de la convocatoria.

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El lunes 19 de octubre correspondió a los apellidos con A, B y C, mientras que el martes 20 se atendió a D, E, F, G y H.

Quien no alcanzó a inscribirse en el día asignado para su apellido, todavía puede hacerlo hoy domingo 25 de octubre de 2026. (Foto: Gobierno de México)

El miércoles 21 fue el turno de I, J, K, L y M, y el jueves 22 se recibió a N, Ñ, O, P, Q y R.

El viernes 23 cerró el calendario específico con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z.

A partir de ese esquema, el sábado 24 y este domingo 25 los módulos atienden a cualquier persona, sin importar la inicial de su apellido, como última oportunidad del periodo.

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