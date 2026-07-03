Cómo registrar o cambiar al auxiliar de tu Pensión Bienestar: documentos, módulos y cuándo hacerlo antes del próximo pago

Una mujer adulta mayor revisa sus documentos personales mientras recibe asistencia de una persona joven de la Secretaría de Bienestar con una tableta digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona auxiliar de la Pensión Bienestar puede cambiarse en cualquier Módulo de Atención del programa presentando los mismos documentos que el titular. El trámite es gratuito, se realiza de forma presencial y cobra especial urgencia antes del inicio del bimestre julio-agosto 2026, cuya dispersión comenzaría el 1 de julio.

La figura del auxiliar está reconocida por las Reglas de Operación del programa. Se trata de una persona de confianza designada por el titular para realizar gestiones en su nombre: desde trámites de actualización de datos hasta el cobro del llamado Pago de Marcha en caso de fallecimiento del beneficiario. Sin un auxiliar registrado, ese beneficio —equivalente a un mes de pensión— no tiene destinatario válido y no puede reclamarse.

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Documentos que debe llevar el auxiliar al módulo

La Secretaría de Bienestar exige al auxiliar la misma documentación que al titular del programa. La lista es:

Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte, credencial del INAPAM, cédula profesional o cartilla militar

CURP de impresión reciente (descargable gratis en gob.mx/curp)

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Todo debe presentarse en original y copia. Los originales se usan únicamente para cotejar la autenticidad de las copias y se devuelven en el momento. El Formato Único de Bienestar no se descarga: lo entregan y se llena directamente en el módulo con apoyo del personal.

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En algunos módulos se solicita además un documento que acredite el parentesco o la relación entre el titular y el auxiliar, según informó Radio Fórmula.

Un grupo de adultos mayores espera atención en un módulo de registro social operado por personal del Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar o cambiar al auxiliar paso a paso

El trámite se realiza de forma presencial. Los pasos son:

1. Localizar el módulo correspondiente al domicilio del titular en gob.mx/bienestar, seleccionando estado y municipio

2. Acudir con la documentación completa del titular y del auxiliar, en original y copia

3. Llenar el Formato Único de Bienestar en el módulo

4. Esperar la validación por parte de la Secretaría de Bienestar

Si ya existe un auxiliar registrado y se desea sustituirlo, el procedimiento es el mismo: acudir al módulo con la documentación de la nueva persona. Los módulos atienden en horario de 10:00 a 16:00 horas.

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Cuándo actualizar y qué riesgos implica no hacerlo

La actualización de datos del auxiliar —o del titular— es obligatoria ante cambio de domicilio o de número telefónico, ya sea dentro del mismo municipio o hacia otra entidad. Las autoridades usan esos datos para notificar sobre entregas de tarjetas, avisos y trámites del programa.

No actualizar tiene consecuencias directas sobre el cobro. Si el beneficiario o su auxiliar no son localizados en visitas domiciliarias, o si no se retira el apoyo durante dos bimestres consecutivos, el programa activa primero una suspensión y luego procede a la baja definitiva del padrón, según las Reglas de Operación.

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Los beneficiarios que ya reciben su depósito con normalidad y no han tenido cambios en sus datos no necesitan realizar ningún trámite adicional, precisó la Secretaría de Bienestar.

El Pago de Marcha: por qué el auxiliar registrado es indispensable

Para cobrarlo, la notificación del fallecimiento debe hacerse en el Módulo de Atención dentro de los dos bimestres siguientes al deceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un titular fallece, la pensión no se hereda ni el saldo acumulado en la tarjeta puede ser reclamado por familiares. El único apoyo reclamable es el Pago de Marcha: un monto único de $3,200 pesos que se entrega exclusivamente a la persona auxiliar registrada en el Formato Único de Bienestar.

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Para cobrarlo, la notificación del fallecimiento debe hacerse en el Módulo de Atención dentro de los dos bimestres siguientes al deceso. Si ese plazo vence sin que se haya iniciado el trámite, el derecho se pierde de forma definitiva. Además, para que proceda el pago, el auxiliar no debe haber cobrado ningún apoyo posterior a la fecha de fallecimiento del titular.

La notificación puede iniciarse también por la Línea del Bienestar al 800 639 4264, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y fines de semana de 9:00 a 19:00 horas.

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El bimestre julio-agosto 2026 ya comenzó su dispersión

Personas adultas mayores y mujeres hacen fila para registrarse en un módulo exterior del Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto bimestre del año inició su dispersión el miércoles 1 de julio de 2026 para apellidos con inicial A, de acuerdo con el esquema proyectado por medios especializados. Los depósitos se extienden de forma escalonada por orden alfabético hasta el viernes 24 de julio, en días hábiles.

Los montos vigentes para este bimestre son:

Adultos mayores (65 años o más): $6,400 pesos

Mujeres Bienestar (60 a 64 años): $3,100 pesos

Personas con discapacidad: $3,300 pesos

El calendario oficial definitivo no había sido publicado por la Secretaría de Bienestar al cierre de esta edición. Para confirmar la fecha exacta de pago según apellido, los beneficiarios pueden consultar gob.mx/bienestar o llamar a la Línea del Bienestar al 800 639 4264.

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