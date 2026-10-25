México

Faltan médicos en México: hay uno por cada 370 habitantes, alerta investigador de la UNAM

El investigador Mario Luis Fuentes cita un registro internacional de 270 profesionales en ejercicio por cada 100 mil habitantes, frente a 390 en los países miembros, según Panorama de la salud 2025

La especialista del IMSS, doctora Lourdes Balcázar Hernández cortisol
El investigador Mario Luis Fuentes cita un registro internacional de 270 profesionales en ejercicio por cada 100 mil habitantes, frente a 390 en los países miembros, según Panorama de la salud 2025
Guardar

México tiene menos médicos en ejercicio que el promedio de los países de la OCDE, y están repartidos de forma muy desigual en el territorio. Así lo plantea el investigador del PUED-UNAM Mario Luis Fuentes en una columna publicada el 25 de octubre de 2026 en México Social. El autor sostiene que el problema no es solo de cifras: también influye el tiempo que las instituciones destinan a escuchar al paciente.

Una brecha de 120 médicos frente a la OCDE

De acuerdo con el Panorama de la salud 2025 de la OCDE, que cita Fuentes, México reporta 270 médicos en ejercicio por cada 100 mil habitantes. El promedio de los países miembros es de 390.

PUBLICIDAD

  • Diferencia: 120 médicos menos por cada 100 mil habitantes.
  • Proporción: alrededor de 31% por debajo de la referencia.

El autor aclara que la OMS no fija una densidad universal recomendada de personal sanitario, porque las necesidades dependen del contexto demográfico, epidemiológico y territorial. Por eso, advierte, no debe presentarse ningún umbral como cuota obligatoria exclusiva de médicos.

Lo que dice el Segundo Informe de Gobierno

Las cifras preliminares del Segundo Informe de Gobierno para 2025 ubican a la entidad del sureste con 170 profesionales, mientras Estado de México registra 200, Oaxaca 210 y Veracruz 230
Las cifras preliminares del Segundo Informe de Gobierno para 2025 ubican a la entidad del sureste con 170 profesionales, mientras Estado de México registra 200, Oaxaca 210 y Veracruz 230

El anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal registra, para 2025, una disponibilidad nacional preliminar de tres médicos por cada mil habitantes, es decir, 300 por cada 100 mil. En 2015 eran 240.

Fuentes pide leer ese aumento con cuidado, por tres razones:

  • El indicador reúne recursos públicos y privados.
  • Incluye odontólogos, pasantes y residentes.
  • El cuadro de personal del sector público contabiliza plazas ocupadas, no personas únicas.

Según el columnista, confundir estas categorías da una imagen engañosa de la capacidad disponible. Además, el dato de la OCDE (270) y el del informe presidencial (300) tienen coberturas distintas, por lo que no son directamente comparables.

PUBLICIDAD

Desigualdad entre estados

Las cifras preliminares del Informe de Gobierno 2025 muestran diferencias marcadas entre entidades, por cada 100 mil habitantes:

  • Ciudad de México: 560
  • Nuevo León: 530
  • Colima: 370
  • Jalisco: 360
  • Veracruz: 230
  • Oaxaca: 210
  • Estado de México: 200
  • Chiapas: 170

La disponibilidad de la capital supera en más de tres veces la de Chiapas. Fuentes subraya que, bajo un mismo reconocimiento formal del derecho a la salud, conviven posibilidades “profundamente desiguales” de recibir atención.

Matices para leer los datos

El autor señala que la concentración metropolitana ayuda a entender las diferencias, pero no las explica por completo:

  • El Estado de México muestra que una urbanización intensa puede coexistir con poca disponibilidad de médicos.
  • Colima supera a Jalisco en esta medición.
  • Los hospitales de referencia reciben pacientes de otras entidades, pero sus recursos se contabilizan donde están instalados.
  • Los promedios estatales ocultan distancias internas entre capitales, periferias y comunidades rurales.

Para quien vive lejos de un centro de salud, añade, la distancia significa traslados, gasto, jornadas laborales perdidas y depender de alguien que lo acompañe. La disponibilidad efectiva empieza cuando la persona puede llegar al servicio y encontrar personal, medicamentos y continuidad.

Consulta registrada, paciente sin respuestas

Mario Luis Fuentes cuestiona que el desempeño se mida solo por volumen y plantea valorar la oportunidad, continuidad, resolución y trato digno, además de destinar más tiempo a escuchar y explicar. (RS)
Mario Luis Fuentes cuestiona que el desempeño se mida solo por volumen y plantea valorar la oportunidad, continuidad, resolución y trato digno, además de destinar más tiempo a escuchar y explicar. (RS)

Una de las ideas centrales del texto es que una consulta puede quedar registrada como servicio otorgado mientras el paciente sale con preguntas que nadie escuchó. Fuentes plantea que el cumplimiento administrativo y la atención efectiva pueden separarse.

El autor critica el “eficientismo”, que toma la cantidad de consultas como medida suficiente de desempeño. Bajo esa lógica, dice, escuchar parece una demora y explorar con detenimiento, una pérdida de productividad. En su opinión, la competencia técnica requiere tiempo para preguntar, examinar, explicar y comprobar que el paciente comprendió.

También advierte que, cuando la atención se organiza sobre todo por su rendimiento económico, el sufrimiento se convierte en una oportunidad de facturación.

Formación y condiciones laborales

Fuentes recuerda la figura del doctor Jesús Kumate para invitar a recuperar la “nobleza” de la profesión médica. Plantea que las escuelas de medicina deben examinar qué enseñan sobre éxito, prestigio y responsabilidad social.

Si la formación presenta el ejercicio profesional principalmente como una inversión recuperable, sostiene, la rentabilidad puede desplazar al cuidado como criterio de realización. Pero afirma que reclamar vocación mientras se toleran precariedad, agotamiento o violencia contra el personal sanitario también degrada la profesión.

¿Qué propone el autor?

Para subsanar el déficit, Fuentes plantea:

  • Ampliar la formación de médicos con calidad.
  • Financiar empleos estables.
  • Sostener equipos completos donde las carencias son mayores.
  • Garantizar vivienda, seguridad y desarrollo profesional a quienes trabajan lejos de los grandes centros.
  • Evaluar los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, resolución y trato digno.

El columnista concluye que México necesita aumentar su capacidad de curar y también proteger el encuentro humano que la hace posible. Según el autor, el derecho a la salud seguirá incompleto mientras haya pacientes que reciben consulta y medicamentos, pero no encuentran a quién confiar su dolor.

Temas Relacionados

MéxicoOCDEMédicosMedicinasMedicinaIMSSISSTEPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

El exfiscal de Chihuahua es acusado por la FGR de haber permitido la intervención de agentes extranjeros durante un operativo para desmantelar un narcolaboratorio

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

Pensión Bienestar 2026: hoy 25 de octubre es el último día de registro para recibir 6 mil 400 pesos | Ubica tu módulo y los requisitos

Este domingo 25 de octubre es el último día de inscripción y los módulos atienden a personas de todos los apellidos de 09:00 a 16:00 horas

Pensión Bienestar 2026: hoy 25 de octubre es el último día de registro para recibir 6 mil 400 pesos | Ubica tu módulo y los requisitos

Fallece el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: ¿Quiénes son los icónicos actores mexicanos con los que filmó?

El realizador español, reconocido con el Oso de Oro y dos premios Goya, trabajó con dos figuras destacadas del cine mexicano

Fallece el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: ¿Quiénes son los icónicos actores mexicanos con los que filmó?

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

Citlalli Reyes marcó el único gol del partido y dio a la Selección Mexicana el triunfo que necesitaba para clasificar

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

Un binomio canino apoyó en la localización de los seis envoltorios con droga

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

César Jáuregui envía mensaje desde El Altiplano tras ser procesado por traición a la patria: “Les pido sus buenas vibras”

En cargadores para control de videojuegos: hallan con rayos X mentanfetamina oculta en paquete del AICM con destino a Gran Bretaña

El rastro de Guillermo Zuany antes del operativo de El Pinal: las evidencias que vinculan al exfiscal prófugo con el caso CIA en Chihuahua

Con la DEA tras sus huellas: los crímenes por los que “El Chore”, operador de Los Gigios en Sonora, fue capturado para su extradición

ENTRETENIMIENTO

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución

Manuel “El Flaco” Ibáñez sería dado de alta del hospital tras hemorragias en el estómago: reservado a evolución

Fallece el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: ¿Quiénes son los icónicos actores mexicanos con los que filmó?

Jesse & Joy sorprenden con una colaboración junto al hermano de Miley Cyrus antes de su pausa

Aleks Syntek reconoce brote de ansiedad e ira en show del 15 de septiembre y amenaza con contar su verdad

Maltrato animal en La Granja VIP: Magistrada condena abusos contra el perrito Tlacoyo

DEPORTES

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial Femenil Sub 17 y a quién enfrenta en los Octavos de Final

México obtiene su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial Femenina Sub 17

Toluca ya conoce a sus dos posibles rivales para el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental 2026

Entre lagrimas y emoción: Hugo Sánchez vuelve a cantar un Goya en el Estadio Olímpico

Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el encuentro de la Semana 7 de la NFL desde México