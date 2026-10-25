Faltan médicos en México: hay uno por cada 370 habitantes, alerta investigador de la UNAM

El investigador Mario Luis Fuentes cita un registro internacional de 270 profesionales en ejercicio por cada 100 mil habitantes, frente a 390 en los países miembros, según Panorama de la salud 2025

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México tiene menos médicos en ejercicio que el promedio de los países de la OCDE, y están repartidos de forma muy desigual en el territorio. Así lo plantea el investigador del PUED-UNAM Mario Luis Fuentes en una columna publicada el 25 de octubre de 2026 en México Social. El autor sostiene que el problema no es solo de cifras: también influye el tiempo que las instituciones destinan a escuchar al paciente.

Una brecha de 120 médicos frente a la OCDE

De acuerdo con el Panorama de la salud 2025 de la OCDE, que cita Fuentes, México reporta 270 médicos en ejercicio por cada 100 mil habitantes. El promedio de los países miembros es de 390.

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Diferencia: 120 médicos menos por cada 100 mil habitantes.

Proporción: alrededor de 31% por debajo de la referencia.

El autor aclara que la OMS no fija una densidad universal recomendada de personal sanitario, porque las necesidades dependen del contexto demográfico, epidemiológico y territorial. Por eso, advierte, no debe presentarse ningún umbral como cuota obligatoria exclusiva de médicos.

Lo que dice el Segundo Informe de Gobierno

Las cifras preliminares del Segundo Informe de Gobierno para 2025 ubican a la entidad del sureste con 170 profesionales, mientras Estado de México registra 200, Oaxaca 210 y Veracruz 230

El anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal registra, para 2025, una disponibilidad nacional preliminar de tres médicos por cada mil habitantes, es decir, 300 por cada 100 mil. En 2015 eran 240.

Fuentes pide leer ese aumento con cuidado, por tres razones:

El indicador reúne recursos públicos y privados .

Incluye odontólogos, pasantes y residentes .

El cuadro de personal del sector público contabiliza plazas ocupadas, no personas únicas.

Según el columnista, confundir estas categorías da una imagen engañosa de la capacidad disponible. Además, el dato de la OCDE (270) y el del informe presidencial (300) tienen coberturas distintas, por lo que no son directamente comparables.

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Desigualdad entre estados

Las cifras preliminares del Informe de Gobierno 2025 muestran diferencias marcadas entre entidades, por cada 100 mil habitantes:

Ciudad de México: 560

Nuevo León: 530

Colima: 370

Jalisco: 360

Veracruz: 230

Oaxaca: 210

Estado de México: 200

Chiapas: 170

La disponibilidad de la capital supera en más de tres veces la de Chiapas. Fuentes subraya que, bajo un mismo reconocimiento formal del derecho a la salud, conviven posibilidades “profundamente desiguales” de recibir atención.

Matices para leer los datos

El autor señala que la concentración metropolitana ayuda a entender las diferencias, pero no las explica por completo:

El Estado de México muestra que una urbanización intensa puede coexistir con poca disponibilidad de médicos.

Colima supera a Jalisco en esta medición.

Los hospitales de referencia reciben pacientes de otras entidades, pero sus recursos se contabilizan donde están instalados.

Los promedios estatales ocultan distancias internas entre capitales, periferias y comunidades rurales.

Para quien vive lejos de un centro de salud, añade, la distancia significa traslados, gasto, jornadas laborales perdidas y depender de alguien que lo acompañe. La disponibilidad efectiva empieza cuando la persona puede llegar al servicio y encontrar personal, medicamentos y continuidad.

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Consulta registrada, paciente sin respuestas

Mario Luis Fuentes cuestiona que el desempeño se mida solo por volumen y plantea valorar la oportunidad, continuidad, resolución y trato digno, además de destinar más tiempo a escuchar y explicar. (RS)

Una de las ideas centrales del texto es que una consulta puede quedar registrada como servicio otorgado mientras el paciente sale con preguntas que nadie escuchó. Fuentes plantea que el cumplimiento administrativo y la atención efectiva pueden separarse.

El autor critica el “eficientismo”, que toma la cantidad de consultas como medida suficiente de desempeño. Bajo esa lógica, dice, escuchar parece una demora y explorar con detenimiento, una pérdida de productividad. En su opinión, la competencia técnica requiere tiempo para preguntar, examinar, explicar y comprobar que el paciente comprendió.

También advierte que, cuando la atención se organiza sobre todo por su rendimiento económico, el sufrimiento se convierte en una oportunidad de facturación.

Formación y condiciones laborales

Fuentes recuerda la figura del doctor Jesús Kumate para invitar a recuperar la “nobleza” de la profesión médica. Plantea que las escuelas de medicina deben examinar qué enseñan sobre éxito, prestigio y responsabilidad social.

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Si la formación presenta el ejercicio profesional principalmente como una inversión recuperable, sostiene, la rentabilidad puede desplazar al cuidado como criterio de realización. Pero afirma que reclamar vocación mientras se toleran precariedad, agotamiento o violencia contra el personal sanitario también degrada la profesión.

¿Qué propone el autor?

Para subsanar el déficit, Fuentes plantea:

Ampliar la formación de médicos con calidad.

Financiar empleos estables.

Sostener equipos completos donde las carencias son mayores.

Garantizar vivienda, seguridad y desarrollo profesional a quienes trabajan lejos de los grandes centros.

Evaluar los servicios con criterios de oportunidad, continuidad, resolución y trato digno.

El columnista concluye que México necesita aumentar su capacidad de curar y también proteger el encuentro humano que la hace posible. Según el autor, el derecho a la salud seguirá incompleto mientras haya pacientes que reciben consulta y medicamentos, pero no encuentran a quién confiar su dolor.