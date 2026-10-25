México

Fernández Noroña prevé triunfo de Lula da Silva en Brasil: “La derecha te madrea”

El legislador de Morena asegura que Jair Bolsonaro perjudicará incluso a sus propios simpatizantes si resulta electo este domingo en el balotaje brasileño

Composición con retratos de Gerardo Fernández Noroña a la izquierda y de Luiz Inácio Lula da Silva a la derecha con las manos juntas
Gerardo Fernández Noroña expresa su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva ante los comicios presidenciales de Brasil. (Youtube (imagen intervenida con Gemini IA para mejorar calidad de Imagen) | (AFP) )
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El senador Gerardo Fernández Noroña pronostica que Lula da Silva puede ganar el balotaje presidencial en Brasil frente a Flávio Bolsonaro, tras remontar la desventaja que arrastraba desde la primera vuelta.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en los comicios que definen al sucesor presidencial. Lula obtuvo 45.16% de los votos en la primera vuelta, frente al 47.03% de Bolsonaro, una diferencia que Noroña considera reversible tras el debate político televisado entre ambos candidatos.

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“Así como yo veía mal la primera vuelta, hoy veo con expectativas que hay posibilidades reales de que Lula logre la hazaña de ganar”, sostuvo el funcionario. Además, advirtió en su podcast Noroña la videocharla; sin embargo, que el país “quedará totalmente dividido” sin importar el resultado.

“La derecha te va a madrear”: la distinción central del senador

Para el legislador, la diferencia entre ambos proyectos políticos no está en el discurso de campaña, sino en las consecuencias de gobierno. “Si gana Bolsonaro con un país a mitades, va a madrear al 99.9% de las personas”, declaró.

Fernández Noroña incluyó en ese pronóstico a quienes respaldan al candidato del Partido Liberal. “Casi cincuenta que votó por él los va a madrear. Solo a los oligarcas no los va a seguir favoreciendo”, señala. Como ejemplo, cita la intención de Bolsonaro de privatizar el metro de Brasil.

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El político mexicano Gerardo Fernández Noroña comparte comentarios a través de una transmisión en video. Durante la grabación, analiza el panorama de los comicios presidenciales en Brasil, expone su perspectiva respecto a una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y realiza declaraciones sobre la actuación de las fuerzas de derecha en el contexto electoral.

“Si en México se privatizara el metro, se iría a casi veinte pesos el valor del boleto. Es un subsidio muy grande”, explicó el senador, quien defiende los servicios públicos no rentables como el Tren Maya por su función social más que financiera.

El contraste con los programas sociales de Lula

El senador plantea un escenario distinto si el Partido de los Trabajadores (PT) retiene la presidencia. “Si gana la izquierda, va a trabajar a favor del cien por ciento”, asegura, y pone como referencia el caso mexicano, donde —dice— “a los oligarcas les ha ido muy bien” bajo gobiernos de izquierda.

Joven sonriente con sudadera blanca, mochila y sobre rojo del Gobierno de México. Logo de birrete dorado y escudo con figura. Texto blanco 'Becas Bienestar'.
Una joven sonriente muestra un sobre del programa Becas Bienestar del Gobierno de México, acompañada por el logo de un birrete dorado y un escudo con figura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernández Noroña mencionó como ejemplo los programas sociales que en México se convirtieron en derechos constitucionales, un modelo que atribuye a la gestión de Lula durante sus mandatos previos. El senador recordó que el mandatario brasileño salió de su segundo gobierno con una aprobación superior al 90%.

El origen sindical de Lula y su paso por prisión

El legislador repasa la trayectoria política de Lula da Silva: dirigente del sindicato metalúrgico, fundador del Partido de los Trabajadores hace 46 años y candidato presidencial en cuatro ocasiones hasta ganar la primera vez. Fue reelegido con amplio margen, según el relato del senador.

Fernández Noroña recuerda el proceso judicial que llevó a Lula a prisión por acusaciones de corrupción que después fueron desestimadas. “Al año lo liberaron, diciendo que era falso”, afirma. El senador asegura que el fiscal responsable fue nombrado alto funcionario por el gobierno de Jair Bolsonaro y después destituido.

16/10/2022 El expresidente y candidato a la Presidencia de Brasil, Lula da Silva, y el actual mandatario del país que se presenta a la reelección, Jair Bolsonaro, participan en un debate en los estudios de Band tv POLITICA INTERNACIONAL Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Pre / DPA
16/10/2022 El expresidente y candidato a la Presidencia de Brasil, Lula da Silva, y el actual mandatario del país que se presenta a la reelección, Jair Bolsonaro, participan en un debate en los estudios de Band tv POLITICA INTERNACIONAL Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Pre / DPA

El senador llamó al pueblo brasilieño a votar “13″ este domingo mientras se lleva a cabo la jornada electoral en Brasil. De acuerdo con las autoridades electorales del país, los resultados oficiales podrían confirmarse cerca de las 20:30 horas, tiempo local.

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