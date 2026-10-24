Así fue la pelea a golpes de Paulina y Thalía que retrata el nuevo episodio de la serie de Timbiriche

Paulina Rubio se integró primero a Timbiriche, siendo Thalía parte de la segunda generación (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)

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El quinto capítulo de Timbiriche, la bioserie de ViX, recrea el enfrentamiento físico que Paulina Rubio y Thalía protagonizaron sobre el escenario a finales de los años ochenta. El episodio aborda los conflictos que surgieron dentro del grupo tras la incorporación de Thalía, quien reemplazó a Sasha Sokol en 1986.

La pelea comenzó cuando Paulina Rubio desconectó el cable del micrófono de su compañera en plena presentación, un gesto que derivó en un forcejeo frente al público y terminó con ambas cantantes jalándose del cabello sobre el escenario.

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El conflicto surgió por la competencia dentro del grupo

La llegada de Thalía a Timbiriche en 1986 generó fricciones internas por el reparto de los temas principales y la atención de las cámaras, de acuerdo con integrantes de la agrupación que vivieron esa etapa. Esa tensión se acumuló durante meses antes de estallar públicamente.

Edith Márquez, quien también formó parte del grupo, explicó en el programa Historias Engarzadas que la rivalidad entre ambas nació de la competencia por destacar dentro de la banda. El talento y la popularidad que Thalía comenzó a ganar generaron comparaciones constantes con Paulina Rubio, quien hasta entonces encabezaba el esquema del grupo.

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Paulina Rubio relató el momento exacto del forcejeo

Actualmente su público pide una colaboración para cerrar la revalidad viral (Foto: Instagram/@paupau_mx)

Paulina Rubio compartió los detalles del enfrentamiento en una entrevista con Mónica Garza para el programa Historias Engarzadas, transmitido originalmente por TV Azteca. La cantante reconoció sentirse avergonzada del episodio con el paso de los años.

“Ella me arrebata el micrófono y digo... órale, voy y se lo arrebato yo. Esto no es muy profesional que lo cuente”, narró Paulina Rubio sobre el inicio de la disputa, que comenzó cuando Thalía intentó recuperar el aparato que le habían desconectado.

El forcejeo escaló rápidamente hasta terminar en un golpe accidental. “Nos empezamos a jalar el micrófono, no había ni inalámbricos, hasta que de repente se lo jalo yo tanto y se lo clavo en la boca”, relató la cantante sobre el instante en que el micrófono impactó directamente en la boca de Thalía.

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Esa acción desató la reacción física de su compañera. Según el testimonio de Paulina Rubio, el golpe causó que Thalía se abalanzara sobre ella y la tomara del cabello frente a los asistentes del concierto, quienes comenzaron a corear el nombre de una u otra cantante como si presenciaran un combate deportivo.

Thalía también reconoció el enfrentamiento años después

Thalia y Paulina (Foto: Twitter@ThaliaNationWW1)

Thalía confirmó la existencia de la pelea durante una entrevista con Verónica Castro en el programa La Movida, transmitido en la década de los noventa. La cantante explicó que su relación con Paulina Rubio se había deteriorado por pequeños desacuerdos que terminaron acumulándose con el tiempo.

“Cositas y cositas, el micrófono me lo quitaba, y yo a ella”, recordó Thalía al hablar sobre el origen del conflicto entre ambas, en una declaración que coincidió con la versión ofrecida posteriormente por Paulina Rubio sobre la disputa por los micrófonos durante las presentaciones.

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Erik Rubín, otro de los integrantes de Timbiriche en esa etapa, también reconoció que existían desacuerdos relacionados con el uso de los micrófonos y la participación de ambas cantantes dentro de las presentaciones del grupo.

La ubicación exacta del concierto permanece sin confirmación definitiva

Las cantantes son consideradas como las máximas exponentes pop mexicanas (Fotos: Instagram/@paulinarubio/@thalia)

Existen versiones distintas sobre el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Paulina Rubio ubicó el episodio en una presentación realizada en Ciudad Guzmán, Jalisco, mientras que otras versiones, incluidas declaraciones de integrantes de la banda, sitúan el altercado en Toluca, Estado de México.

Hasta el momento, ni la fecha exacta ni el lugar preciso del concierto han podido establecerse de manera concluyente, pese a que distintos testimonios de quienes vivieron el episodio coinciden en los elementos centrales de la pelea: el micrófono, el forcejeo y el jalón de cabello posterior.

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Ambas cantantes negaron el conflicto en televisión

Fotos: Instagram @paulinarubio / @thalia

Después del altercado, Paulina Rubio y Thalía acudieron al programa nocturno conducido por Verónica Castro para desmentir públicamente la existencia de problemas personales entre ellas. En esa aparición, ambas aseguraron que se querían como hermanas y que no existía ningún rencor de por medio.

Con los años, las dos cantantes reconocieron que mintieron durante esa transmisión para proteger la imagen institucional del grupo frente a sus seguidores y a la prensa de espectáculos, en un momento en que Timbiriche atravesaba uno de sus periodos de mayor éxito comercial.

Una reconciliación posterior en Bogotá

Una entrevista de 1988 con Verónica Castro, recuperada recientemente a raíz del estreno de la serie, muestra a Paulina Rubio hablando sobre el estado de su relación con Thalía en ese momento. En esa conversación, la cantante recordó una reconciliación entre ambas durante una visita del grupo a Bogotá, Colombia.

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Ese episodio de acercamiento ocurrió en el mismo periodo en que Timbiriche realizaba presentaciones internacionales como parte de su gira, y coincidió con la etapa en que el grupo alcanzaba mayor popularidad en distintos países de América Latina, pese a las tensiones internas que marcaron esos años.