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Periodista regiomontano solicita el registro de la marca ‘Libres y Lokos’ ante el IMPI y desata la furia de la afición de Tigres

La barra más conocida del conjunto universitario quedó sorprendida luego de enterarse de la situación de su nombre

Es una de las barras más conocidas del futbol mexicano.
Es una de las barras más conocidas del futbol mexicano. (FB Libres y Lokos)
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En las últimas horas, estalló una intensa controversia alrededor del entorno de Tigres de la UANL, luego de confirmarse que un periodista deportivo regiomontano inició los trámites oficiales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para adjudicarse el registro de la marca ‘Libres y Lokos’, nombre histórico que da vida al grupo de animación más representativo del conjunto universitario.

La noticia, que cobró fuerza tras su difusión en las plataformas de RG La Deportiva y redes sociales, causó un inmediato terremoto entre los hinchas auriazules.

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¿Qué sucedió?

La solicitud formal fue ingresada formalmente por el conocido Willie González el pasado 30 de septiembre en las oficinas del organismo regulador marcario, abriendo un expediente para buscar la explotación comercial y el control del distintivo.

Para la fanaticada felina, no se trata únicamente de un logotipo o de una combinación de palabras, sino del estandarte de identidad que ha acompañado al equipo durante casi tres décadas dentro y fuera del Estadio Universitario, conocido popularmente como ‘El Volcán’.

Durante años, la porra felina se ha dedicado a alentar al equipo dentro y fuera de Nuevo León.
Durante años, la porra felina se ha dedicado a alentar al equipo dentro y fuera de Nuevo León. (FB Libres y Lokos)

¿Cómo quedó desprotegida la denominación de ‘Libres y Lokos’?

Para comprender el origen de la disputa mercantil, el expediente se remonta al año 2013. En aquel entonces, Antonio De Anda Eguía tramitó el registro formal de la marca ‘Libres y Lokos’ ante el IMPI, obteniendo una concesión legal con una vigencia ordinaria de diez años.

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Bajo los estatutos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, los títulos marcarios exigen una renovación periódica para preservar su exclusividad. Sin embargo, en 2023 venció el plazo de la década amparada y, según trascendió, los representantes originales no ejecutaron el pago ni el trámite de renovación en tiempo y forma.

Al expirar el periodo de gracia, la denominación quedó jurídicamente disponible, abriendo la puerta a que un tercero promoviera una nueva solicitud de registro.

Pese al paso dado por el comunicador, las autoridades del IMPI aún no emiten un dictamen de concesión definitiva. El proceso se encuentra en etapa de análisis, durante la cual se evalúan antecedentes fonéticos, oposiciones de terceros y la legitimidad del solicitante antes de determinar a quién pertenecerán los derechos de explotación comercial.

Existe un vacío legal que pone en riesgo la propiedad del nombre. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Existe un vacío legal que pone en riesgo la propiedad del nombre. (REUTERS/Cristian De Marchena)

La respuesta de Samuel Reyes y las acciones legales contra el periodista

El movimiento administrativo provocó una inmediata reacción de rechazo en las entrañas de la barra. Samuel Reyes, fundador histórico y máximo dirigente de Libres y Lokos, manifestó públicamente su inconformidad y repudio ante lo que considera un intento ilegítimo de adueñarse de un patrimonio comunitario.

A través de diversos espacios y pronunciamientos, los líderes de la hinchada señalaron que la fuerza del nombre radica en una construcción social de gradas, viajes, cánticos, caravanas y fidelidad colectiva forjada desde finales de la década de 1990, y no en un activo comercial que deba quedar en manos de un comentarista de radio y televisión.

Por ello, la cúpula de la agrupación ya evalúa interponer recursos de oposición marcante y demandas judiciales para frenar el otorgamiento del título, argumentando uso previo notorio, notoriedad de la agrupación y mala fe en el registro.

La pugna refleja el recurrente choque moderno entre el romanticismo del aficionado tradicional y los intereses del mercado deportivo, donde una marca posicionada con miles de seguidores se convierte en un activo de elevado valor comercial para la venta de prendas, mercadotecnia, contenidos y eventos masivos.

Se trata de una de las barras más famosas y establecidas en el futbol mexicano. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Se trata de una de las barras más famosas y establecidas en el futbol mexicano. (REUTERS/Cristian De Marchena)

¿Quién es Willie González? El polémico referente de los medios deportivos regios

El protagonista de esta controversia no es un personaje ajeno a la esfera pública de Nuevo León. Guillermo “Willie” González es una de las figuras más reconocidas, influyentes y polarizantes del periodismo y la crónica deportiva en Monterrey.

Con una carrera forjada a lo largo de décadas dentro de Multimedios Televisión y la emblemática estación radiofónica RG La Deportiva, Willie González se ha consolidado como un líder de opinión y directivo de medios que marca la agenda diaria del balompié local:

  • Estilo frontal y polarizante: Conocido por su tono enérgico, polémico y confrontativo en programas estelares como La Hora de Willie y los espacios de debate nocturno, donde suele alternar halagos desmedidos y severas críticas tanto a Tigres como a Rayados de Monterrey.
  • Voz de las transmisiones y cercanía con directivas: Ha fungido como cronista y comentarista estelar de partidos de Liga MX, manteniendo una presencia constante en conferencias, palcos y coberturas internacionales. Su estilo directo y sus opiniones tajantes lo han colocado recurrentemente en el centro del debate entre la afición regia, que suele dividirse entre seguidores leales a sus editoriales y detractores que cuestionan su estilo estridente.
  • Faceta empresarial y publicitaria: Además de su labor frente al micrófono, González ha incursionado en la gestión corporativa y comercial ligada al entretenimiento, lo que encaja con su visión de capitalizar marcas asociadas a la cultura futbolística local.
El comunicador es conocido por generar polémica con sus noticias.
El comunicador es conocido por generar polémica con sus noticias. (FB Willie González)

El desenlace de esta batalla legal ante el IMPI marcará un precedente trascendental en el balompié azteca: definirá si el nombre de una de las porras más pasionales y multitudinarias de México pasa a ser propiedad particular de una figura de los medios de comunicación o si la comunidad universitaria logra retener el sello que simboliza su propia historia en la tribuna.

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