Diputado del PAN acusa censura tras suspensión de espectacular en Naucalpan: “Es abuso de poder y no me voy a quedar callado”

Diputado del PAN acusa censura del gobierno morenista de Naucalpan

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El diputado panista Iván Arturo Rodríguez Rivera acusó que la suspensión de un espectacular suyo colocado en Naucalpan buscó silenciarlo. Tras la colocación de sellos por parte del Ayuntamiento, anunció que presentaría una solicitud de información pública y que su equipo jurídico analizaría posibles acciones legales.

Personal del Ayuntamiento de Naucalpan colocó el viernes 23 de octubre sellos de suspensión en el anuncio ubicado sobre Súper Avenida Lomas Verdes y Periférico Norte. Rodríguez Rivera aseguró que, hasta ese momento, no había recibido una explicación clara sobre el fundamento de la medida.

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El legislador informó que solicitaría los documentos, reglamentos o resoluciones que sostuvieron la suspensión. También pediría información sobre cuántos anuncios similares suspendió el municipio durante 2026.

El diputado pidió conocer el criterio aplicado por Naucalpan

Rodríguez Rivera sostuvo que la autoridad municipal debía explicar bajo qué norma actuó y si ese criterio se aplicó de la misma forma a todos los espectaculares instalados en Naucalpan.

“No me sorprende, pero sí me preocupa. Cuando a un gobierno le incomoda un espectacular, el problema no es el espectacular”, declaró el diputado del PAN.

El panista consideró que la medida habría tenido un propósito político. Acusó que el gobierno municipal utilizó sus facultades administrativas contra quienes cuestionaron su desempeño.

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La suspensión ocurrió luego de que el alcalde morenista Isaac Montoya difundió mensajes sobre paz y cercanía con la población, según el posicionamiento de Rodríguez Rivera.

“El mismo día que presume paz y cercanía, manda tapar a la oposición. Eso no es cercanía, es abuso de poder. Y no me voy a quedar callado”, afirmó.

Rodríguez Rivera cuestionó las prioridades de la administración municipal

El diputado señaló que Naucalpan acumulaba pendientes en sus calles, la movilidad, los servicios y la seguridad. Bajo ese argumento, reprochó que la administración municipal destinara atención a la suspensión de propaganda política mientras persistían problemas cotidianos para los habitantes.

Rodríguez Rivera planteó que el orden no sólo debía referirse a la imagen urbana. También debía incluir la aplicación uniforme de la ley y la atención de las demandas vecinales.

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“Naucalpan necesita orden, y el orden empieza por atender lo urgente. Orden también es aplicar la ley parejo, no usarla contra quien piensa distinto”, sostuvo.

El legislador añadió que el municipio habría tenido mejores resultados si hubiera destinado el mismo esfuerzo a resolver los problemas que enfrentaba la población. Entre ellos mencionó los baches, el tránsito y la seguridad.

“Si este gobierno pusiera en ordenar el municipio el mismo empeño que puso en tapar mi espectacular, a Naucalpan le iría mucho mejor”, dijo Rodríguez Rivera.

El diputado insistió en que la autoridad debía explicar la razón de los sellos y precisar si otros anuncios en condiciones similares recibieron el mismo trato.

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El legislador anunció una solicitud de información y revisión legal

Rodríguez Rivera informó que presentaría una solicitud de información pública para conocer el fundamento de la suspensión. Su petición también buscaría establecer cuántos anuncios fueron suspendidos por el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez durante 2026.

El diputado explicó que su equipo jurídico revisaba las herramientas disponibles para defender lo que consideró su derecho a expresarse. No detalló qué recurso promovería ni la fecha en que lo presentaría.

Rodríguez Rivera dirigió un cuestionamiento al alcalde sobre la decisión contra su anuncio. “Un gobierno que presume paz y cercanía no debería tenerle miedo a un espectacular. ¿Entonces? ¿A qué le tiene miedo Isaac Montoya?”, expresó.

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El panista sostuvo que los sellos no resolvían los problemas que atribuyó al municipio. “Un sello no tapa un bache, no ordena el tráfico ni le da seguridad a nadie. Pueden tapar mi espectacular, pero no me van a callar. Naucalpan necesita orden, no censura”.