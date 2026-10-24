México

C5, entre vivos y muertos

Ante la alta afluencia de visitantes, el C5 despliega un operativo de videovigilancia en 109 cementerios con mil 490 cámaras para contribuir a la seguridad y atención de emergencias

El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.
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La celebración del Día de Muertos es una expresión en la que la memoria de quienes ya no están se entrelaza con una intensa movilización económica y social. Durante estos días, el espacio público se transforma en un punto de encuentro donde convergen tradición, fervor y dinamismo comercial.

Los altares y rituales heredados de la época prehispánica cobran vigencia cada año, en una celebración que requiere una gestión institucional capaz de garantizar el orden, preservar las tradiciones y potenciar el turismo local.

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Para esta temporada, las estimaciones oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico proyectan una derrama económica superior a los 13 mil millones de pesos, impulsada principalmente por la comercialización de flores de cempasúchil, la venta de alimentos tradicionales, el hospedaje y las actividades culturales.

El comercio formal e informal en mercados y plazas públicas también dinamiza miles de unidades económicas familiares. A ello se suma la expectativa de recibir a más de medio millón de turistas nacionales e internacionales.

Los panteones son el epicentro de esta conmemoración. Familias enteras acuden a limpiar las tumbas y adornarlas con flores de cempasúchil y papel picado. En demarcaciones con un fuerte arraigo comunitario, como Tláhuac y Xochimilco, la jornada transcurre entre música de tríos, comidas compartidas junto a las sepulturas y vigilias que se prolongan hasta el amanecer.

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En este contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, incorpora estas expresiones a la agenda cultural de la capital, con actividades que incluyen los desfiles de catrinas, el Gran Desfile del Día de Muertos y la exhibición de la Catrina Monumental en el Zócalo.

Estos eventos contribuyen a fortalecer la identidad local y se convierten en importantes atractivos turísticos, al consolidar a la Ciudad de México como un referente internacional de las festividades patrimoniales.

Sin embargo, las grandes concentraciones de personas también plantean desafíos logísticos y de seguridad. La afluencia de visitantes en pasillos estrechos, la iluminación reducida por el uso de velas y la movilidad limitada en algunos espacios pueden incrementar el riesgo de incidentes, extravíos o desorientación, particularmente entre las personas adultas mayores.

Ante este panorama, el C5 despliega un operativo de videovigilancia en 109 panteones, con mil 490 cámaras, para contribuir a la prevención de incidentes y facilitar la atención oportuna de cualquier emergencia.

Las herramientas tecnológicas integradas en la infraestructura urbana son fundamentales para responder con rapidez ante posibles contingencias. Las y los asistentes también cuentan con botones de auxilio instalados en los postes de monitoreo urbano, cuyo accionamiento permite establecer comunicación directa con operadores de los Centros de Comando y Control (C2).

A través de estos mecanismos, así como de la línea de emergencias 9-1-1, las autoridades pueden canalizar patrullas, ambulancias o equipos de localización, según las necesidades de cada situación.

El Día de Muertos nos invita a honrar la memoria de quienes partieron y a mantener vivas las tradiciones que nos dan identidad. Celebremos con ofrendas, flores y recuerdos, pero también cuidemos a quienes nos acompañan en el presente. Porque, entre vivos y muertos, la memoria nos une y la prevención nos protege.

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