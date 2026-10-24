México

Ramón Ayala Jr. se entrega a la policía de Texas tras acusación de presunto abuso sexual

El Hijo del “Rey del Acordeón” comparece ante autoridades del condado de Hidalgo, luego que el abogado Tony Buzbee informó sobre un proceso penal promovido por uno de sus cliente

Cuatro hombres sentados en una mesa negra con micrófonos de prensa; el hombre de la derecha, Ramón Ayala Jr., habla por un micrófono. Dos hombres llevan sombreros vaqueros blancos
Ramón Ayala Jr. y su padre, el “Rey del Acordeón”, en una conferencia de prensa sobre la demanda civil que enfrentan por exmúsicos de su agrupación debido a presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder. (Captura de pantalla: YouTube)
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Ramón Ayala Jr. se entrega a autoridades de Texas y enfrenta un cargo de presunto abuso sexual, según informó el abogado Tony Buzbee, representante de una persona identificada en documentos judiciales como John Doe.

El caso se suma a demandas civiles presentadas contra el músico, su padre y la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

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De acuerdo con ValleyCentral, Ayala Jr. fue fichado en el condado de Hidalgo y acusado de asalto sexual, un delito grave de segundo grado en Texas. El medio reporta que quedó en libertad tras pagar una fianza de 2 mil dólares.

El abogado Tony Buzbee afirma que Ayala Jr. se entregó

La información fue divulgada por Buzbee en una publicación de Instagram, cuya captura comenzó a circular este sábado 24 de octubre. El abogado afirmó que Ayala Jr. se entregó y compareció ante las autoridades por una denuncia promovida por uno de sus clientes.

“Puedo informar que Ramón Ayala Jr. se entregó y fue procesado hoy por un cargo de asalto sexual contra mi cliente, John Doe”, escribió Buzbee en el mensaje compartido en redes sociales.

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ramon ayala jr
(Instagram)

La acusación penal surge meses después de que el despacho The Buzbee Law Firm promovió demandas civiles contra Ramón Ayala Jr., Ramón Ayala y la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte. Los recursos fueron presentados en representación de tres exintegrantes de la banda.

Buzbee sostuvo que continuará con la estrategia legal en la vía civil, mientras avanza el proceso penal contra el hijo del llamado “Rey del Acordeón”.

“Que las autoridades penales hayan actuado es un paso positivo. Cooperaremos según corresponda para asegurar que se haga justicia”, señaló el abogado en su publicación.

Tony Buzbee es un abogado con sede en Houston, Texas, conocido por asumir casos civiles de alto perfil relacionados con presuntas agresiones sexuales. En 2024, su firma representaba a decenas de personas que presentaron denuncias civiles contra el productor Sean “Diddy” Combs, según CNN en Español.

El litigante también ha sido objeto de cuestionamientos públicos por parte de algunos señalados en sus procesos. En el caso vinculado con Ramón Ayala Jr., Buzbee aseguró que los abogados relacionados con la agrupación descalificaron las reclamaciones civiles y las describieron como un supuesto intento de obtener dinero.

“Cuando se presentó el caso, los abogados de la banda atacaron públicamente a nuestros clientes y me atacaron personalmente, al llamar a los casos civiles un ‘intento de sacar dinero’”, escribió.

El abogado no difundió en su publicación documentos judiciales de la audiencia ni precisó la fecha de una próxima comparecencia penal.

Qué enfermedades padece Ramón Ayala: la complicada situación médica por la que cantó en silla de ruedas en su despedida en La México (Foto: Instagram/@iamramonayala)
Qué enfermedades padece Ramón Ayala: la complicada situación médica por la que cantó en silla de ruedas en su despedida en La México (Foto: Instagram/@iamramonayala)

ValleyCentral reporta que los registros de la cárcel del condado de Hidalgo identifican a Ayala Jr. como detenido y posteriormente liberado bajo fianza.

Hasta el momento, no se ha localizado un pronunciamiento público de Ramón Ayala Jr. sobre el reporte de su entrega ante las autoridades. La acusación deberá ser acreditada ante un tribunal y el imputado mantiene la presunción de inocencia.

Las demandas civiles señalan hechos ocurridos durante una gira

En febrero de 2026, Ramón Ayala y su hijo enfrentaban una demanda civil en el condado de Hidalgo, Texas, promovida por un extrabajador de Liram L.C.C., empresa relacionada con la operación de la agrupación.

La demanda identifica al denunciante bajo el seudónimo John Doe, un recurso habitual en procesos judiciales de carácter sensible para proteger la identidad de una de las partes. El hombre sostiene que trabajó como fotógrafo y videasta durante una gira de la banda por Estados Unidos entre 2024 y 2025.

El demandante atribuye a Ramón Ayala Jr. una serie de presuntos abusos sexuales y episodios de humillación. La acción civil también contempla señalamientos de negligencia y falta de supervisión contra Ramón Ayala, la empresa y el grupo musical.

La abogada Crystal de Toro, quien representa a la presunta víctima, declaró a Al Rojo Vivo que la compensación solicitada superaba los 25,000,000 de dólares.

El cantante mexicano Ramón Ayala ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)
El cantante mexicano Ramón Ayala ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México el jueves 17 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

“Este caso no se trata solamente de música, ni de trayectoria artística. Se trata de responsabilidad, supervisión y de proteger la dignidad humana”, dijo De Toro al programa, de acuerdo con el mismo medio.

Ramón Ayala reconoció en un comunicado que enfrentaba un proceso legal. El músico dijo que, por recomendación de sus abogados, no daría entrevistas sobre el expediente. También cuestionó a quienes, afirmó, buscan afectar la imagen de su familia.

Buzbee señaló que su despacho mantendrá las reclamaciones civiles mientras acompaña el desarrollo de la acusación penal. “Mientras tanto, continuaremos persiguiendo agresivamente las demandas civiles”, afirmó.

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