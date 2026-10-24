El inesperado encuentro entre Alana Flores y el futbolista inglés Anthony Gordon en Barcelona previo al derby de España

La influencer mexicana pudo tener un momento con varios futbolistas del FC Barcelona. (IG Alana Flores)

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La antesala del Clásico de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid siempre genera una atmósfera electrizante, pero en esta ocasión el foco mediático encontró una intersección singular entre el deporte de élite y el fenómeno de las redes sociales.

La reconocida creadora de contenido y streamer mexicana Alana Flores protagonizó una dinámica especial junto al atacante inglés Anthony Gordon en el corazón de las instalaciones del conjunto blaugrana, marcando uno de los momentos más comentados en las plataformas digitales previo al choque de la Jornada 10 de LaLiga.

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La presencia de la regiomontana en el entorno culé formó parte de una iniciativa de cobertura especial en colaboración con la cadena internacional ESPN. Este formato busca tender puentes directos entre las narrativas del futbol tradicional y las nuevas audiencias globales, incorporando a referentes de la comunidad digital para ofrecer miradas frescas y espontáneas que escapan de las tradicionales conferencias de prensa.

El británico fue uno de los artilleros que eliminó a México en el pasado Mundial 2026. (REUTERS/Dilara Senkaya)

Alana tiene un inesperado encuentro con Gordon

Con micrófono en mano y un desenvolvimiento natural ante las cámaras, Alana logró romper la habitual tensión competitiva que rodea al cuadro dirigido por Hansi Flick, el cual busca defender su paso perfecto en la cima del campeonato local. En un mano a mano íntimo, Gordon —quien llegó al club catalán procedente del Newcastle United para convertirse en una de las armas más desequilibrantes del ataque blaugrana— mostró su perfil más humano y relajado.

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Durante la plática, la streamer y el seleccionado británico abordaron temas lejanos a la pizarra táctica: conversaron sobre los apodos dentro del vestuario y sus gustos musicales cotidianos, donde el atacante inglés sorprendió a sus seguidores al admitir su gusto por el reguetón.

Como colofón de la experiencia, Alana exhibió en sus perfiles oficiales una camiseta de Gordon, sumando además dedicatorias y firmas de figuras clave de la plantilla culé como Raphinha, Pau Cubarsí y Fermín López, dejando un recuerdo invaluable de su paso por la Ciudad Condal.

Esta entrevista se da previo al encuentro que tendrán los culés contra el Real Madrid. (Captura de video ESPN)

Gordon en la Copa del Mundo 2026: su cruce ante México y el lazo con Javier Aguirre

El nombre de Anthony Gordon resuena de manera muy particular para la afición mexicana, no solo por su impacto estelar en el balompié europeo, sino por los intensos antecedentes vividos en la Copa del Mundo 2026.

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Durante la magna justa celebrada en territorio norteamericano, Gordon fue una pieza determinante en el esquema de los Three Lions. Su potencia por las bandas y velocidad vertical lo colocaron frente a frente contra la Selección Mexicana en una de las llaves más disputadas del torneo, obligando al combinado azteca a un replanteamiento defensivo extremo para intentar neutralizar sus desbordes.

Más allá de la rivalidad sobre el césped mundialista, Gordon mantiene una conocida relación de afecto y respeto mutuo con el estratega mexicano Javier “Vasco” Aguirre. El director técnico nacional, cuya dilatada y respetada trayectoria en el futbol europeo le ha granjeado vínculos estrechos con diversas figuras y cuerpos técnicos internacionales, ha elogiado públicamente en reiteradas ocasiones el temperamento combativo y la ética de trabajo del extremo inglés.

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Gordon, por su parte, ha reconocido el carisma, la calidez y los consejos formativos recibidos por parte de Aguirre en diversos encuentros y eventos institucionales del futbol continental, forjando una amistad forjada a base de admiración profesional.

Aunque el Mundial terminó con una dolorosa derrota para el Tricolor, una escena protagonizada por el Vasco terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del torneo.

La mediática ruptura entre Alana y Sebastián Cáceres

La visita de Alana Flores a España llega en una etapa de importantes transformaciones personales. La influyente streamer acaparó portadas del espectáculo y del deporte en meses recientes tras confirmarse el fin definitivo de su noviazgo con el zaguero uruguayo del Club América, Sebastián Cáceres.

La relación entre ambas figuras, que en su momento fue una de las más seguidas y comentadas por los aficionados del conjunto de Coapa y de la comunidad de streaming en México, concluyó bajo el escrutinio de las redes sociales. Tras semanas de especulaciones, la propia creadora de contenido compartió con sus seguidores reflexiones abiertas y sinceras sobre el desgaste emocional que implicó dicho proceso.

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Alana no dudó en sincerarse ante sus millones de seguidores sobre la complejidad de mantener una relación sentimental con un futbolista profesional de alto rendimiento:

Distancias y agendas complejas: La estricta disciplina deportiva, las concentraciones continuas y los calendarios saturados de viajes suponen una enorme barrera para la vida cotidiana de pareja.

Presión y exposición digital constante: El escrutinio tóxico de sectores de la afición cuando el rendimiento deportivo o las dinámicas personales se ven expuestas en plataformas públicas.

Enfoque en proyectos individuales: Tras el quiebre sentimental con el defensor azulcrema, Alana ha decidido canalizar toda su energía en la consolidación de su carrera profesional como conductora y creadora de contenido en los escenarios deportivos internacionales más prestigiosos del planeta.

Dejando atrás los momentos difíciles de la ruptura, la regiomontana demostró en Barcelona que continúa expandiendo sus fronteras mediáticas, codeándose con la élite del futbol mundial mientras Anthony Gordon afina la puntería para defender la casaca azulgrana en el partido más trascendente del calendario liguero.

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Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Derby de LaLiga

El partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Spotify Camp Nou, y la transmisión en vivo para la República Mexicana será exclusiva a través del sistema de televisión de paga SKY Sports y vía streaming mediante su plataforma digital Sky+.

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