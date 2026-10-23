Tony Iommi lanza “From The Dark”: cuándo y cómo escuchar el nuevo álbum del legandario guitarrista en México

El guitarrista de Black Sabbath lanza su primer disco solista en 21 años, con la voz del noruego Jørn Lande. (Facebook Tony Iommi)

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Tony Iommi, fundador y guitarrista de Black Sabbath, lanza este 23 de octubre From The Dark, su nuevo álbum de estudio a través de BMG. Se trata de su primer trabajo solista en dos décadas y llega tras una serie de escuchas anticipadas realizadas en 18 ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México.

El disco incluye la participación del cantante noruego Jørn Lande a lo largo de las ocho canciones del tracklist, además de los créditos compartidos de composición. Lo acompañan la bajista Becky Baldwin y el baterista Karl Brazil, mientras la coproducción corre a cargo de Iommi junto a Mike Exeter, su colaborador habitual desde hace años.

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El sencillo World Alone se estrenó en Birmingham

El primer adelanto, “World Alone”, tuvo su presentación oficial en un evento de streaming global realizado en Birmingham, ciudad natal de Iommi, a unos pasos del puente dedicado a Black Sabbath que la localidad inauguró en 2019. El tema combina riffs acelerados, una sección rítmica contundente y la voz de Jørn Lande.

El video que acompaña al sencillo se ambienta en un universo retrofuturista donde el protagonista, llamado The Believer, queda atrapado en un videojuego hostil del que debe escapar. Sobre el proceso de creación del álbum, Iommi declaró: “Disfrutamos muchísimo hacer este álbum. No estamos tratando de demostrar nada: es un gran disco, puro rock”.

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Tras el estreno del sencillo World Alone en Birmingham, Tony Iommi presenta un álbum grabado junto a Becky Baldwin, Karl Brazil y Mike Exeter, ya disponible en plataformas digitales. (Facebook Tony Iommi)

El tracklist arranca con “Over The Violent Sun”, construida sobre un riff de guitarra afinada en tonos graves, sello distintivo de Iommi. Le siguen “Black Times”, de corte directo, y el propio sencillo “World Alone”, antes de que “Beyond The Dead” introduzca un cambio de ritmo con orquestación épica.

Las letras de Jørn Lande, responsable también de la escritura en todo el disco, exploran cuestionamientos existenciales e imágenes distópicas. “Stormwatcher” recurre a metáforas náuticas sobre nuevos horizontes, mientras “Death Wake” retrata la crueldad de una vida sin amor. El álbum cierra con “Return Of The Arbalist” y “Legacy”, los dos temas de mayor intensidad del repertorio.

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La versión estándar contiene ocho canciones, pero la edición deluxe en CD incorpora dos temas adicionales: “Scent Of Dark” y “Deified”. El formato está disponible en varias presentaciones: vinilo doble en negro, en marmoleado rojo y negro “Monkey”, en blanco y negro “New Boy” y en azul transparente “Eyeglass”, todas con funda desplegable troquelada con la cruz distintiva de Iommi.

También existe una edición de CD exclusiva de la plataforma Amazon con el mismo diseño troquelado y una versión en formato media book de 32 páginas con las dos pistas extra. Los vinilos están cortados a 45 revoluciones por minuto para ofrecer mayor rango dinámico.

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La escucha anticipada en CDMX se realizó en Café Bizarro

Ciudad de México fue la única sede latinoamericana entre las 18 ciudades elegidas para las escuchas anticipadas de "From The Dark". (FOTO: PEDRO KRISTIAN LOPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Como parte de la estrategia promocional, BMG organizó sesiones de escucha previa en 18 ciudades, entre ellas Londres, Madrid, Tokio, São Paulo y la capital mexicana. En Ciudad de México, el evento se realizó el jueves 22 de octubre en Café Bizarro, bar de rock y metal ubicado en la colonia Roma Norte, con entrada libre.

Durante la sesión los asistentes escucharon el álbum completo antes de su salida mundial y recibieron obsequios, entre ellos mercancía de edición limitada y copias físicas del disco. La capital mexicana fue el único punto de América Latina incluido en este recorrido internacional de prelanzamiento.

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Dónde escuchar y comprar “From The Dark” en México

A partir de este 23 de octubre, From The Dark está disponible en formato digital en las plataformas de streaming habituales como Spotify y Apple Music. Los fans mexicanos también pueden adquirir las ediciones físicas —vinilo y CD— a través de la preventa habilitada en el sitio oficial de Iommi.com, con envíos a México, o mediante Amazon, que ofrece la edición exclusiva en digisleeve con libreto de 12 páginas.

La respuesta registrada en el evento de pre escucha, con el espacio reunido una noche antes del lanzamiento, reflejó el nivel de expectativa generado entre los fans mexicanos del guitarrista. El disco llegó a tiendas y plataformas un día después de esa sesión.

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Los seguidores mexicanos de Black Sabbath mantienen vigente desde hace décadas el interés por cualquier proyecto nuevo de Tony Iommi. Ese respaldo se explica por la influencia de la banda en el origen del heavy metal, género que marcó a generaciones de fans en el país.