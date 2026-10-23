México

¿Rivalidad entre Fernández y Aguilar? La polémica de Leonardo revive la historia detrás de ambas dinastías

Lejos de alimentar una supuesta rivalidad, la hija de “El Potrillo” mostró solidaridad con Leonardo

Composición de dos retratos: Camila Fernández a la izquierda y Leonardo Aguilar con sombrero vaquero a la derecha
¿Rivalidad entre las dinastías? La reacción de Camila Fernández a la polémica de Leonardo por su palenque semivacío (Instagram: Camila Fernández / Leonardo Aguilar)
Guardar

La polémica por la presentación de Leonardo Aguilar en las Fiestas de Octubre de Guadalajara reavivó las comparaciones entre las dinastías Fernández y Aguilar, dos de los apellidos más reconocidos de la música regional mexicana.

Sin embargo, las palabras de Camila Fernández apuntaron en otra dirección: lejos de alimentar una supuesta rivalidad, la cantante mostró solidaridad con el hijo de Pepe Aguilar.

PUBLICIDAD

En redes sociales circularon videos que mostraban varias secciones del recinto con poca afluencia durante el espectáculo de Leonardo. Las imágenes desataron comentarios sobre su convocatoria y el peso que tiene su apellido en una industria donde las nuevas generaciones buscan construir una identidad propia.

El hijo de Pepe Aguilar se presentó el 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas, pero los videos que circularon en redes sociales revelaron un recinto con mínima asistencia. (@lassuegrasdeleo)

Camila Fernández defiende a Leonardo Aguilar tras su presentación

En entrevista con Ventaneando, Camila Fernández consideró que el recinto tapatío representa un reto para cualquier artista y que la promoción es un factor importante para convocar al público.

“Ese recinto es difícil, es muy difícil, y uno tiene que hacer mucha promoción y toda la onda. ¿Qué te digo?... Así se aprende. Un sold out no lo es todo, son tablas de la vida, eso te ayuda”, expresó.

La nieta de Vicente Fernández, hija de Alejandro Fernández y una de las voces jóvenes que busca abrirse camino en la música ranchera, evitó sumarse a las críticas contra Leonardo.

PUBLICIDAD

¿De dónde viene la supuesta rivalidad entre las familias Fernández y Aguilar?

Las versiones sobre una posible competencia entre ambas dinastías tienen antecedentes que se remontan a sus patriarcas. Una de las anécdotas más difundidas involucra a Vicente Fernández y Antonio Aguilar, quienes habrían coincidido en el interés por un mismo sastre, encargado de confeccionar trajes de charro.

De acuerdo con relatos atribuidos a Pepe Aguilar, Vicente contrató al profesional que vestía a Antonio y le ofreció condiciones atractivas para trabajar con él. La historia alimentó comparaciones entre ambos intérpretes, aunque no demuestra por sí misma una enemistad personal.

Gustavo Adolfo Infante confirma que Pepe Aguilar y Alejandro Fernández se odian
Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández se odian. (Instagram)

Con el paso de los años, las declaraciones de sus descendientes y las interpretaciones de los seguidores han mantenido vivo el tema.

Una broma de Alejandro Fernández sobre su hijo Alex y el apellido Aguilar, por ejemplo, fue leída por algunos como una indirecta, pese a que el comentario no acredita un conflicto entre las familias.

También existen señales de cercanía. Ángela Aguilar ha recordado gestos de afecto de Vicente Fernández hacia ella, mientras que Pepe Aguilar ha rechazado públicamente que exista una guerra entre los dos linajes.

Leonardo Aguilar reconoce el impacto de las polémicas familiares

Antes de su presentación, Leonardo habló con Ventaneando sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, han tenido las controversias que rodean a su familia. Sin señalar directamente a su hermana Ángela, sostuvo que recibió ataques por situaciones en las que no había sido protagonista.

“Yo ni fui protagonista de nada de lo que ‘hatean’, nada. Y de repente era como que... ‘ahí está wey también vamos, pam!’ Y me atacaron a mí también, así fue”, declaró.

El cantante también explicó por qué prefiere mantenerse en la conversación pública: “Yo no les he hecho nada a nadie; yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”.

En otra ocasión, reconoció que el apellido familiar puede convertirse en un obstáculo: “Ahorita, un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino que te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”.

Camila Fernández anuncia su embarazo en pleno concierto

Mientras la controversia rodea a Leonardo, Camila atraviesa una etapa personal distinta. A principios de octubre anunció su embarazo durante una presentación, al interpretar “Hermoso cariño” con mariachi y llevarse una mano al abdomen.

Después compartió el momento en Instagram con el mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”.

Temas Relacionados

Camila FernándezLeonardo AguilarPepe AguilarAlejandro FernándezGuadalajaramexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de octubre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 23 de octubre

Consejo Ciudadano llama a proteger a los animales de prácticas rituales en Día de Muertos

El llamado ocurre en medio de denuncias vecinales por supuestos actos de crueldad en la alcaldía Venustiano Carranza

Consejo Ciudadano llama a proteger a los animales de prácticas rituales en Día de Muertos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre? Se suspende el servicio en Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de octubre? Se suspende el servicio en Línea A

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: los 4 motivos que llevaron a Interpol a cancelar la ficha roja

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se pedirá la reactivación de la ficha roja y la extradición de ambos, acusados de liderar una red de empresas fantasma para lavar recursos públicos

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: los 4 motivos que llevaron a Interpol a cancelar la ficha roja

Cerrarán el panteón de Janitzio en Día de Muertos: turistas no podrán ingresar

La isla espera recibir a miles de visitantes durante la Semana de Noche de Muertos, pero el panteón permanecerá cerrado al turismo

Cerrarán el panteón de Janitzio en Día de Muertos: turistas no podrán ingresar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, líder de un brazo armado de Los Chapitos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, líder de un brazo armado de Los Chapitos

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público

Así se veía Emma Coronel a los 17 años: revive foto inédita antes de su boda con “El Chapo” Guzmán

César Jáuregui es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público: el juez descarta el cargo de coalición

Cae célula delictiva vinculada con el asesinato de una alumna de la UAEMEX y dos personas más

ENTRETENIMIENTO

Tony Iommi lanza “From The Dark”: cuándo y cómo escuchar el nuevo álbum del legandario guitarrista en México

Tony Iommi lanza “From The Dark”: cuándo y cómo escuchar el nuevo álbum del legandario guitarrista en México

Gala Montes estrena su álbum “La Hija de Nadie” tras la última controversia familiar

Aldo Rendón desmiente a Mariana Ochoa y rechaza ser su stylist: “Ve mi currículum”

Juan Gabriel recibe hermoso homenaje en los Premios Billboard de la Música Latina por parte de Carlos Rivera y otros artistas

Jesse Huerta anuncia la carrera de su hija Hanna como cantante en medio de la polémica por la separación de Joy

DEPORTES

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Comisión de Árbitros empieza con los castigos: inhabilitan a silbante que no reportó insultos de Brian Rodríguez

Fernando El Toro Valenzuela: dos años sin el lanzador mexicano que hizo historia en las Grandes Ligas

Rommel Pacheco promete becas a los 62 atletas que participarán en Dakar 2026: pide olvidar pelea del COM y CONADE

Canelo Álvarez por fin se pronuncia sobre la seguridad en Arabia Saudita para su pelea: “Yo no pienso en la situación”

Emanuel Navarrete se niega a perder sus títulos contra O’Shaquie Foster: “Los defenderé con sangre, sudor y corazón”