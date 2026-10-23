¿Rivalidad entre Fernández y Aguilar? La polémica de Leonardo revive la historia detrás de ambas dinastías

¿Rivalidad entre las dinastías? La reacción de Camila Fernández a la polémica de Leonardo por su palenque semivacío (Instagram: Camila Fernández / Leonardo Aguilar)

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La polémica por la presentación de Leonardo Aguilar en las Fiestas de Octubre de Guadalajara reavivó las comparaciones entre las dinastías Fernández y Aguilar, dos de los apellidos más reconocidos de la música regional mexicana.

Sin embargo, las palabras de Camila Fernández apuntaron en otra dirección: lejos de alimentar una supuesta rivalidad, la cantante mostró solidaridad con el hijo de Pepe Aguilar.

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En redes sociales circularon videos que mostraban varias secciones del recinto con poca afluencia durante el espectáculo de Leonardo. Las imágenes desataron comentarios sobre su convocatoria y el peso que tiene su apellido en una industria donde las nuevas generaciones buscan construir una identidad propia.

El hijo de Pepe Aguilar se presentó el 16 de mayo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar de Zacatecas, pero los videos que circularon en redes sociales revelaron un recinto con mínima asistencia. (@lassuegrasdeleo)

Camila Fernández defiende a Leonardo Aguilar tras su presentación

En entrevista con Ventaneando, Camila Fernández consideró que el recinto tapatío representa un reto para cualquier artista y que la promoción es un factor importante para convocar al público.

“Ese recinto es difícil, es muy difícil, y uno tiene que hacer mucha promoción y toda la onda. ¿Qué te digo?... Así se aprende. Un sold out no lo es todo, son tablas de la vida, eso te ayuda”, expresó.

La nieta de Vicente Fernández, hija de Alejandro Fernández y una de las voces jóvenes que busca abrirse camino en la música ranchera, evitó sumarse a las críticas contra Leonardo.

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¿De dónde viene la supuesta rivalidad entre las familias Fernández y Aguilar?

Las versiones sobre una posible competencia entre ambas dinastías tienen antecedentes que se remontan a sus patriarcas. Una de las anécdotas más difundidas involucra a Vicente Fernández y Antonio Aguilar, quienes habrían coincidido en el interés por un mismo sastre, encargado de confeccionar trajes de charro.

De acuerdo con relatos atribuidos a Pepe Aguilar, Vicente contrató al profesional que vestía a Antonio y le ofreció condiciones atractivas para trabajar con él. La historia alimentó comparaciones entre ambos intérpretes, aunque no demuestra por sí misma una enemistad personal.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández se odian. (Instagram)

Con el paso de los años, las declaraciones de sus descendientes y las interpretaciones de los seguidores han mantenido vivo el tema.

Una broma de Alejandro Fernández sobre su hijo Alex y el apellido Aguilar, por ejemplo, fue leída por algunos como una indirecta, pese a que el comentario no acredita un conflicto entre las familias.

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También existen señales de cercanía. Ángela Aguilar ha recordado gestos de afecto de Vicente Fernández hacia ella, mientras que Pepe Aguilar ha rechazado públicamente que exista una guerra entre los dos linajes.

Leonardo Aguilar reconoce el impacto de las polémicas familiares

Antes de su presentación, Leonardo habló con Ventaneando sobre las consecuencias que, desde su perspectiva, han tenido las controversias que rodean a su familia. Sin señalar directamente a su hermana Ángela, sostuvo que recibió ataques por situaciones en las que no había sido protagonista.

“Yo ni fui protagonista de nada de lo que ‘hatean’, nada. Y de repente era como que... ‘ahí está wey también vamos, pam!’ Y me atacaron a mí también, así fue”, declaró.

El cantante también explicó por qué prefiere mantenerse en la conversación pública: “Yo no les he hecho nada a nadie; yo prefiero mil veces que hablen mal de mí a que nadie hable nada de mí”.

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En otra ocasión, reconoció que el apellido familiar puede convertirse en un obstáculo: “Ahorita, un apellido hay veces que no solamente no te ayuda, sino que te puede detener mucho o te puede hacer que te juzguen, simplemente por ser y ya”.

Camila Fernández anuncia su embarazo en pleno concierto

Mientras la controversia rodea a Leonardo, Camila atraviesa una etapa personal distinta. A principios de octubre anunció su embarazo durante una presentación, al interpretar “Hermoso cariño” con mariachi y llevarse una mano al abdomen.

Después compartió el momento en Instagram con el mensaje: “Mi hermoso cariño en camino”.