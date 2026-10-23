México

Jorge Romero responde a Claudia Sheinbaum y niega participación del PAN en marcha ante el IMSS

El dirigente del partido afirmó que encabezó una conferencia de prensa de más de 40 minutos

"Estamos desde el IMSS respaldando las exigencias del personal médico y de enfermería por mejores condiciones", publicó en sus redes sociales Jorge Romero
La presidenta de México señaló que el panista aprovechó un plantón de trabajadores del organismo para montar una acción política. (@JorgeRoHe)
Guardar

Jorge Romero exigió la renuncia de Zoé Robledo como titular del IMSS y acusó a Morena de haber deteriorado la institución; la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos en su conferencia matutina como oportunismo político” el mitin del dirigente del PAN frente a las oficinas centrales del organismo el pasado 21 de octubre.

Sheinbaum sostuvo que la protesta de Romero se montó sobre un plantón de trabajadores del IMSS y lo consideró “el oportunismo político más absurdo y ridículo. “La gente no es tonta, afirmó la presidenta, quien también cuestionó que el panista acudiera a respaldar a los empleados.

PUBLICIDAD

El líder panista acusa el mayor desabasto de medicinas en la historia del IMSS

abastos de medicinas Edomex Claudia Sheinbaum zona Oriente
Jorge Romero denunció fallas en las condiciones de los hospitales y acusó un desabasto histórico de medicinas. (especial)

En un video, Romero negó que el PAN haya participado en una marcha y aseguró que realizó una conferencia de prensa de más de 40 minutos frente a las instalaciones del IMSS, en la que expuso sus críticas a la institución. El dirigente acusó que existe el peor desabasto de medicinas de la historia y que los hospitales están en malas condiciones.

Romero también afirmó que pacientes esperan atención en sillas de recepción y responsabilizó a Robledo por la gestión del organismo. Según el dirigente panista, trabajadores del IMSS salieron a reclamar el abandono de la institución, mientras que un grupo de personas con altavoz lanzó consignas durante su conferencia.

PUBLICIDAD

Fuera Zoé Robledo del IMSS, insistió Romero, quien expresó su respaldo a los empleados y pacientes del organismo.

Presidenta de Morena arremete contra Jorge Romero: “Creen que el pueblo es tonto”

Ariadna Montiel acusó al legislador de respaldar al IMSS pese a que, según ella, su grupo desmanteló las pensiones y eliminó derechos laborales. Crédito: X / @sdpnoticias
Ariadna Montiel acusó al legislador de respaldar al IMSS pese a que, según ella, su grupo desmanteló las pensiones y eliminó derechos laborales. Crédito: X / @sdpnoticias

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, criticó a Jorge Romero este 22 de octubre y lo acusó de respaldar al IMSS pese a que, según la dirigente, su grupo desmanteló las pensiones y eliminó derechos laborales.

En la publicación dirigida a Romero, Montiel escribió: “Creen que el pueblo es tonto, pero tonto es quien piensa que la gente no tiene memoria. También afirmó que sus adversarios carecen de autoridad moral y que no entienden el rechazo de la población.

El dirigente del PAN abandona el plantón del IMSS tras reclamos de trabajadores

La visita de Jorge Romero con otros liderazgos partidistas terminó entre empujones, abucheos y gritos de “traidor”. REUTERS/Daniel Becerril
La visita de Jorge Romero con otros liderazgos partidistas terminó entre empujones, abucheos y gritos de “traidor”. REUTERS/Daniel Becerril

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, abandonó entre empujones, abucheos y gritos detraidor el plantón de trabajadores del IMSS en Paseo de la Reforma, luego de que acudió a expresar el respaldo de su partido a las demandas de aumento salarial y mejores condiciones laborales.

Los inconformes sostienen la protesta desde hace al menos dos semanas frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México. Tras el incidente, anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional y mantener las movilizaciones mientras persistan sus reclamos.

El pasado 21 de octubre, el dirigente panista llegó acompañado por otros liderazgos partidistas, con pancartas, banderas y una manta con la frase #PANPorLaSalud. El grupo se instaló junto al campamento e inició un pronunciamiento público de apoyo a médicos y personal de enfermería.

Romero difundió imágenes de su llegada a Reforma en camionetas blancas. En sus redes sociales escribió: “Estamos desde las oficinas centrales del IMSS respaldando las exigencias del personal médico y de enfermería por mejores condiciones para atender a las familias mexicanas.

Trabajadores rechazan que partidos se sumen al plantón

Un enfermero afirmó que el movimiento es apartidista y calificó como una burla la llegada de panistas al campamento instalado frente a las oficinas centrales en la CDMX. REUTERS/Daniel Becerril
Un enfermero afirmó que el movimiento es apartidista y calificó como una burla la llegada de panistas al campamento instalado frente a las oficinas centrales en la CDMX. REUTERS/Daniel Becerril

La presencia de los panistas provocó reclamos de quienes participan en la manifestación. Los trabajadores comenzaron a gritar “¡Fuera PAN!”, “¡Traidores a la patria!”, “Oportunistas” yRatero, mientras exigían que el grupo se retirara del lugar.

Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero general originario de Torreón, Coahuila, afirmó que el movimiento no está vinculado con alguna fuerza política. “Nosotros somos apartidistas. Nosotros no estamos a favor y que ellos vengan y se presenten el día de hoy en nuestro campamento es una burla, acusó.

Los manifestantes interrumpieron el acto de Romero y los demás integrantes del PAN. Desde un megáfono se escucharon frases como “Ya nos cansamos de esta política barata” y “Se quieren colgar de nuestro movimiento.

Jorge Romero y sus acompañantes regresaron a las camionetas en las que llegaron y abandonaron la zona. Los trabajadores consideraron oportunista el intento de sumarse a una protesta que mantienen por mejoras salariales y laborales.

Sheinbaum anuncia que el IMSS regula la Modalidad 40 tras detectar fraudes pensionarios

Sheinbaum informó que próximamente se reunirá con jóvenes científicos mexicanos en Palacio Nacional. | Presidencia
La modificación busca impedir que personas obtengan montos de retiro sin cumplir requisitos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 22 de octubre que el IMSS regula la Modalidad 40 ante fraudes detectados en pensiones altas, pues algunas personas habrían obtenido montos que no les correspondían mediante este esquema. El Gobierno federal busca que los recursos se destinen a las pensiones de los trabajadores que sí cumplen con las condiciones para recibirlas.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que las irregularidades se identificaron en los últimos años y motivaron la modificación del mecanismo. “Por eso se decidió regular esta modalidad por parte del IMSS, señaló.

La cuota mensual de la Modalidad 40 equivale en 2026 a 14.438% del salario base de cotización. Quienes aportaban con el anterior límite de 25 UMAs pagaban alrededor de 12 mil 703 pesos al mes, cerca de 152 mil 500 pesos al año.

Temas Relacionados

Jorge RomeroClaudia SheinbaumIMSSPANÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor pasó a las 17:51 horas, a una distancia de 145 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 3.9 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Expertos piden combatir el huachicol en las aduanas y refinerías de Pemex

El robo de diésel es uno de los mayores problemas que enfrenta la empresa pública del Estado

Expertos piden combatir el huachicol en las aduanas y refinerías de Pemex

Hijo de AMLO defiende a comunicadores afines a la 4T, pero admite: “Se les ve de fiesta, con botellas y varias mujeres”

Los señalamientos contra Nacho Rodríguez y Vicente Serrano han incrementado por el discurso sobre austeridad

Hijo de AMLO defiende a comunicadores afines a la 4T, pero admite: “Se les ve de fiesta, con botellas y varias mujeres”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: Tormenta tropical Vance se ubica cerca de Acapulco y Frente frío 3 entra al noroeste

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 22 de octubre: Tormenta tropical Vance se ubica cerca de Acapulco y Frente frío 3 entra al noroeste

Terminó la espera: Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto llega este fin de semana al sur de la CDMX

La décima edición del encuentro gastronómico llega al campus Tlalpan del Tecnológico de Monterrey los días 24 y 25 de octubre, con desfile de catrinas, talleres, música en vivo y una experiencia inmersiva por primera vez

Terminó la espera: Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto llega este fin de semana al sur de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, operador de un brazo armado de Los Chapitos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: Cae en Culiacán el “Coco Ranas”, operador de un brazo armado de Los Chapitos

EEUU presenta acusación formal contra “El Tanque” del CJNG por narcotráfico y posesión de armas

Ataque armado contra camión de estudiantes en Escuinapa: despliegan operativo federal para detener a los agresores

Fiscalía de Tabasco formaliza acusación contra Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada

Confiscan en el AICM morfina y otras sustancias químicas ilícitas a un pasajero procedente de Miami

ENTRETENIMIENTO

Documental expone el presunto fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Documental expone el presunto fraude en el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Reestreno de El Laberinto del Fauno: Guillermo del Toro denuncia “huachicol” en cines de lentes 3D y postales conmemorativas

Cecilia Galliano evita hablar de la demanda de Sebastián Rulli y respalda los estudios de su hijo en el extranjero

El desgarrador mensaje que compartió Mariazel tras la hospitalización de su hija: “Eres muy fuerte, muy valiente”

Galilea Montijo reaviva las dudas sobre su futuro en Televisa y el programa Hoy: “En enero me voy”

DEPORTES

Mikel Arriola exige fortalecer arbitraje en Liga MX tras polémicas: clubes formarán parte de un nuevo comité técnico

Mikel Arriola exige fortalecer arbitraje en Liga MX tras polémicas: clubes formarán parte de un nuevo comité técnico

Burlas de Juninho y botellazo del preparador físico al 4to árbitro detonó bronca en el Santos vs Pumas

Checo Pérez entrará en el selecto grupo de las leyendas de la Fórmula 1 con 300 Grandes Premios

Antonio Mohamed estalla y se lanza contra la afición de Toluca: “Es fácil apoyar cuando todo va color de rosa”

Oficial: Hugo Sánchez será homenajeado por Pumas en el Estadio Olímpico Universitario