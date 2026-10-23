Jorge Romero responde a Claudia Sheinbaum y niega participación del PAN en marcha ante el IMSS

La presidenta de México señaló que el panista aprovechó un plantón de trabajadores del organismo para montar una acción política. (@JorgeRoHe)

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Jorge Romero exigió la renuncia de Zoé Robledo como titular del IMSS y acusó a Morena de haber deteriorado la institución; la presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos en su conferencia matutina como “oportunismo político” el mitin del dirigente del PAN frente a las oficinas centrales del organismo el pasado 21 de octubre.

Sheinbaum sostuvo que la protesta de Romero se montó sobre un plantón de trabajadores del IMSS y lo consideró “el oportunismo político más absurdo y ridículo”. “La gente no es tonta”, afirmó la presidenta, quien también cuestionó que el panista acudiera a respaldar a los empleados.

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El líder panista acusa el mayor desabasto de medicinas en la historia del IMSS

Jorge Romero denunció fallas en las condiciones de los hospitales y acusó un desabasto histórico de medicinas. (especial)

En un video, Romero negó que el PAN haya participado en una marcha y aseguró que realizó una conferencia de prensa de más de 40 minutos frente a las instalaciones del IMSS, en la que expuso sus críticas a la institución. El dirigente acusó que existe el peor desabasto de medicinas de la historia y que los hospitales están en malas condiciones.

Romero también afirmó que pacientes esperan atención en sillas de recepción y responsabilizó a Robledo por la gestión del organismo. Según el dirigente panista, trabajadores del IMSS salieron a reclamar el abandono de la institución, mientras que un grupo de personas con altavoz lanzó consignas durante su conferencia.

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“Fuera Zoé Robledo del IMSS”, insistió Romero, quien expresó su respaldo a los empleados y pacientes del organismo.

Presidenta de Morena arremete contra Jorge Romero: “Creen que el pueblo es tonto”

Ariadna Montiel acusó al legislador de respaldar al IMSS pese a que, según ella, su grupo desmanteló las pensiones y eliminó derechos laborales. Crédito: X / @sdpnoticias

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, criticó a Jorge Romero este 22 de octubre y lo acusó de respaldar al IMSS pese a que, según la dirigente, su grupo desmanteló las pensiones y eliminó derechos laborales.

En la publicación dirigida a Romero, Montiel escribió: “Creen que el pueblo es tonto, pero tonto es quien piensa que la gente no tiene memoria”. También afirmó que sus adversarios carecen de autoridad moral y que no entienden el rechazo de la población.

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El dirigente del PAN abandona el plantón del IMSS tras reclamos de trabajadores

La visita de Jorge Romero con otros liderazgos partidistas terminó entre empujones, abucheos y gritos de “traidor”. REUTERS/Daniel Becerril

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, abandonó entre empujones, abucheos y gritos de “traidor” el plantón de trabajadores del IMSS en Paseo de la Reforma, luego de que acudió a expresar el respaldo de su partido a las demandas de aumento salarial y mejores condiciones laborales.

Los inconformes sostienen la protesta desde hace al menos dos semanas frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México. Tras el incidente, anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional y mantener las movilizaciones mientras persistan sus reclamos.

El pasado 21 de octubre, el dirigente panista llegó acompañado por otros liderazgos partidistas, con pancartas, banderas y una manta con la frase #PANPorLaSalud. El grupo se instaló junto al campamento e inició un pronunciamiento público de apoyo a médicos y personal de enfermería.

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Romero difundió imágenes de su llegada a Reforma en camionetas blancas. En sus redes sociales escribió: “Estamos desde las oficinas centrales del IMSS respaldando las exigencias del personal médico y de enfermería por mejores condiciones para atender a las familias mexicanas”.

Trabajadores rechazan que partidos se sumen al plantón

Un enfermero afirmó que el movimiento es apartidista y calificó como una burla la llegada de panistas al campamento instalado frente a las oficinas centrales en la CDMX. REUTERS/Daniel Becerril

La presencia de los panistas provocó reclamos de quienes participan en la manifestación. Los trabajadores comenzaron a gritar “¡Fuera PAN!”, “¡Traidores a la patria!”, “Oportunistas” y “Ratero”, mientras exigían que el grupo se retirara del lugar.

Daniel Alejandro Rodríguez Borjas, enfermero general originario de Torreón, Coahuila, afirmó que el movimiento no está vinculado con alguna fuerza política. “Nosotros somos apartidistas. Nosotros no estamos a favor y que ellos vengan y se presenten el día de hoy en nuestro campamento es una burla”, acusó.

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Los manifestantes interrumpieron el acto de Romero y los demás integrantes del PAN. Desde un megáfono se escucharon frases como “Ya nos cansamos de esta política barata” y “Se quieren colgar de nuestro movimiento”.

Jorge Romero y sus acompañantes regresaron a las camionetas en las que llegaron y abandonaron la zona. Los trabajadores consideraron oportunista el intento de sumarse a una protesta que mantienen por mejoras salariales y laborales.

Sheinbaum anuncia que el IMSS regula la Modalidad 40 tras detectar fraudes pensionarios

La modificación busca impedir que personas obtengan montos de retiro sin cumplir requisitos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este 22 de octubre que el IMSS regula la Modalidad 40 ante fraudes detectados en pensiones altas, pues algunas personas habrían obtenido montos que no les correspondían mediante este esquema. El Gobierno federal busca que los recursos se destinen a las pensiones de los trabajadores que sí cumplen con las condiciones para recibirlas.

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Durante la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que las irregularidades se identificaron en los últimos años y motivaron la modificación del mecanismo. “Por eso se decidió regular esta modalidad por parte del IMSS”, señaló.

La cuota mensual de la Modalidad 40 equivale en 2026 a 14.438% del salario base de cotización. Quienes aportaban con el anterior límite de 25 UMAs pagaban alrededor de 12 mil 703 pesos al mes, cerca de 152 mil 500 pesos al año.