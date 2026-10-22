El PRI exige que Guadalupe Taddei renuncie a la presidencia del INE por los presuntos casos de corrupción

La presidenta del organismo electoral enfrenta señalamientos por su nexo con un proveedor institucional. (Foto: redes sociales)

Guardar

El representante del PRI pidió a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, dejar el cargo mientras aclara su nexo con un proveedor del organismo.

Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y consejero del Poder Legislativo, sostuvo durante la sesión extraordinaria del INE este 22 de octubre que Taddei debe acreditar con documentos la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés.

PUBLICIDAD

De no hacerlo, afirmó el diputado del PRI, debe renunciar porque no puede encabezar la próxima elección federal sin demostrar la limpieza de su gestión.

El legislador afirmó que el instituto electoral pertenece a la ciudadanía y no a la Presidencia ni al gobierno en turno. (Foto: X/@CarlosGMancilla)

El legislador advirtió que, si la presidenta del INE no deja el cargo, acudirán a las vías previstas en la Constitución y la ley para exigir responsabilidades. También señaló que la autonomía del organismo no se declara, sino que se ejerce, y afirmó que el instituto pertenece a la ciudadanía, no a la Presidencia, a los partidos ni al gobierno en turno.

Gutiérrez Mancilla terminó su intervención diciendo: “señora presidenta, acredite o renuncie, no hay tercera vía. Porque si esta institución no se corrige desde adentro, la historia no juzgará a los que la cuestionamos, si no a quienes pudiendo aclarar decidieron callar.”

PUBLICIDAD

El diputado planteó cuatro exigencias en la sesión del INE, que Taddei de explicaciones completas ante el Congreso del Instituto sobre los contratos con las empresas señaladas, que la ASF y el OIC actúen de forma independiente y publiquen sus resultados, fiscalización de las adjudicaciones con proveedores imputados y la renuncia de la presidencia si no puede acreditar la inexistencia de conflictos de interés.

La OIC revisará las declaraciones de excolaboradores del INE señalados por posibles conflictos de interés

La revisión de los expedientes busca determinar si hubo conflictos de interés o responsabilidades administrativas.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que los excolaboradores señalados por presuntos vínculos con proveedores ya no trabajan en el organismo y confirmó que los antecedentes fueron enviados al Órgano Interno de Control (OIC), que deberá determinar si existieron omisiones, falsedades o responsabilidades administrativas.

PUBLICIDAD

Durante un mensaje a medios este miércoles 21 de octubre, Taddei sostuvo que su postura se basa en los expedientes laborales, así como en las declaraciones patrimoniales y de intereses que entregaron los servidores públicos involucrados. Aclaró que el instituto no anticipará conclusiones antes de que termine la revisión administrativa.

La funcionaria indicó que quienes aparecen en las publicaciones sí laboraron anteriormente en el INE, aunque ya no pertenecen a la plantilla. Los cuestionamientos incluyen una presunta relación entre un excolaborador y una empresa que suministra materiales electorales al organismo.

El OIC revisará si hubo omisiones en las declaraciones

La consejera presidenta del INE negó que el exfuncionario implicado en las acusaciones fuera su chofer personal. Crédito: X / @INEMexico

Taddei explicó que los expedientes institucionales contienen declaraciones en las que las personas involucradas negaron tener participación en empresas, sociedades o asociaciones. En otros apartados relativos a posibles intereses, también registraron respuestas negativas.

PUBLICIDAD

La consejera presidenta precisó que cada servidor público presenta esos documentos bajo protesta de decir verdad y asume las consecuencias legales que correspondan por la información entregada. La documentación del instituto, dijo, refleja lo declarado por los entonces funcionarios al cumplir con sus obligaciones administrativas.

El Órgano Interno de Control deberá establecer si la información fue completa y veraz. Si identifica datos omitidos o declaraciones falsas, corresponderá a la autoridad determinar las responsabilidades y proceder conforme a la ley. “El INE colaborará con la información que sea requerida sin interferir en esa investigación”, señaló Taddei.

La consejera presidenta del INE negó que el exfuncionario implicado en las acusaciones fuera su chofer personal. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La titular del organismo puso a disposición de las instancias fiscalizadoras los datos disponibles sobre las contrataciones. Los señalamientos han planteado posibles conflictos de interés entre antiguos colaboradores del INE y compañías que participan en contratos para abastecer materiales electorales.

PUBLICIDAD

Taddei subrayó que la revisión administrativa no representa, hasta ahora, una resolución sobre las acusaciones. El procedimiento se concentra en verificar el contenido de los expedientes y las declaraciones entregadas por los exfuncionarios.

Uno de los puntos abordados fue la versión de que una persona mencionada en las publicaciones se desempeñó como conductor personal de la consejera presidenta. Taddei rechazó esa afirmación y sostuvo que el trabajador estaba adscrito a la oficina de la Presidencia, sin realizar esa función para ella.

“Jamás fue mi chofer”, afirmó sobre el excolaborador. Explicó que el puesto correspondía a la Presidencia del INE, pero distinguió esa adscripción de las tareas realizadas por su asistente especializado.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo