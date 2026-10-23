México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 23 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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Se espera que este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “Ley Antimemes”, la cual castiga con uno a cinco años de prisión el uso fraudulento de logotipos, emblemas o dominios electrónicos de instituciones públicas, y hasta 10 años cuando se trate de la distribución de contenido protegido por derechos de autor antes de su estreno oficial.

Asimismo, sobre las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos en una entrevista sobre su reunión, destacando que fue un encuentro tenso y marcando por reproches de ambas partes por el caso de los agentes de la CIA, quienes realizaron un operativo contra el crimen organizado en tierras mexicanas.

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