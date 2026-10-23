Experiencia de Halloween y Día de Muertos con leyendas y proyecciones de terror gratis en CDMX: cuándo y dónde será

La propuesta, presentada por el colectivo “Cosa Rara”, se suma a una agenda más amplia de eventos gratuitos que la demarcación y la Ciudad de México organizan por la temporada de Halloween y Día de Muertos 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcaldía Gustavo A. Madero llevará a cabo “Cuentario del Horror” el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Futurama, una actividad gratuita que combina proyección de cortos animados de terror mexicano con narración de leyendas tradicionales.

La propuesta, presentada por el colectivo “Cosa Rara”, se suma a una agenda más amplia de eventos gratuitos que la demarcación y la Ciudad de México organizan por la temporada de Halloween y Día de Muertos 2026.

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Qué incluye el Cuentario del Horror

El Centro Cultural Futurama de la alcaldía Gustavo A. Madero anuncia una función gratuita de cortometrajes animados de terror mexicano programada para el 31 de octubre. (Centro Cultural Futurama)

El Centro Cultural Futurama abrirá sus puertas a las 6 de la tarde del 31 de octubre con entrada libre. El eje central de la actividad es la proyección de cortos animados de terror mexicano, a cargo de “Cosa Rara”.

La jornada incluirá, además, la narración de retablitos y leyendas tradicionales. Un tercer bloque temático estará dedicado a las leyendas del Metro de la Ciudad de México.

El recinto se ubica en Otavalo número 7, esquina con avenida IPN, en la colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Un cartel anuncia la proyección gratuita de cortometrajes animados de terror mexicano programada para el 31 de octubre en el Centro Cultural Futurama de la alcaldía Gustavo A. Madero. (Centro Cultural Futurama)

Otras actividades en el Centro Cultural Futurama

El mismo recinto concentra más propuestas gratuitas durante la última semana de octubre. Un día antes del “Cuentario del Horror”, el 30 de octubre a las 17:00 horas, se realizará “Halloween de Perritos”, organizado por Desarrollo Social GAM en conjunto con la alcaldía y el centro cultural.

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La convocatoria contempla tres actividades centrales: una caminata canina, un bazar y una pasarela de disfraces para mascotas. El llamado principal es que los dueños lleven a sus perros caracterizados con atuendos de temporada.

Futurama también será sede de “Bosques Encantados”, un evento de dos días que se desarrollará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 10:00 a 19:00 horas. La propuesta reunirá talleres, artesanías, expositores y música en vivo, con premios para los disfraces más originales.

Halloween de Perritos

Tres perros portan disfraces temáticos junto a calabazas iluminadas frente al Centro de Arte y Cultura Futurama en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día antes del “Cuentario del Horror”, el 30 de octubre, el mismo recinto será sede del “Halloween de Perritos”, un encuentro pet friendly con entrada libre a partir de las 17:00 horas. La organización corre a cargo de Desarrollo Social GAM, en conjunto con la alcaldía y el Centro Cultural Futurama.

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La convocatoria contempla tres actividades centrales: una caminata canina o “caninata”, un bazar y una pasarela de disfraces para mascotas. El llamado principal es que los dueños lleven a sus perros caracterizados con atuendos de temporada.

La caninata consiste en un recorrido grupal por los alrededores del recinto, mientras que la pasarela funcionará como el momento central del evento, con los perros disfrazados desfilando frente al público asistente. El material de convocatoria no especifica si habrá premiación para los disfraces participantes.

Del Bosque al Mictlán, el festival de Día de Muertos en Aragón

Familias y visitantes caracterizados caminan entre puestos decorados con cempasúchil y papel picado durante el Festival Del Bosque al Mictlán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía también participa del festival “Del Bosque al Mictlán”, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) en el Bosque de San Juan de Aragón, del 16 de octubre al 1 de noviembre.

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La programación incluye funciones de cine al aire libre los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, con acceso desde las 18:15 horas por la entrada 1.

El 17 de octubre se realizó una rodada ciclista a las 17:00 horas, seguida por la presentación del grupo de danza folclórica Guerreros del Cielo y la Tierra, perteneciente al Centro Cultural Futurama, en el andador central del lago.

El festival contempla también la caminata “Calaveritas y Huellitas” para personas con mascotas, un mercadillo de emprendimientos, una casona del terror y un domo de realidad virtual en el andador del acceso 6, con horarios variables entre las 10:00 y las 21:00 horas del 23 de octubre al 1 de noviembre.

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Los desfiles de Día de Muertos del festival se realizarán el 30 de octubre a las 16:00 horas, el 31 de octubre a las 17:00 horas y el 1 de noviembre a las 18:00 horas, con punto de reunión en el acceso 8, cerca de la estación Bosque de Aragón de la Línea B del Metro. Durante la última jornada, los niños disfrazados podrán pedir la tradicional calaverita.

El 31 de octubre, a partir de las 17:00 horas, se sumarán sets fotográficos, talleres de tatuajes y joyería, presentaciones de canto y coro, narración de leyendas y una muestra de la danza tradicional “Xantolo”, originaria de San Luis Potosí, a cargo del PILARES Bosque Aragón.

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La ofrenda comunitaria en Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero contará además con una ofrenda comunitaria dentro del programa de diez altares que el gobierno capitalino instalará en distintas alcaldías del 29 de octubre al 2 de noviembre, con acceso gratuito.

Las fuentes consultadas difieren sobre la sede exacta dentro de la demarcación: mientras algunos reportes ubican la ofrenda en la Utopía La Soberana, pendiente de inauguración, otros señalan como sede la Utopía Los Galeana.

La agenda de Día de Muertos en la Ciudad de México

Tres escenas reúnen un recital musical, una escultura de la Catrina en el Zócalo y la presentación del elenco de la Feria de las Calacas en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno capitalino anunció más de cinco mil actividades gratuitas en las 16 alcaldías para la temporada de Día de Muertos 2026. El eje central es la Ofrenda Monumental del Zócalo, que se inaugurará el 29 de octubre y permanecerá hasta el 2 de noviembre.

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La instalación incluye una Catrina gigante de 32 metros, un campo de cempasúchil con alrededor de 100 mil plantas adquiridas a productores del Suelo de Conservación y esculturas de ajolotes intervenidas por artistas, además de iluminación especial en los edificios que rodean la plaza.

El sábado 31 de octubre se realizará también la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, con salida desde la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, hacia el Zócalo. El recorrido contempla 12 carros alegóricos, dos globos monumentales y la participación de más de cuatro mil personas.

Una semana antes, el 25 de octubre, se desarrolló la Mega Procesión de las Catrinas, con salida desde el Ángel de la Independencia y llegada al Zócalo, con la participación de 36 contingentes temáticos.

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Mientras que Tláhuac recibirá el Día de Muertos con grandes conciertos que incluyen a Emmanuel y La Sonora Dinamita.

Festivales y exhibiciones en Chapultepec y Reforma

La actividad incluye un espectáculo gratuito de drones, con funciones a las 19:45 y 21:45 horas cada noche. El acceso general es libre, aunque algunas experiencias, como el lanzamiento de linternas flotantes, requieren boleto por separado. (Metro CDMX)

El Bosque de Chapultepec concentra otro de los puntos destacados de la temporada: el Festival de Día de Muertos bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”, que se desarrolla del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor de la segunda sección del bosque.

La actividad incluye un espectáculo gratuito de drones, con funciones a las 19:45 y 21:45 horas cada noche. El acceso general es libre, aunque algunas experiencias, como el lanzamiento de linternas flotantes, requieren boleto por separado.

En Paseo de la Reforma permanece instalado el Festival Flores de Cempasúchil, con la participación de 140 floricultores de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. La exhibición puede visitarse sin costo hasta el 1 de noviembre.

Sobre la misma avenida se mantienen expuestas las piezas del 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular. Las figuras de cartonería permanecerán sobre las aceras, desde la Fuente de la Diana Cazadora, hasta el 8 de noviembre.

Propuestas gastronómicas y teatrales

La temporada incluye también opciones gastronómicas gratuitas. El Festival del Cacao se desarrollará en el Museo Anahuacalli del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 10:00 a 19:00 horas, con entrada libre aunque con costo en alimentos y bebidas.

En el ámbito teatral, el catálogo de Teatros Ciudad de México 2026 contempla funciones de entrada libre y por orden de llegada en distintos puntos de la capital, entre ellos el Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico, y varios espacios Utopía ubicados en Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza. Las presentaciones se extienden entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre, con cupo limitado en cada sede.