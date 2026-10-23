México

“No hay nada que esconder”: Sheinbaum abre puerta a que Zoé Robledo comparezca ante Congreso tras protestas en el IMSS

La mandataria aseguró que el funcionario puede presentarse y explicar cómo se ha manejado la crisis tras protestas de trabajadores

Zoé Robledo Aburto
Zoé Robledo Aburto durante la mañanera del pueblo este 20 de enero. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede comparecer ante el Congreso de México para explicar cómo ha enfrentado la crisis desatada tras manifestaciones y denuncias de trabajadores.

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