“No hay nada que esconder”: Sheinbaum abre puerta a que Zoé Robledo comparezca ante Congreso tras protestas en el IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede comparecer ante el Congreso de México para explicar cómo ha enfrentado la crisis desatada tras manifestaciones y denuncias de trabajadores.

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