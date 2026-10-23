Eliot Awards 2026: Aarón Mercury se llevó el premio más importante y Alejandra Guzmán encendió la gala

(Infobae México - Miriam Estrella)

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La Yellow Carpet y la gala de los Eliot Awards 2026 reunieron a numerosas personalidades del entretenimiento el jueves 22 de octubre en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. Entre cantantes, conductores, actores, influencers y creadores de contenido, el evento convocó a figuras que actualmente tienen presencia en las redes sociales y en distintos espacios del espectáculo.

Los Eliot Awards llevan varios años celebrándose y se han convertido en una premiación reconocida por distinguir el trabajo de los creadores de contenido y las estrellas digitales. Su objetivo es destacar a quienes generan conversación, construyen comunidades y conectan con sus audiencias a través de las plataformas digitales, un ámbito que cada vez tiene mayor presencia en la industria del entretenimiento.

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Además de la entrega de reconocimientos, la ceremonia incluye presentaciones musicales y la participación de conductores, cantantes, actores y los propios creadores. De esta manera, los premios funcionan como un punto de encuentro entre distintas figuras del medio, que comparten una noche dedicada al talento digital y a las personalidades que forman parte de la conversación pública.

Galilea Montijo, Dani Flow y los creadores que desfilaron por la Yellow Carpet

Yellow Carpet de los Eliot Awards 2026 -(Infobae México- Miriam Estrella)

Entre las figuras que desfilaron por la Yellow Carpet estuvieron Galilea Montijo, quien llegó acompañada de su pareja; Dani Flow, El Bogueto, Gomita, Kim Shantal y Beba Montes. También asistieron Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Elaine Haro, personalidades que han ganado notoriedad por su presencia en redes sociales y su participación en proyectos de entretenimiento.

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La alfombra también recibió a Mariana Seoane y Yair, además de Cellegrini. A la lista de invitados se sumaron Memo Schutz, Vanessa Blandón 4K, Tami Parra, Brian Show, Mar Contreras, Alejandra Guzmán, Chef en Proceso, Bastian, Morego, Ese Pérez y Gema Garoa.

Otros de los asistentes fueron Aldo Rendón y el grupo Motel, quienes coincidieron con influencers y figuras vinculadas a distintas áreas del espectáculo. La variedad de invitados reflejó el alcance de una industria en la que los creadores digitales comparten espacios con artistas, conductores y personalidades de la televisión.

La presencia de figuras con trayectorias diferentes también permitió ver cómo las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro para el entretenimiento. La Yellow Carpet fue el escenario para reunir a personalidades que cuentan con comunidades digitales y a artistas que mantienen una trayectoria dentro de la música y la televisión.

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Alejandra Guzmán abrió la gala con música

Alejandra Guzmán en los Eliot Awards 2026 - (Inofbae México/ Miriam Estrella)

La música tuvo un lugar importante durante la ceremonia. Alejandra Guzmán fue la encargada de abrir la gala con una interpretación de “Reina de corazones”, uno de los temas emblemáticos de su repertorio. Su participación marcó el inicio de una noche que combinó actuaciones musicales con la entrega de reconocimientos.

La presencia de cantantes forma parte del formato de los Eliot Awards, que no se limita a premiar a los creadores de contenido. La ceremonia reúne a presentadores, conductores, actores y artistas, quienes participan en una celebración que conecta el entretenimiento tradicional con el universo de las plataformas digitales.

En este contexto, los propios creadores también ocupan un lugar central, tanto por sus nominaciones y reconocimientos como por su presencia durante el evento. La convivencia entre distintas figuras permite que la premiación reúna a personalidades con públicos diversos, desde quienes siguen a los influencers en redes sociales hasta quienes conocen a los invitados por su trabajo en la música o la televisión.

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¿Quiénes ganaron los Eliot Awards 2026?

Aaron Mercury - (Infobae México - Miriam Estrella)

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de premios a los talentos destacados en diferentes categorías. En Storyteller, el reconocimiento fue para Diosdado Juárez, mientras que Los Delfines ganaron en Best Engager.

En la categoría How To, el premio fue para Chef en Proceso; Alan Arrieta obtuvo el reconocimiento de Beat 4 Like y Eva María Beristain fue distinguida en Better You. Por su parte, Isa GRWM se llevó el galardón de Next Gen, una de las categorías de la premiación.

Aarón Mercury recibió el reconocimiento a Líder Digital del Año, con lo que sumó otro momento destacado a su participación en el evento. Su presencia también formó parte de la Yellow Carpet, donde coincidió con otros creadores e invitados de la industria.

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Con la entrega de estos reconocimientos, los Eliot Awards 2026 celebraron el trabajo de quienes han encontrado en las plataformas digitales un espacio para desarrollar sus proyectos y conectar con sus seguidores. Entre música, personalidades del espectáculo y creadores de distintas generaciones, la ceremonia volvió a reunir a figuras representativas del entretenimiento digital.