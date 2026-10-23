¿Cuánto gana un médico familiar del IMSS y cuáles son sus prestaciones tras el aumento del 8% este 2026?

El IMSS en Baja California confirmó el intercambio de recién nacidos en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 de Mexicali. (Facebook: IMSS Baja California)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difunde un desglose de las percepciones y prestaciones para la categoría de médico familiar de primer nivel de atención, en medio de las protestas de trabajadores que cuestionan el aumento salarial planteado por el Instituto para 2026.

La información se publica este 23 de octubre, Día del Médico, con cifras calculadas para una jornada de ocho horas, cinco días a la semana y una antigüedad de un año. El documento contempla el aumento de 8% vigente desde este 16 de octubre.

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El ajuste se integra por 4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta para casa habitación. El Instituto señala que los montos corresponden a cifras netas, después de impuestos.

La publicación aparece mientras personal del IMSS mantiene movilizaciones para exigir mejoras salariales, regularización de plazas, abasto de medicamentos y cambios en la dirigencia sindical.

El IMSS reporta un aumento de 8% para médicos familiares

El esquema difundido por el IMSS muestra que el aumento se divide en dos componentes. El primero corresponde al incremento de 4% al tabulador; el segundo, a 4% en la ayuda de renta.

Demonstrators take part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La institución indica que la ayuda de renta está libre de impuestos. El resto de los ingresos y prestaciones considerados en el desglose está calculado con las deducciones fiscales correspondientes.

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Los montos pueden variar por la antigüedad, el horario, compensaciones, tipo de plaza y otras condiciones laborales. La gráfica se refiere de forma específica a un médico familiar con un año de servicio.

El IMSS también expone que los ingresos aumentan con los años trabajados. A partir del quinto año, la prima de antigüedad suma 60 días de sueldo al año y continúa creciendo conforme avanza la trayectoria laboral.

Cuánto gana un médico familiar del IMSS al mes

Un médico familiar del primer nivel de atención del IMSS obtiene una percepción neta mensual de 39 mil 120 pesos con el incremento de 8%, de acuerdo con el desglose difundido por el Instituto.

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Demonstrators take part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Antes del ajuste, la percepción neta mensual era de 36 mil 896 pesos. La diferencia es de 2 mil 224 pesos al mes para la categoría y condiciones descritas por el IMSS.

La cifra corresponde al dinero disponible después de impuestos, pero no incorpora en la nómina mensual la distribución de prestaciones anuales como el aguinaldo, el fondo de ahorro, la ayuda cultural y la prima vacacional.

El Instituto reporta que, al sumar las prestaciones y dividirlas entre los 12 meses del año, el ingreso mensual equivalente llega a 53 mil 396 pesos. Antes del aumento, el cálculo era de 50 mil 332 pesos.

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El IMSS aclara que este indicador mensual equivalente no representa un depósito de 53,396 pesos cada mes. Es una referencia que combina el sueldo neto con las prestaciones que se cubren en diferentes momentos del año.

Las prestaciones anuales ascienden a 171 mil 311 pesos

Las prestaciones anuales para el médico familiar suman 171 mil 311 pesos, según la información difundida por el IMSS. Antes del incremento, este apartado contabilizaba 161 mil 230 pesos.

El aguinaldo representa la mayor parte de las prestaciones. Con el ajuste, equivale a 90 días y asciende a 101 mil 826 pesos. El monto anterior era de 95 mil 805 pesos.

El fondo de ahorro, equivalente a 46 días, pasa de 35 mil 873 a 38 mil 128 pesos. La ayuda cultural, calculada en 23 días, aumenta de 25 mil 174 a 26 mil 712 pesos.

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La prima vacacional de 25% también se eleva. El IMSS la ubica en 4 mil 646 pesos, frente a los 4 mil 378 pesos considerados antes de la aplicación del incremento.

(Captura de pantalla/Tu_IMSS)

Las cifras se difunden durante protestas de trabajadores del IMSS

La publicación del Instituto coincide con protestas de trabajadores que rechazan el incremento salarial propuesto para el periodo 2026-2027. Personal disidente señala que sus demandas no se limitan al sueldo.

Los inconformes también reclaman la regularización de plazas pendientes desde la pandemia, abasto de medicamentos y la salida de Rafael Olivos de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

(X/tu_imss)

Los trabajadores han rechazado la propuesta de 8% planteada por el IMSS. La oferta contempla el mismo mecanismo que aparece en el desglose dirigido a médicos familiares: 4% tabular y 4% por ayuda de renta.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el gobierno federal prepara contrataciones urgentes de médicos, enfermeras, paramédicos y otros perfiles para el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

El gobierno también presenta el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, que busca modernizar la compra, distribución y entrega de medicamentos e insumos.