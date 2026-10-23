México

Gobierno busca adquirir penal de Papantla, en Veracruz, ante sobrepoblación en cárceles

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el penal está construído a un 90%

Mañanera Sheinbaum Oct15
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno busca adquirir el penal de Papantla. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, que el Centro de Detención de Alta Seguridad de Papantla, en Veracruz, se construyó con el esquema de alta seguridad de otros penales que tienen contratos aún y que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les bajó lo que se pagaba, con las Asociaciones Público Privadas (APP´s).

“Donde el gobierno da recursos a un privado y el privado opera el centro de detención hasta determinado año, cuando se acabe de pagar todo, como saben, los precios eran altísimos y como hay un contrato, el presidente López Obrador lo dejó, pero bajó los precios prácticamente a la mitad”.

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Dijo que el penal de Papantla, como está al 90% de su construcción, el Gobierno quiere adquirirlo, conocer cuánto ya se pagó en el pasado, pues es de los años en los que gobernaba Enrique Peña Nieto.

“Adquirirlo, que se termine para que pueda funcionar como centro en un esquema distinto a las antiguas asociaciones público-privadas, pero es una infraestructura que está ahí, que ya se construyó, le pedí a Raquel Buenrostro y al secretario de Hacienda que hagan el avalúo, cuánto cuesta, en fin, que hablen con quien lo construyó y que se vea la manera de utilizarlo, de manera totalmente transparente”, dijo la presidenta de México.

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Se construirán seis penales

Hace apenas unos días, el Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos penales que seguirán un “nuevo modelo” enfocado en fortalecer la reinsersión social de los presos.

Nuevos penales federales en México

Toca cada estado para ver detalles del nuevo centro penitenciario

Fuente: SSPC / Gobierno de México, octubre 2026. Las ubicaciones exactas de los centros no han sido difundidas públicamente.

Los centros penitenciarios, se informó, estarán ubicados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. La información fue dada a conocer el pasado martes 13 de octubre en la conferencia de prensa matutina por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El nuevo modelo de construcción de estos penales, incluirá espacios para la educación, capacitación para el trabajo, servicios de salud y actividades deportivas.

En total, los seis nuevos penales podrán albergar hasta 18 mil 480 reos y contarán con infraestructura de alta seguridad, tecnología de bloqueo de señales y módulos diferenciados para “una correcta clasificación y nivel de riesgo” de los reclusos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este trabajo de modernización responde a la necesidad de reducir la sobrepoblación en las cárceles del país.

“No podemos permitir la sobrepoblación, primero, por derechos humanos, a pesar que algunos creen que los detenidos no tienen derechos; y segundo, también por seguridad porque la sobrepoblación también genera problemas”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa matutina de ese día.

La mandataria nacional explicó que en los estados mencionados hay aumento poblacional de reos. “Por eso, tomamos la decisión de apoyarlos para construir nuevos centros”. Se prevé que estos centros sean construidos en los próximos dos años.

Hace unos días se dio a conocer la construcción de seis nuevos penales en diferentes estados de la República Mexicana. REUTERS/Luis Cortes/File Photo
Hace unos días se dio a conocer la construcción de seis nuevos penales en diferentes estados de la República Mexicana. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

“Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al Gobierno (...) Realmente esto ha representado una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios”, agrego la mandataria.

Además, aclaró que la Secretaría de Hacienda trabaja en la manera para financiar estas cárceles. “No van a ser operados por privados como en el periodo anterior, serían operados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal o de las entidades”,dijo.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa, agregó que, junto a la Consejera Jurídica de la Presidencia, se analizan alternativas legales y la posible liberación de personas procesadas por delitos menores para generar un equilibrio en ese sistema penitenciario, enfocándose en el Estado de México.

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