INE propone plataforma para transparentar recursos tras polémica sobre irregularidades en compras y contrataciones

Los partidos de oposición piden al INE una comisión de verificación que sea efectiva. Crédito: INE

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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la propuesta de micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, para transparentar las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos, en medio de los señalamientos de presuntas irregularidades en contra del organismo.

En un comunicado, el INE señaló que su propósito es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados.

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que la propuesta responde al compromiso de fortalecer la apertura institucional y facilitar el acceso a la información sobre el destino de los recursos públicos, mediante una consulta más accesible y comprensible para la ciudadanía.

“Los recursos públicos deben ser visibles, las decisiones deben poder explicarse y la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacemos con el presupuesto que se confía al Instituto Nacional Electoral. El INE ha sido transparente, es transparente y tiene la obligación de ser cada vez más transparente”, afirmó.

Cuatro preguntas para facilitar la consulta ciudadana

Taddei Zavala recordó que el Instituto ya pone a disposición del público información sobre su presupuesto, programas de adquisiciones, procedimientos de contratación, convocatorias, fallos y contratos.

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Sin embargo, su localización requiere, en ocasiones, conocer las áreas administrativas o los mecanismos de búsqueda, por lo que la nueva herramienta busca reunir y presentar estos datos de manera más sencilla.

El micrositio estará organizado a partir de cuatro preguntas: ¿Cómo contrata el INE?, ¿Qué necesita contratar?, ¿Qué procesos están en curso? y ¿Qué se contrató y qué se ha cumplido? Con este esquema, las personas podrán identificar de forma rápida y ordenada la información correspondiente a cada procedimiento de contratación y conocer sus distintas etapas.

La plataforma permitirá seguir paso a paso cada procedimiento, desde la necesidad institucional que le da origen hasta su cumplimiento, mediante líneas de tiempo que mostrarán las etapas, los participantes, las decisiones adoptadas y los documentos que respaldan cada actuación.

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También distinguirá los montos contratados de los pagos efectivamente realizados y vinculará cada dato con sus documentos de soporte, lo que facilitará la consulta a la ciudadanía, a personas investigadoras y a medios de comunicación.

Durante la presentación se mostró un ejercicio ilustrativo relacionado con la producción de la Credencial para Votar, para explicar cómo podrán consultarse, en un mismo recorrido, las convocatorias, los participantes, los fallos, los contratos y los avances de cumplimiento de una contratación específica.

“Queremos hacer algo más útil para la ciudadanía, abrir y explicar la información, facilitar que se consulten los documentos y que cada persona pueda formarse su propio criterio”, añadió la presidenta del INE.

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Taddei explicó que la plataforma se presenta mientras avanzan los trabajos preparatorios del Proceso Electoral Federal 2026-2027, entre los que se encuentran la actualización del Padrón Electoral, la expedición de la Credencial para Votar, la producción de materiales y documentación electoral, y la contratación de los bienes y servicios necesarios para organizar los comicios.

La consejera presidenta llamó a los actores políticos y a los grupos de interés a conducirse con responsabilidad durante la preparación de los próximos comicios, pues la confianza en las instituciones democráticas exige prudencia y apego a los hechos.

Resaltó que el Instituto continúa sus trabajos de organización electoral con el compromiso de garantizar procesos desarrollados con certeza, legalidad y transparencia.

“El trabajo del INE no se detiene ni se puede detener. Estamos preparando los procesos electorales venideros y nuestra obligación es que se lleven a cabo con certeza, con legalidad y con transparencia. Esta es la ruta que vamos a seguir: información a la vista, expedientes disponibles y plena colaboración con las autoridades competentes”, indicó.

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Taddei niega que un exempleado fue su chofer personal

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que un exfuncionario señalado por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con empresas proveedoras hubiera sido su chofer personal.

“Jamás fue mi chofer”, afirmó Taddei el miércoles 21 de octubre. Precisó que el trabajador estuvo adscrito a la oficina de la Presidencia del Instituto, pero no desempeñó esa función de manera personal.

La funcionaria señaló que las personas mencionadas en publicaciones recientes ya no forman parte del INE. Añadió que el Instituto revisó la documentación y envió los antecedentes al Órgano Interno de Control, que deberá determinar si existieron omisiones, falsedades o irregularidades.

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Taddei indicó que las declaraciones patrimoniales y de intereses se presentan bajo protesta de decir verdad y que su contenido es responsabilidad de quienes las suscriben. Las personas involucradas declararon no tener participación en empresas, sociedades o asociaciones.

Aseguró que el INE colaborará con la información requerida y sostuvo que cualquier conclusión debe basarse en expedientes, documentos y cronologías verificables.

Sheinbaum pidió auditoría

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al INE transparencia sobre las presuntas irregularidades en la compra de material electoral durante su conferencia matutina del 20 de octubre en Palacio Nacional.

“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, declaró.

Sheinbaum anunció que solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una inspección al Instituto para revisar el uso de recursos públicos, y pedirá a la Secretaría de Gobernación que informe sobre los talleres gráficos implementados desde 2024.

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Los cuestionamientos surgieron tras publicaciones sobre contrataciones multimillonarias con empresas que producen papelería electoral —papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua— para evitar la clonación de boletas y fraudes.

Ante ello, la consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió al INE como garante de los procesos democráticos y llamó a sustentar el debate en hechos verificables.