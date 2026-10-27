Jerry Jones y Dak Prescott ilusionan a México con llevar a los Dallas Cowboys al Estadio Azteca en 2027: “Llegó la hora”

El propietario de los Vaqueros respondió a una pregunta sobre las posibilidades de visitar la capital mexicana, mientras Dak Prescott respaldó la idea con un mensaje dirigido a los aficionados. (Ilustración: Jesús Aviles)

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Los aficionados mexicanos de los Dallas Cowboys podrían tener motivos para ilusionarse con la posibilidad de ver a su equipo favorito en territorio nacional. Tras conseguir una importante victoria frente a los Philadelphia Eagles, Jerry Jones, propietario de la franquicia, y Dak Prescott, quarterback de los Vaqueros, manifestaron su interés en disputar un encuentro de la NFL en México durante 2027.

El posible regreso del conjunto de la Estrella Solitaria al Estadio Azteca representaría una noticia importante para los seguidores del futbol americano en el país, donde Dallas cuenta con una amplia base de aficionados. Sin embargo, hasta el momento, sus declaraciones reflejan una intención de buscar el partido y no una confirmación oficial de que se llevará a cabo.

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49ers y Vikings se enfrentarán en el Coloso de Santa Úrsula en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jerry Jones responde sobre la visita de Dallas a México

La conversación surgió después del triunfo de los Cowboys por marcador de 38-21 ante Filadelfia, cuando el periodista de ESPN John Sutcliffe aprovechó la oportunidad para preguntarle a Jerry Jones sobre las posibilidades de llevar al equipo a la Ciudad de México.

“Del uno al diez, ¿qué probabilidades hay de que veamos a los Dallas Cowboys en el Estadio Azteca, con la mayor asistencia de la historia?”, cuestionó el comunicador al propietario de la franquicia.

El Coloso de Santa Úrsula podría albergar otro juego oficial para el 2026. (Mexsport)

La respuesta de Jones generó expectativa entre los seguidores mexicanos, pues dejó entrever que existe interés en concretar una visita para el próximo año.

“Uno. O sea, eh, bueno, es uno de los diez... más bajos. Ya vamos”, respondió el empresario, en una declaración que apuntó a la posibilidad de que los Vaqueros busquen disputar un partido en México en 2027.

Jerry Jones aseguró que pronto sus Vaqueros llegarán a México. (Facebook Cowboys México)

Aunque sus palabras no representan un anuncio formal por parte de la NFL, sí alimentaron las esperanzas de quienes desean ver al equipo en el inmueble capitalino.

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Dak Prescott también quiere jugar en México

Oct 26, 2026; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) looks on after the game against the Philadelphia Eagles at Lincoln Financial Field. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images

El entusiasmo no se limitó al propietario de Dallas. Dak Prescott también se pronunció sobre la posibilidad de visitar territorio mexicano y reconoció el atractivo que tendría jugar frente a los seguidores nacionales de la franquicia.

“Sí, ha llegado el momento. Jerry lo dijo. Vamos a hacerlo. Eh, sería emocionante. Sé que el ambiente sería electrizante. ¡Viva México!”, expresó el mariscal de campo.

2026 será un año sin precedentes: la Copa del Mundo y la NFL se vivirán en el mismo escenario, colocando a México en el foco deportivo mundial.

Las palabras de Prescott reforzaron el interés de los aficionados, quienes esperan que la organización avance en las gestiones necesarias para llevar un partido de temporada regular a México.

La eventual presencia de los Cowboys tendría un significado especial por la popularidad del equipo entre los seguidores mexicanos de la NFL. Además, un encuentro en el Estadio Azteca permitiría a los fanáticos disfrutar de una de las franquicias más reconocidas de la liga sin tener que viajar a Estados Unidos.

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El equipo de la NFL es el más popular en México. (Facebook Cowboys México)

¿Cuándo volverá la NFL al Estadio Azteca?

Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings van a enfrentarse en noviembre . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras crece la expectativa por una posible visita de Dallas en 2027, México ya tiene previsto otro encuentro de la NFL en el calendario de 2026.

(Instagram: NFL México)

El próximo domingo 22 de noviembre, los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, a partir de las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

La artista de música mexicana será una de las protagonistas de la ceremonia previa al esperado regreso de la NFL a la Ciudad de México. (Instagram / NFL)

El espectáculo también contará con participación mexicana. La banda The Warning será la encargada de amenizar el medio tiempo, mientras que Majo Aguilar interpretará el Himno Nacional.

The Warning - (X)

Por ahora, los seguidores de los Cowboys deberán esperar noticias oficiales para conocer si el conjunto texano finalmente jugará en México. Las declaraciones de Jerry Jones y Dak Prescott abrieron la puerta a esa posibilidad, pero todavía falta que se confirme la realización del encuentro.

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