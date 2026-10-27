México

Gobierno de Sheinbaum presenta 12 acciones para mejorar el IMSS en 120 días “hospital por hospital”

Zoé Robledo presentó un plan integral que incluye garantizar los insumos y las citas médicas, así como fortalecer el área de urgencias

Zoé Robledo presentó 12 acciones para mejorar el IMSS en 120 días. | Presidencia
Zoé Robledo presentó 12 acciones para mejorar el IMSS en 120 días. | Presidencia
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Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó un plan integral de 12 acciones que realizará en 120 días, para mejorar desde las condiciones laborales hasta la atención a la ciudadanía “hospital por hospital”, tras el paro de trabajadores del sector salud.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que el plan integral se llevará a cabo desde hoy y que se creó a partir de las negociaciones con los trabajadores, así como tras las visitas que realizó a todos los hospitales del país.

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“Son 12 acciones que el IMSS cumplirá en 120 días, del 27 de octubre al 24 de febrero, y nacen de lo que nos dijeron los propios trabajadores, las trabajadoras, en cada hospital, piso por piso”, dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

12 acciones en 120 días

Detalló que la primera acción será el incremento salarial del 8%, el cual estará vigente a partir de hoy, a lo que se sumarán nuevas prestaciones. Como segundo punto, está la basificación de 10 mil 939 trabajadoras y trabajadores, así como la contratación de 2 mil 500 médicos y médicas, cuya convocatoria se emitirá el próximo 3 de noviembre.

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La cuarta acción será la adquisición de 100 equipos médicos de alta tecnología, y como quinta, la compra de 2 mil 917 equipos médicos para cada servicio, con una inversión de 325.5 millones de pesos.

La sexta acción será la compra de 18 mil 016 camillas, camas nuevas y sillas de ruedas, entre los cuales también mencionó mil 321 sillones clínicos reclinables para urgencias y 2 mil 673 sillas para regaderas.

La séptima acción se trata de un plan emergente para las instalaciones en áreas prioritarias, que son: 458 sistemas de enfriamiento y aires acondicionados; 213 equipos de lavado, 63 elevadores y 144 equipos de casas de máquinas.

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