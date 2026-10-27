Tlalpan tendrá Noche de Leyendas de Día de Muertos en el Panteón 20 de Noviembre: fechas, horarios y cómo asistir gratis

La propuesta fue presentada por la alcaldesa Gaby Osorio, quien busca consolidar al Centro de Tlalpan como epicentro cultural del sur de la Ciudad de México durante la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tlalpan se prepara para una de sus celebraciones más amplias de los últimos años por el Día de Muertos. La alcaldía confirmó la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026, un programa cultural que incluye decenas de actividades gratuitas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, entre ellas la Noche de Leyendas en el Panteón 20 de Noviembre.

La propuesta fue presentada por la alcaldesa Gaby Osorio, quien busca consolidar al Centro de Tlalpan como epicentro cultural del sur de la Ciudad de México durante la temporada.

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Noche de Leyendas en el Panteón 20 de Noviembre

El evento propone un recorrido por historias y misterios vinculados a ese cementerio, con acceso sin costo para los asistentes. La actividad forma parte de las “narraciones orales” y “recorridos de leyendas” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de Leyendas se realizará el viernes 30 y el sábado 31 de octubre, de 19:00 a 24:00 horas, en el Panteón 20 de Noviembre, ubicado en San Marcos 2, Tlalpan Centro.

El evento propone un recorrido por historias y misterios vinculados a ese cementerio, con acceso sin costo para los asistentes. La actividad forma parte de las “narraciones orales” y “recorridos de leyendas” que la demarcación integró en su cartelera general de Día de Muertos.

La alcaldía organizó un festival llamado “Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026”, que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre con danza, teatro, música, cine, lucha libre y una representación artística de los nueve niveles del Mictlán, además de extenderse a los 11 pueblos originarios de la demarcación.

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Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026

Autoridades de la alcaldía Tlalpan presentan en conferencia de prensa la programación cultural con motivo de las festividades del Día de Muertos. (Alcaldía Tlalpan/Redes sociales)

La programación principal se concentrará en el Centro de Tlalpan, con sede en la Plaza de la Constitución, la Plaza del Bolero, Casa Frissac, el Museo de Historia de Tlalpan y el Auditorio Javier Barros Sierra.

Osorio planteó la celebración como una propuesta que va más allá de las ofrendas y los elementos decorativos tradicionales. Según explicó, la intención es que los visitantes no solo observen las representaciones, sino que conozcan las historias y los significados que las acompañan.

El programa arrancó el viernes 23 de octubre con una rodada y la kermés Cuicuilca. A partir del fin de semana siguiente se desarrolló una agenda más amplia, con noches de leyendas, ofrendas tradicionales, proyecciones de cine en panteones, exposiciones, concursos de ofrendas, una caravana de catrinas, lucha libre, conciertos y danzón.

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Los nueve niveles del Mictlán

Cada nivel del recorrido será desarrollado por uno o varios colectivos artísticos. Entre las agrupaciones que participan en la organización general del festival se encuentran el Taller de Arte Contemporáneo y Hojarasca, además de otros colectivos culturales de Tlalpan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos centrales del festival es una representación artística de los nueve niveles del Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica. La instalación ocupará la explanada de la alcaldía mediante un montaje de gran formato.

La experiencia comenzará con una representación del tzompantli y continuará con un recorrido en el que cada nivel acercará a los visitantes a los simbolismos, relatos y conocimientos de los pueblos originarios sobre el tránsito entre la vida y la muerte.

Cada nivel del recorrido será desarrollado por uno o varios colectivos artísticos. Entre las agrupaciones que participan en la organización general del festival se encuentran el Taller de Arte Contemporáneo y Hojarasca, además de otros colectivos culturales de Tlalpan.

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Alcance en los 11 pueblos originarios

La directora de Turismo de la alcaldía, Ammy Bañuelos, informó que la programación también se extenderá a los 11 pueblos originarios de Tlalpan, en coordinación con autoridades tradicionales, colectivos y organizaciones comunitarias.

Bañuelos destacó que llevar las actividades a los pueblos permitirá reconocer las particularidades culturales de cada comunidad y ampliar el acceso a las expresiones artísticas. Precisó que el componente educativo y artístico será uno de los ejes centrales de esta edición.

La celebración incorporará además flores de cempasúchil cultivadas por productores de San Miguel Topilejo y La Magdalena Petlacalco, comunidades donde esta actividad agrícola forma parte de las tradiciones locales.

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Otras actividades de la temporada en Tlalpan

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, en Tlalpan, será escenario de una caminata nocturna llamada Mitos y leyendas en el Ajusco. La actividad se repetirá el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, a las 18:00 horas. (Redes sociales)

Dentro del calendario general de Día de Muertos de la Ciudad de México, Tlalpan también es sede de otras propuestas.

La Utopía Centli Topilejo, ubicada en Gaviota 72, San Miguel Topilejo, también forma parte de la cartelera capitalina. El espacio albergó el sábado 17 de octubre una función de teatro de sombras y títeres sobre La Llorona, a las 17:00 horas, con acceso libre.

Mitos y leyendas en el Ajusco

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, en Tlalpan, será escenario de una caminata nocturna llamada Mitos y leyendas en el Ajusco. La actividad se repetirá el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, a las 18:00 horas.

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El recorrido incluye la narración de siete historias dentro del bosque, además de una fogata y la entrega de champurrado y pan de muerto. A diferencia del resto de las actividades de la alcaldía, esta tiene un costo de 400 pesos por persona.

Según informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Utopía Centli Topilejo contará además con una ofrenda comunitaria instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre, dentro del programa de altares que la dependencia capitalina distribuyó en distintas alcaldías. El espacio permanece abierto de martes a domingo, de 08:00 a 20:00 horas.