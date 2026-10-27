México

Citas en el IMSS no se podrán aplazar para el próximo año, anuncia Zoé Robledo: habilitarán cirugías en fin de semana y nocturnas

Estas acciones prevén la agenda de 70 mil citas de especialidad en el mes de noviembre y diciembre

Zoé Robledo
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social durante la mañanera de este 27 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo aseguró que las citas programadas por el IMSS no se podrán aplazar para el 2027, tras la crisis de regazo que enfrenta la institución en esta época del año.

“Antes, al cierre de año, sobre todo justo en estas épocas, se empezaban a suspender las agendas de la consulta de especialidad. Afortunadamente, ya es el primer año que ya no se hace de manera manual. Ya con la agenda digital vamos a poder agendar cerca de 70 mil citas de especialidad en el mes de noviembre y en el mes de diciembre”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 27 de octubre en Palacio Nacional.

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Estas acciones tienen el objetivo de evitar que existan suspensiones, cancelaciones, citas no otorgadas “o el clásico diferimiento al siguiente año”. Asimismo, el funcionario de salud recordó que el proceso para solicitar una consulta médica es digitalmente, a fin de segur manteniendo el ritmo de la atención especializada y que las asignaciones no se vean afectadas por la temporada decembrinas.

Estas son las cirugías que estarán habilitadas en jornada extensa en el IMSS

De acuerdo a la información brindada, el titular del IMSS dio a conocer que se pondrá en marcha un programa emergente para reducir el rezago quirúrgico y el tiempo de espera.

“Empezaremos hacer llamadas a las personas que tienen una programación quirúrgica muy prolongada o que no han sido todavía agendados para su cirugía”, declaró.

Se tiene contemplado que las operaciones se realicen en una jordana extraordinaria, incluyendo turnos de fin de semana o nocturnos, con una inversión de 870.9 millones de pesos para aproximadamente 31 mil 700 cirugías.

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