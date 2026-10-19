México

¿Qué pasa si pones el altar de muertos antes de tiempo? Lo que dice la tradición sobre adelantar la fecha

Desde las mascotas hasta los seres queridos que ya no están, las ofrendas tienen un significado especial durante los últimos días de octubre y el inicio de noviembre

Altar de varios niveles con flores amarillas, retratos enmarcados, pan dulce, calaveras decoradas, velas encendidas, vasijas y papel picado.
Un altar tradicional de Día de Muertos reúne flores de cempasúchil, pan de muerto, veladoras, incienso y retratos familiares en una estructura de varios niveles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México. Cada año, miles de familias preparan altares con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, pan de muerto y alimentos que disfrutaban sus seres queridos. Más que una decoración, la ofrenda representa un vínculo simbólico entre quienes siguen aquí y quienes permanecen en la memoria familiar.

Una de las dudas más frecuentes durante esta temporada es si existe una fecha exacta para colocar el altar y qué sucede cuando se instala antes de tiempo. En realidad, no hay una regla general que prohíba adelantar la ofrenda ni una creencia compartida por todo México que asegure que hacerlo atrae mala suerte. Muchas familias comienzan los preparativos con anticipación para tener todo listo cuando llegan los días principales de la celebración.

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Las fechas que van del 27 de octubre al 2 de noviembre se relacionan con distintas costumbres para recordar a los difuntos. Sin embargo, no todas se practican en cada región ni forman parte de un calendario universal. Las tradiciones cambian de una comunidad a otra y también dependen de las creencias que cada familia ha conservado a lo largo de los años.

¿Qué significan las fechas del altar de muertos en México?

Altar con flores de cempasúchil, velas encendidas, pan y una calavera junto a figuras esqueléticas rodeadas de humo en la oscuridad.
Un altar tradicional de Día de Muertos con velas, flores y ofrendas recibe a figuras espectrales asociadas a la creencia sobre la llegada anticipada de las ánimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se vincula de forma tradicional con los niños fallecidos, a quienes muchas familias llaman angelitos. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, está destinado principalmente a la memoria de los adultos muertos y, para muchas personas, ambas jornadas concentran el sentido central de la celebración. El 31 de octubre funciona habitualmente como día de preparativos, aunque en ciertos hogares también se recuerda a los bebés que no nacieron o a los niños fallecidos sin bautismo.

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Algunas tradiciones asignan el 30 de octubre a las almas olvidadas, aquellas sin familiares que las recuerden ni una ofrenda propia. El 29 de octubre se relaciona con quienes murieron ahogados, mientras que el 28 se reserva, según determinadas creencias, para las víctimas de muertes repentinas, accidentes o hechos violentos. Estas asociaciones cambian entre localidades y dependen de las costumbres transmitidas de generación en generación.

El recorrido puede iniciar el 27 de octubre con el recuerdo de las mascotas fallecidas, una práctica que ha adquirido mayor visibilidad en los últimos años. Las familias que buscan honrar a perros, gatos y otros animales de compañía preparan pequeños altares con fotografías, juguetes, correas, recipientes de agua o croquetas para recordar el afecto compartido.

¿Qué pasa si colocas la ofrenda antes del 27 de octubre?

Altar con niveles, flores de cempasúchil, velas, calavera central, marcos y cuatro figuras esqueléticas vaporosas de aspecto humano alrededor.
Una ofrenda tradicional con flores de cempasúchil, velas y calaveras ilustra la creencia popular sobre el arribo de las ánimas durante el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poner el altar antes de esa fecha no significa que estés incumpliendo una regla general del Día de Muertos. Algunas familias comienzan a instalarlo desde mediados de octubre, mientras que otras esperan hasta los últimos días del mes. La decisión suele depender del tiempo disponible, de las costumbres familiares y de la manera en que cada hogar desea organizar el homenaje.

En el imaginario popular existen distintas creencias sobre el regreso de las almas, los caminos que recorren para llegar a casa y la importancia de prepararles un espacio adecuado. Por eso, hay quienes prefieren respetar las fechas que aprendieron de sus padres y abuelos. Sin embargo, no existe una única interpretación que establezca que una ofrenda colocada antes de tiempo impedirá la llegada de los difuntos o atraerá consecuencias negativas.

Si deseas seguir el calendario tradicional de tu familia, puedes colocar primero los elementos decorativos y añadir fotografías, alimentos y otros objetos conforme se acerquen las fechas que acostumbras conmemorar. Lo importante es que el altar conserve su sentido de recuerdo y respeto. Adelantar los preparativos por organización o disponibilidad no le quita significado a la celebración.

¿Cuándo se debe quitar el altar de muertos?

Altar escalonado con retratos, calaveras decoradas, flores de cempasúchil, pan de muerto, velas y figuras esqueléticas entre humo.
Un altar del Día de Muertos con retratos, flores de cempasúchil y ofrendas ilustra la tradición mexicana de esperar la visita de los difuntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, la ofrenda se retira después del 2 de noviembre, cuando concluyen los días principales dedicados a los difuntos. Otras familias mantienen el altar durante más tiempo, ya sea por tradición, por motivos religiosos o porque desean conservar unos días adicionales ese espacio de memoria. No existe una fecha obligatoria para desmontarlo en todo el país.

El momento también puede depender de las fechas que siga cada comunidad. Si una familia recuerda a sus seres queridos durante varios días, puede esperar a que terminen sus conmemoraciones antes de guardar las fotografías, las figuras y los adornos. Los alimentos perecederos deben retirarse cuando corresponda para evitar que se descompongan, mientras que los objetos reutilizables pueden guardarse cuidadosamente hasta el próximo año.

El Día de Muertos representa mucho más que un calendario de fechas: es una celebración en la que se mezclan memoria, identidad, convivencia y cariño. Las veladoras, el cempasúchil, el papel picado, las fotografías y los platillos favoritos de los difuntos ayudan a contar historias familiares y a transmitirlas a las nuevas generaciones.

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