Claudia Sheinbaum y Lula buscan acordar reunión en México o Brasil: así fue la llamada entre los dos presidentes

La mandataria mexicana invitó al líder brasileño a viajar al país, mientras él extendió una invitación similar y ambos dejaron pendiente el calendario de los encuentros que sus equipos deberán preparar en una próxima comunicación

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva un día después de que el mandatario brasileño ganara la segunda vuelta electoral. Ambos se invitaron a visitar el país del otro y acordaron fijar fecha y agenda más adelante.

Una llamada breve y “muy emotiva”

La presidenta celebró antes de hablar con el mandatario electo y adoptó el símbolo de su campaña, un movimiento que apunta a la consolidación de una alineación política regional de izquierda. REUTERS/Carlos Santiago

Al ser cuestionada en la conferencia matutina sobre el contenido de la conversación, Sheinbaum la describió como muy emotiva. Explicó que Lula estaba muy contento y emocionado por la respuesta del pueblo de Brasil.

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Según la mandataria:

La llamada fue breve .

Ella invitó a Lula a venir a México , y él la invitó a visitar Brasil.

Quedaron de comunicarse de nuevo para confirmar fechas y agenda.

Lula agradeció el gesto en redes sociales. Escribió que seguirán juntos para defender sus soberanías y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y México.

Sheinbaum abrió la mañanera con la “L” de Lula

La victoria del mandatario brasileño con 51.78% de los votos consolida un bloque de izquierda en las dos economías más grandes de la región, en un ciclo electoral que había favorecido consecutivamente a candidatos conservadores

Antes de la llamada, la presidenta ya había celebrado el resultado. Arrancó su conferencia del lunes 26 de octubre con una felicitación y anunció que hablaría con Lula al mediodía. Se mostró sonriente e hizo con la mano la “L” que Lula usó en su campaña.

Sheinbaum calificó el triunfo como “una bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe. También señaló que era importante la derrota de la derecha en Brasil frente a un movimiento popular. En redes sociales, la mandataria escribió: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil”.

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Pemex y Petrobras, entre los proyectos pendientes

La mandataria mexicana adelantó que ambos países reanudarán iniciativas compartidas en distintos ámbitos, luego de la victoria electoral del brasileño, mientras los gobiernos definen los mecanismos para dar continuidad a esos trabajos. REUTERS/Ricardo Moraes

Sheinbaum adelantó que, con el triunfo de Lula, México retomará los proyectos conjuntos en distintos temas. Entre ellos mencionó la cooperación entre las petroleras estatales Pemex y Petrobras.

Sobre una eventual visita a Brasil, no la descartó y dijo que verían cuál es el mejor momento. La llamada confirma esa intención, aunque todavía no hay fecha.

Los números de una victoria histórica

El Tribunal Superior Electoral concluyó el escrutinio total de las urnas y adjudicó 64,256,232 sufragios al vencedor, frente a 59,826,041 para su contendiente en el comicio de segunda vuelta. REUTERS/Brian Snyder

Lula obtuvo 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, con el 100 % de las urnas escrutadas. Eso equivale a 64.256.232 votos para Lula y 59.826.041 para su rival. La diferencia fue de alrededor de 4,4 millones de votos, según el Tribunal Superior Electoral.

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El resultado tiene varios antecedentes inéditos:

Lula es el primer candidato que, tras quedar segundo en la primera vuelta, triunfa en el balotaje (segunda vuelta).

Será el primer presidente del país en acceder a un cuarto mandato.

Tiene 80 años y desafió los pronósticos que lo daban por políticamente acabado.

Su triunfo frenó una “ola” derechista que ya se había llevado las elecciones de Argentina, Colombia, Perú y Chile.

Un vínculo que viene de atrás

La proximidad política entre los gobiernos de México y Brasil no es fortuita: responde a un cálculo de largo plazo para reducir la dependencia comercial de México en un entorno de tensiones con sus socios del norte. (REUTERS)

La cercanía entre ambos gobiernos no es reciente. En septiembre, Sheinbaum pidió que las elecciones brasileñas se realizaran sin injerencia extranjera, en nombre de la autodeterminación de los pueblos. En esa ocasión llamó a Lula “muy buen presidente” y destacó la reducción del hambre en Brasil.

Desde que asumió, Sheinbaum ha buscado estrechar lazos con Brasil como parte de una estrategia para diversificar las relaciones comerciales de México, en medio de la incertidumbre sobre el T-MEC. Brasil y México son las dos mayores economías de América Latina.

Lula, sobre la injerencia extranjera

El mandatario brasileño sostuvo que su triunfo frenó influencias externas mediante redes digitales y planteó normas para esas compañías, sin detallar el calendario ni los mecanismos de la medida anunciada. REUTERS/Daniel Cole

Tras su victoria, Lula afirmó que su gobierno venció la injerencia extranjera a través de las plataformas digitales y prometió regulación en la materia. Además, anunció el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA) como una estrategia nacional, con la que el país busca fortalecer su soberanía tecnológica frente a las grandes plataformas.

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¿Qué sigue?

Con la llamada, ambos mandatarios dejaron abierta la puerta a un encuentro bilateral, sin fecha confirmada. Los equipos de ambos gobiernos deberán definir la agenda de las visitas y el calendario para reactivar los proyectos de cooperación, entre ellos el energético.