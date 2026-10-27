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Guía de movilidad para el GP de México 2026: Rutas de transporte, horarios y cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Se esperan miles de aficionados que vendrán de diferentes partes del mundo en este fin de semana a la CDMX para disfrutar de la máxima fiesta del automovilismo

Se esperan miles de aficionados que vendrán de diferentes partes del mundo en este fin de semana a la CDMX para disfrutar de la máxima fiesta del automovilismo. (REUTERS/Henry Romero)
Se esperan miles de aficionados que vendrán de diferentes partes del mundo en este fin de semana a la CDMX para disfrutar de la máxima fiesta del automovilismo. (REUTERS/Henry Romero)
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El Gran Premio de México 2026 se disputará este fin de semana, del 30 de octubre al 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Desde el viernes y hasta el domingo se espera la llegada de aficionados de distintas partes del país y del mundo. Por ello, te contamos cuáles son las mejores alternativas para llegar al recinto y evitar el tráfico en los alrededores del circuito.

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Horarios del fin de semana para el Gran Premio de México 2026

Estos son los horarios de las carreras para que llegues a tiempo al GP de México 2026. (REUTERS/Henry Romero)
Estos son los horarios de las carreras para que llegues a tiempo al GP de México 2026. (REUTERS/Henry Romero)

La actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México comienza desde este viernes con el desarrollo de las prácticas 1 y 2, mientras que el sábado se disputará la clasificación y el domingo la carrera:

A continuación, te presentamos los horarios para que llegues a tiempo y disfrutes de la actividad en pista:

  • Práctica 1: viernes, de 12:30 a 13:30 horas
  • Práctica 2: viernes, de 16:00 a 17:00 horas
  • Práctica 3: sábado, de 11:30 a 12:30 horas
  • Calificación: sábado, de 15:00 a 16:00 horas
  • Carrera: domingo, a las 14:00 horas

Sin embargo, se recomienda llegar desde las 8:30-9:00 de la mañana al Autódromo para evitar quedarse atorado en el tráfico y disfrutar de todas las activaciones que las diferentes marcas tienen preparadas para los aficionados a lo largo del día en lo que esperan a que comience la actividad en pista.

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Rutas de transporte para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Metrobús Línea 9 Metro CDMX servicio auxiliar
El Metro y Metrobús es la mejor opción para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez (X/ @LaSEMOVI)

Para quienes buscan evitar manejar y resolver el regreso desde antes, Ticket2Ride ofrece transporte colectivo privado con viajes redondos desde distintos puntos de la Ciudad de México. Las bases disponibles incluyen Condesa, Santa Fe, Interlomas, Galerías Coapa, Perisur, Plaza Lindavista y Parque de los Venados.

El servicio tiene un costo de 350 pesos por viaje redondo. Las unidades salen a las 8:00 horas y el regreso está programado 30 minutos después de que termina el evento. Los boletos pueden adquirirse en la página oficial del Gran Premio de México, con opción de contratar el servicio por día o mediante un abono para las tres jornadas.

El transporte público ofrece dos alternativas principales para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. La primera es el Metro, cuya tarifa es de 5 pesos. La Línea 9, identificada con el color café, conecta con las estaciones más cercanas al circuito: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Estas estaciones se ubican a pocos metros de las puertas de acceso. El Metro opera de 5:00 a 24:00 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos inicia el servicio a las 6:00 horas.

Otra opción es la Línea 2 del Metrobús, que circula por carriles exclusivos y puede ayudar a evitar parte del tráfico en la zona. El costo por viaje es de 6 pesos y sus horarios son similares a los del Metro, aunque los viernes y sábados el servicio se extiende más allá de la medianoche.

Dentro de los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez habrá camiones especiales gratuitos para trasladar a los asistentes entre las distintas puertas de acceso. Las unidades recorren el perímetro exterior del recinto por un carril confinado y requieren mostrar el boleto del evento para abordar.

Cada parada está identificada con una letra y las unidades pueden reconocerse por los carteles azules colocados en el parabrisas. Este servicio opera de 7:00 a 20:00 horas.

Los asistentes deberán ingresar por el acceso correspondiente a la sección indicada en su boleto.

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