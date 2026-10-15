El Cenart prepara la Feria de las Calacas 2026: fechas y actividades para celebrar el Día de Muertos

Las tradiciones de Día de Muertos volverán a ocupar el Centro Nacional de las Artes con la XXVI Feria de las Calacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Centro Nacional de las Artes prepara la XXVI Feria de las Calacas, una celebración de Día de Muertos con actividades culturales, artesanías, gastronomía, ofrendas y propuestas artísticas.

El encuentro se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 en el Cenart, en la Ciudad de México, con entrada libre y horario de 10:00 a 20:00 horas.

PUBLICIDAD

La feria estará dirigida a infancias, juventudes y familias que deseen acercarse a las tradiciones mexicanas mediante experiencias creativas y espacios de convivencia. La iniciativa busca mantener viva la memoria de los seres queridos fallecidos y promover expresiones culturales vinculadas con esta festividad.

La programación completa todavía no fue anunciada. Ya se confirmó, no obstante, la presencia de seis ofrendas ganadoras del concurso “Explorar en lo tradicional.

El Cenart abrirá sus espacios el 31 de octubre y el 1 de noviembre

La Feria de las Calacas volverá al Centro Nacional de las Artes durante dos días de actividades dedicadas al Día de Muertos. El recinto de Coyoacán reunirá propuestas que combinarán tradición, arte, diseño y participación del público.

PUBLICIDAD

El acceso será gratuito. Las jornadas comenzarán a las 10:00 y concluirán a las 20:00 horas, por lo que habrá tiempo para recorrer los distintos espacios del complejo cultural.

La edición de 2026 llevará el número XXVI. La continuidad del encuentro confirma su lugar dentro de la agenda cultural de finales de octubre y principios de noviembre en la capital mexicana.

El evento se plantea como una alternativa para quienes busquen conocer expresiones asociadas con las ofrendas, la memoria y las celebraciones populares de esta época.

El acceso será gratuito. Las jornadas comenzarán a las 10:00 y concluirán a las 20:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alas y Raíces seleccionó seis ofrendas para la edición de 2026

La nueva edición contará con seis propuestas elegidas en el concurso “Explorar en lo tradicional”. Las obras estarán vinculadas con la instalación de ofrendas y con distintas formas de representar la celebración mexicana.

PUBLICIDAD

Las piezas seleccionadas provienen de Michoacán, Chiapas y Ciudad de México. Su presencia ampliará la diversidad regional dentro de una feria que reúne actividades para públicos de distintas edades.

El programa Alas y Raíces participa en la organización de experiencias orientadas a niñas, niños y jóvenes. Ese enfoque se mantendrá en una celebración que busca estimular la imaginación y el contacto con las tradiciones.

Las ofrendas forman parte del núcleo simbólico del encuentro. A través de ellas, la feria propone un espacio para recordar a las personas que murieron y compartir prácticas culturales transmitidas entre generaciones.

Artesanías, gastronomía y proyectos creativos formarán parte de la feria

La Feria de las Calacas reunirá a artesanas, artesanos y creadoras de distintas regiones. El público podrá encontrar productos relacionados con el Día de Muertos y propuestas elaboradas desde el diseño y la creatividad.

PUBLICIDAD

La oferta contemplará artesanías y proyectos gráficos. Estos espacios permitirán conocer objetos inspirados en los elementos visuales, simbólicos y festivos de la temporada.

La gastronomía también tendrá un lugar en las jornadas. Aunque todavía no se difundieron los puestos ni los alimentos que estarán disponibles, se anticipa una oferta asociada con los sabores de esta celebración.

La combinación de venta de productos, actividades culturales y espacios de convivencia permitirá recorrer la feria como un plan familiar. También será una oportunidad para adquirir decoración, regalos o antojitos de temporada.

La nueva edición contará con seis propuestas elegidas en el concurso “Explorar en lo tradicional”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición anterior reunió más de 300 actividades en el recinto

El antecedente más reciente permite dimensionar el tipo de programación que suele integrar la Feria de las Calacas. En la edición anterior, los jardines y salas del Cenart alojaron más de 300 dinámicas para el público.

PUBLICIDAD

Aquella jornada estuvo dedicada a la memoria y a las tradiciones mexicanas. Las propuestas buscaron convocar a infancias y juventudes mediante talleres, exhibiciones y experiencias participativas.

Entre las actividades se desarrolló un ciclo con 16 talleres y exhibiciones en el Pabellón de Cultura Comunitaria del Bosque de Chapultepec. Esa programación incluyó alternativas vinculadas con la creación, el aprendizaje y la participación colectiva.

El encuentro también ha incorporado música en vivo. En la edición XXV participaron Son Rompe Pera, Patita de Perro y Yucatán A Go Go!, dentro de una agenda que sumó propuestas para diferentes edades.

Esos antecedentes no implican que los mismos artistas regresen este año. La cartelera definitiva definirá qué músicos, compañías y proyectos formarán parte de la XXVI edición.

PUBLICIDAD

La programación completa definirá talleres, espectáculos y conciertos

La organización aún no divulgó el calendario final de actividades. Por ese motivo, todavía no hay información confirmada sobre los nombres de artistas, horarios particulares o distribución de los eventos dentro del Cenart.

Las ediciones previas permiten anticipar que la feria podría incluir talleres de música, teatro, danza, baile y juegos escénicos. También podrían sumarse narraciones orales, exposiciones y espectáculos teatrales.

Los conciertos gratuitos son otra de las posibilidades habituales dentro de este tipo de programación. La oferta final establecerá si habrá presentaciones musicales y quiénes integrarán ese apartado.

La publicación de la cartelera suele ocurrir cerca del inicio del evento. Los visitantes deberán consultar los canales oficiales del Cenart para conocer las actividades confirmadas y los horarios de cada una.

PUBLICIDAD

En la edición anterior, los jardines y salas del Cenart alojaron más de 300 dinámicas para el público.

La Feria de las Calacas recupera el sentido colectivo del Día de Muertos

La Feria de las Calacas acumula 25 años como espacio de celebración cultural. A lo largo de ese tiempo, ha reunido a personas de distintas edades alrededor de expresiones que dialogan con el recuerdo de quienes ya no están.

La propuesta articula elementos tradicionales con proyectos contemporáneos. Las ofrendas, las artesanías, las actividades escénicas y la gastronomía conviven dentro de una misma experiencia para el público.

La cita de 2026 buscará sostener ese vínculo entre memoria, creación artística y participación familiar. Las fechas ya están confirmadas y la programación detallada se conocerá antes de la apertura.

La XXVI Feria de las Calacas se realizará con acceso libre en el Centro Nacional de las Artes. El encuentro ofrecerá una alternativa cultural para celebrar el Día de Muertos durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

PUBLICIDAD