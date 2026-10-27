México

IMSS destinará más de 3 mil mdp para basificar a 10 mil trabajadores tras protestas: ¿Quiénes serán contratados?

El instituto anunció un plan de 12 acciones que incluye nuevas plazas para especialistas, equipamiento hospitalario y jornadas para reducir los tiempos de espera

Zoé Robledo habla tras un podio con el escudo de México y micrófonos, frente a una pantalla con cifras de personal de salud.
El director del IMSS, Zoé Robledo, expone datos sobre puestos de trabajo en el sector salud durante una conferencia oficial en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destinará 3 mil 140 millones de pesos adicionales a la basificación de 10 mil 939 trabajadoras y trabajadores que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales, informó su director general, Zoé Robledo Aburto.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este martes, el funcionario explicó que la medida forma parte de un plan de 12 acciones que el instituto prevé cumplir en 120 días, entre el 27 de octubre y el 24 de febrero. Según dijo, las propuestas surgieron de lo que expresaron las y los trabajadores durante recorridos por los hospitales.

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El anuncio se presenta tras las protestas y demandas del personal del Seguro Social por mejores condiciones laborales y de atención. Además de las basificaciones, el plan contempla un incremento salarial de 8% y la contratación de 2 mil 500 médicas y médicos especialistas para plazas de difícil cobertura.

¿Quiénes recibirán una base en el IMSS?

De acuerdo con Zoé Robledo, la basificación está dirigida a personas que cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales conocidos dentro del instituto como “cero ocho”.

El director del IMSS señaló que el proceso ya comenzó desde la quincena pasada y que se desarrollará durante los siguientes 120 días. Entre las 10 mil 939 personas consideradas hay 7 mil 378 que se incorporaron con contratos temporales durante la pandemia de COVID-19 y que aún no contaban con una plaza de base.

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Robledo recordó que el instituto contrató a cerca de 36 mil personas durante la emergencia sanitaria y afirmó que muchas ya habían sido incorporadas de manera permanente. Las 7 mil 378 mencionadas corresponden, dijo, a quienes faltaban por basificar.

Entre las categorías que recibirán una plaza se encuentran:

  • 6 mil 363 enfermeras y enfermeros.
  • Mil 439 médicas y médicos.
  • 673 camilleros.
  • Personal de higiene y limpieza, almacén, ventanilla y conservación, entre otras categorías.

El funcionario indicó que la medida prioriza las categorías necesarias para los hospitales y los servicios que se ofrecen a las personas derechohabientes. Los datos presentados para enfermería, personal médico y camilleros no abarcan la totalidad de las plazas anunciadas, pues también se incluyen otras labores.

La inversión de 3 mil 140 millones de pesos corresponde a estas basificaciones. El director del Seguro Social anunció por separado recursos adicionales para contratar especialistas.

¿Cuándo publicará el IMSS la convocatoria para especialistas?

El 3 de noviembre se publicará una convocatoria para ocupar 2 mil 500 plazas de médicas y médicos especialistas, informó Robledo. Estas contrataciones representan una inversión adicional de 800 millones de pesos.

Las vacantes estarán enfocadas en plazas de difícil cobertura, es decir, puestos que se abren pero para los cuales no hay personas en la bolsa de trabajo o no se presentan postulantes. El director del IMSS señaló que se busca cubrir turnos de atención en los lugares donde se requieren especialistas.

La convocatoria tendrá énfasis en medicina interna, urgencias y radiología. Durante su exposición, el funcionario también mencionó especialidades como pediatría entre las áreas de atención del instituto.

Robledo afirmó que actualmente el Seguro Social cuenta con 51 mil 382 especialistas, además de las y los médicos familiares que atienden en el primer nivel. También señaló que la convocatoria se publicará antes de que egresen los residentes del próximo año, generación que estimó en 10 mil personas.

La contratación de especialistas y la basificación son dos acciones distintas dentro del plan: la primera busca cubrir nuevas plazas, mientras que la segunda está dirigida al personal que ya presta servicios con contratos temporales.

¿Qué otras acciones contempla el plan del IMSS?

El plan presentado por el director del instituto incluye medidas para atender las condiciones laborales, el equipamiento y los servicios que reciben las personas derechohabientes.

En materia de infraestructura y equipo, Zoé Robledo anunció la adquisición de 100 equipos médicos de alta tecnología, otros 2 mil 917 equipos médicos para los servicios y 18 mil 16 camillas, camas y sillas de ruedas. También planteó un programa emergente para intervenir instalaciones en áreas prioritarias.

Otra de las acciones consiste en garantizar los insumos y materiales de curación que se utilizan dentro de los hospitales, así como el surtimiento completo de medicamentos en las farmacias para las y los derechohabientes.

En cuanto a los tiempos de espera, el IMSS prevé realizar 31 mil 701 cirugías mediante jornadas nocturnas y de fin de semana, como parte de un programa para reducir el rezago quirúrgico.

El instituto también busca efectuar cerca de 60 mil consultas adicionales de especialidad. Para ello, Robledo explicó que la agenda digital permitirá evitar que las citas se cancelen durante diciembre y se recorran hasta enero o febrero.

Finalmente, el plan contempla fortalecer los servicios de urgencias con personal, equipo y mecanismos de comunicación e información, además de mejorar el trato a las personas que reciben atención.

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